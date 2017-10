Probabili formazioni/ Inter Sampdoria: diretta tv, le notizie live (Serie A 10^ giornata)

23 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Inter Sampdoria, Serie A (Foto LaPresse)

Inter Sampdoria è l’anticipo della decima giornata di Serie A 2017-2018: alle ore 20:45 di martedì 24 ottobre le due squadre aprono un altro turno infrasettimanale del massimo campionato di calcio. Una partita davvero interessante: dopo aver frenato la corsa del Napoli, l’Inter rimane imbattuta e crede ancor più nello scudetto - e le dichiarazioni di Luciano Spalletti in tal senso non lasciano spazio all’immaginazione - ma ora gioca contro una Sampdoria che sta facendo benissimo, confermando le proprie ambizioni europee con un inizio di stagione che ne ha mostrato tutto il potenziale. Un altro test per i nerazzurri, ma un esame di maturità anche per i blucerchiati; aspettando dunque che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a vedere quali sono i dubbi dei due allenatori analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Inter-Sampdoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Sampdoria, martedì 24 ottobre alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta tv sia per gli abbonati alla televisione satellitare (su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) sia per quelli al digitale terrestre a pagamento, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD.

I DUBBI DI SPALLETTI

Dopo la dispendiosa partita di Napoli, l’ex Luciano Spalletti medita qualche cambio di formazione: in teoria comunque non dovrebbe essere uno stravolgimento, semplicemente ci sarà qualche variazione tra i titolari. Dalbert ad esempio può riprendersi il posto da terzino sinistro confinando in panchina Nagatomo, che ha giocato sempre in questo ultimo periodo; dall’altra parte ancora favorito D’Ambrosio, anche se stanno salendo sempre più le quotazioni di un Joao Cancelo che si è pienamente ristabilito dall’infortunio. Miranda e Skriniar, altro ex della sfida (come Eder, che però dovrebbe partire dalla panchina) saranno ancora la coppia centrale a protezione di Handanovic; a centrocampo invece dovrebbe esserci spazio per Borja Valero e Matias Vecino. Andrà in panchina Gagliardini: l’idea di Spalletti dovrebbe essere quella di destinare Joao Mario a una maglia da titolare, dunque il portoghese si sistemerà sulla trequarti senza cambiare il suo modulo. Davanti Candreva e Perisic viaggiano verso la conferma, pur con lo spettro di Eder che se la gioca; prima punta Mauro Icardi, che alla Sampdoria deve tanto visto che è la squadra blucerchiata ad averlo lanciato nel grande calcio, prima in Serie B e poi al piano di sopra dove per la prima volta ha raggiunto la doppia cifra di gol.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Anche per la Sampdoria si prepara qualche cambio: tecnicamente dovrebbero essere due se si guarda alla formazione-tipo che Marco Giampaolo manda in campo e agli undici di partenza che hanno aperto il 5-0 al Crotone dello scorso sabato. In difesa andrà in panchina Gianmarco Ferrari, che ha anche trovato il gol: Regini dovrebbe tornare a fare coppia in mezzo con Silvestre, mentre sulle corsie laterali sono aperti i ballottaggi tra Sala e Bereszynski (destra) e tra Strinic e Murru (sinistra), con i primi due di ciascun testa a testa che dovrebbero comunque essere confermati. A centrocampo l’assetto dovrebbe rimanere lo stesso: Lucas Torreira (che Spalletti avrebbe voluto ai tempi della Roma) a giostrare da playmaker, ai suoi lati invece spazio a Praet e Linetty - il quale sta trovando continuità in zona gol - ma attenzione a Edgar Barreto, che potrebbe trovare all’ultimo una maglia da titolare. Dovrebbe riposarsi anche Caprari, lui pure a segno sabato: di fatto un ex anche se di proprietà dell’Inter è stato per un anno rimanendo in prestito a Pescara, lascerà il posto a Gaston Ramirez che contro il Crotone è entrato a secondo tempo inoltrato e partita ormai chiusa. Davanti dunque si va verso la conferma della coppia Quagliarella-Duvan Zapata, a meno che uno dei due non parta in panchina per dare spazio appunto a Caprari.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 29 Dalbert; 20 Borja Valero, 11 Vecino; 87 Candreva, 10 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Joao Cancelo, 13 Ranocchia, 55 Nagatomo, 21 Santon, 5 Gagliardini, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Vanheusden, Brozovic

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Puggioni; 7 Sala, 26 Silvestre, 19 Regini, 17 Strinic; 16 Linetty, 34 Torreira, 18 Praet; 90 G. Ramirez; 27 Quagliarella, 91 D. Zapata

A disposizione: 92 Tozzo, 22 Hutvagner, 24 Bereszynski, 13 G. Ferrari, 29 Murru, 21 Verre, 8 E. Barreto, 28 Capezzi, 11 R. Alvarez, 9 Caprari, 99 Kownacki

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Viviano

