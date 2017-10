Pontedera Pistoiese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pontedera Pistoiese: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la decima giornata del girone A di Serie C

23 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Pontedera Pistoiese (LaPresse - imm. repertorio)

Pontedera Pistoiese, partita diretta dall’arbitro Nicola De Tullio, si gioca oggi lunedì 23 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Mannucci di Pontedera come posticipo della decima giornata del girone A di Serie C. Pontedera e Pistoiese sono due formazioni in stati di salute diversi. Partiamo dal Pontedera. La formazione di Ivan Maraia nelle 8 gare disputate fino ad ora ha subito ben cinque sconfitte ed ottenuto due pareggi, risultati che la pongono in penultima posizione della classifica del girone. Gli uomini di Maraia, che in virtù del turno di sosta giocheranno praticamente due turni casalinghi di fila, hanno ora la ghiotta opportunità di abbandonare almeno in via temporanea le ultime quattro posizioni, e cercare di agganciare le squadre poste al di fuori della zona rossa. Un trittico di gare particolarmente delicato è quello che attende i calciatori in maglia granata, che dopo la Pistoiese affronteranno in due scontri diretti importanti il Gavorrano e la Pro Piacenza.

L'avversario di questo turno, però, è una Pistoiese che deve dare una svolta di risultati al proprio cammino, e ritrovare un successo che manca dall'8 settembre (vittoria nel derby esterno ad Arezzo). Il miglior periodo di forma della squadra di Indiani è stato proprio quello a cavallo fra la seconda e la terza giornata di campionato (che in virtù del turno di sosta sono state per la Pistoiese le prime due gare della stagione); in quelle due gare, infatti, i bianco-rossi piegarono prima il Monza e poi proprio l'Arezzo di Bellucci.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pontedera Pistoiese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PONTEDERA PISTOIESE

Passando all'analisi delle probabili formazioni, il tecnico di casa Maraia dovrebbe affidarsi ad un 4-3-1-2, ovvero il modulo che ha permesso ai toscani di battere in settimana il Pisa nella gara di Coppa Italia. In porta torna Contini, che sostituisce Riggeri, con Risaliti e Ferrari in difesa, Mastrilli e Calcagni sugli esterni. A centrocampo Gargiulo, Caponi e Spinozzi appaiono quasi certi di una maglia da titolare, con unica possibile alternativa quella di Posocco per il centro-destra. In attacco spazio a Bonaventura alle spalle di Pesenti e Pinzauti, autore del gol decisivo a Pisa in settimana. La Pistoiese si schiera, invece, con un 3-5-2 con Zaccagno in porta, Quaranta, Nossa e Priola centrali di difesa. Zappa e Regoli saranno i due esterni di mediana, con Tartaglione, Minardi e Luperini al centro del campo. In attacco Surraco giocherà alle spalle dell'unica punta Ferrati, scelta obbligata di Indiani per via delle assenze di De Cenco e Boggian.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto concerne le quote proposte per le scommesse sul derby toscano Pontedera Pistoiese, l’agenzia SNAI propone il segno 1 della vittoria casalinga a 2,25, mentre il 2 del colpaccio ospite vale 3,05 la posta. L'X che equivale al pari è dato anch'esso a quota 3,05.

© Riproduzione Riservata.