Probabili formazioni Serie B / I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (11^ giornata)

23 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Il campionato di Serie B torna protagonista con l’undicesima giornata della cadetteria, di conseguenza andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni con cui le 22 squadre della Serie B dovrebbero scendere in campo fra oggi e domani sera per dare vita al secondo turno infrasettimanale della stagione 2017-2018: l’anticipo di lunedì 23 ottobre alle ore 20.30 è Brescia-Bari, gli altri dieci incontri si giocheranno invece martedì 24 ottobre alle ore 20.30. Andiamo quindi ora ad analizzare del dettaglio, partita per partita, le probabili formazioni della 11^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018, con i giocatori che dovrebbero essere scelti come titolari.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-BARI

Nell’anticipo di questa sera, il Brescia di Pasquale Marino dovrebbe scendere in campo secondo il modulo 3-5-2 con Minelli in porta; davanti a lui retroguardia a tre con Lancini, Gastaldello e Somma; nel folto centrocampo delle Rondinelle dovremmo vedere in campo da destra a sinistra Longhi, Machin, Ndoj, Bisoli e Furlan; infine l’attacco, dove al fianco di Caracciolo c’è il dubbio fra Ferrante e Rinaldi. Risponderà Fabio Grosso schierando il suo Bari con un probabile e speculare 3-5-2: in porta Micai; terzetto difensivo composto da Capradossi, Marrone e Gyomber; a centrocampo Fiamozzi a destra, poi Basha, Tello, Busellato ed infine a sinistra Improta; nella coppia d’attacco dovremmo invece vedere Galano e Cissè.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI-SPEZIA

La probabile formazione dell’Ascoli di mister Fulvio Fiorin dovrebbe regalarci un aggressivo 4-3-3 con Lanni in porta; davanti a lui una linea difensiva a quattro composta da Mogos, Padella, Gigliotti e Pinto; nel terzetto di centrocampo dovremmo vedere invece in campo dal primo minuto Bianchi, Buzzegoli e Carpani; infine il tridente d’attacco, nel quale ci attendiamo Lores, Favilli e Baldini. Fabio Gallo dovrebbe rispondere schierando lo Spezia con il modulo 3-5-2: Saloni in porta; Terzi oppure Capelli in aggiunta a Ceccaroni e De Col in difesa; a centrocampo Pessina, un altro ballottaggio fra Vignali ed Acampora, Maggiore, Bolzoni e Lopez; infine la coppia d’attacco, che sarà composta da Marilungo e Granoche.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-PRO VERCELLI

La probabile formazione dell’Avellino allenato da Walter Novellino dovrebbe essere imperniata sul modulo 4-4-1-1: Radu in porta; davanti a lui una retroguardia a quattro con Falasco, Marchizza, Kresic e Rizzato; a centrocampo dovrebbero essere titolari Molina, D’Angelo, Di Tacchio e Laverone; il trequartista sarà Morosini, alle spalle della punta centrale Ardemagni. Gianluca Grassadonia dovrebbe invece schierare la formazione della Pro Vercelli secondo il modulo 4-3-3: Marcone in porta, protetto dalla difesa formata da Ghiglione, Legati, Bergamelli e Mammarella; nel terzetto di centrocampo ecco Castiglia, Vives e Germano, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Firenze, Raicevic e Bifulco.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI-PALERMO

La probabile formazione del Carpi di Antonio Calabro per questa interessante partita dovrebbe disporsi in campo secondo il modulo 4-3-3: In porta Colombi; retroguardia a quattro con Sabbione, Poli, Ligi e Anastasio; a centrocampo i tre titolari dovrebbero essere Bittante, Giorico e Verna; infine ci attendiamo Pasciuti, Mbakogu e Belloni nel tridente d’attacco. Quanto al Palermo di Bruno Tedino, ci attendiamo i rosanero in campo secondo il modulo 3-4-1-2: Pomini sarà il portiere, protetto da una difesa con tre uomini che dovrebbero essere Cionek, Szyminski e Struna; a centrocampo ecco da destra a sinistra Rispoli, Dawidowicz, Murawski e Morganella; Coronado nei panni del trequartista alle spalle della coppia d’attacco con Embalo e Nestorovski.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA-VENEZIA

Roberto Venturato dovrebbe mettere in campo la probabile formazione del Cittadella secondo il modulo 4-3-1-2: in porta Alfonso; difesa a quattro composta da Salvi, Adorni, Pelagatti e Benedetti; nel terzetto di centrocampo ecco Pasa, Siega e Bartolomei; il trequartista sarà Schenetti, alle spalle della coppia d’attacco formata da Kouamé e Litteri. Risponderà il Venezia con il 3-5-2 che dovrebbe essere scelto da Filippo Inzaghi: in porta Audero, protetto da una retroguardia a tre con Modolo, Andelkovic e Domizzi; il folto centrocampo sarà composto da destra a sinistra da Zampano, Suciu, Bentivoglio, Falzerano e Del Grosso; infine la coppia d’attacco, che dovrebbe essere formata da Moreo e Zigoni.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-PESCARA

Eccovi adesso la probabile formazione dell’Empoli allenato da Vincenzo Vivarini. Il modulo è il 3-5-2, con Provedel in porta e davanti a lui la linea difensiva composta da Simic, Romagnoli e Veseli; nel folto centrocampo a cinque ecco da destra a sinistra Untersee, Lollo, Zajc, Castagnetti e Pasqual; infine la classica coppia d’attacco con Caputo e Donnarumma. Il Pescara risponderà naturalmente con il 4-3-3 che è il marchio di fabbrica di Zdenek Zeman: in porta ci sarà Pigliacelli; la linea difensiva dovrebbe essere composta da Mazzotta, Coda, Perrotta e Zampano; a centrocampo ci attendiamo Coulibaly, Kanoutè e Brugman, mentre ecco nel tridente d’attacco Mancuso, Pettinari e Capone.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA-CREMONESE

La probabile formazione della Virtus Entella di mister Giampaolo Castorina dovrebbe essere imperniata sul modulo 4-3-3: in porta Iacobucci; linea difensiva a quattro con Belli, Pellizzer, Ceccarelli e Brivio; a centrocampo ecco il terzetto composto da Nizzetto, Troiano ed Eramo; infine il tridente offensivo formato da Aramu, De Luca e Luppi. La risposta della Cremonese di mister Attilio Tesser sarà affidata al modulo 4-3-1-2: Ujkani in porta; Almici, Canini, Claiton e Renzetti a formare la retroguardia a quattro; ecco poi il terzetto di centrocampo con Cavion, Arini e Cinelli; il trequartista sarà Piccolo, che agirà alle spalle della coppia d’attacco formata da Mokulu e Paulinho.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-PARMA

Giovanni Stroppa dovrebbe schierare la probabile formazione del Foggia secondo il modulo 3-5-2: Guarna sarà il portiere, protetto dalla difesa formata da Loiacono, Camporese e Coletti; nel folto centrocampo a cinque eccovi da destra a sinistra Chiricò, Agazzi, Gerbo, Vacca e Deli; infine il tandem d’attacco, che sarà composto da Beretta e Mazzeo. Quanto al Parma, da parte di mister Roberto D’Aversa ci attendiamo il 4-3-3 come modulo di riferimento: Frattali in porta; linea difensiva a quattro con Iacoponi, Gagliolo, Lucarelli e Scaglia; Barillà, Scozzarella e Dezi formeranno invece il terzetto di centrocampo; infine l’attacco, con il tridente formato da Baraye, Calaiò e Siligardi.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-TERNANA

Moreno Longo dovrebbe proporre la probabile formazione del Frosinone secondo il modulo 3-5-2: ecco dunque Bardi in porta; davanti a lui la retroguardia sarà composta da Ariaudo, Terranova e Krajnc; nel folto centrocampo ciociaro ecco da destra a sinistra M. Ciofani, Crivello, Gori, Sammarco e Maiello; infine in attacco è da sottolineare il ballottaggio fra Ciano e Dionisi per affiancare D.Ciofani. La replica della Ternana di Sandro Pochesci sarà affidata al modulo 4-3-1-2: in porta Plizzari; la difesa dovrebbe essere composta da Valjent, Gasparetto, Marino e Ferretti; nel terzetto di centrocampo ecco Defendi, Paolucci e Varone; Tiscione sarà il trequartista, alle spalle degli attaccanti Montalto e Albadoro.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA-SALERNITANA

La probabile formazione del Novara di mister Eugenio Borini sarà imperniata sul modulo 3-5-2: Montipò in porta; nel terzetto difensivo Golubovic, Troest e Chiosa; a centrocampo eccovi Dickmann, Moscati, Orlandi, un ballottaggio fra Sciaudone e Casarini ed infine Calderoni a sinistra; infine il tandem d’attacco, che sarà composto da Di Mariano e Macheda. Quanto alla probabile formazione della Salernitana, ecco che Alberto Bollini dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3: in porta Radunovic; linea difensiva a quattro con Schiavi, Mantovani, Bernardini e Vitale; a centrocampo Signorelli, Ricci ma anche un ballottaggio tra Minala ed Odjer; infine il tridente d’attacco con Sprocati, Rosina e un altro dubbio, stavolta fra Bocalon e Cicerelli.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA-CESENA

Federico Giunti dovrebbe proporre la probabile formazione del Perugia secondo il modulo 4-3-1-2: in porta Rosati; linea difensiva composta da Zanon, Volta, Monaco e Belmonte; nel terzetto di centrocampo ecco Brighi, Colombatto e Bandinelli; Falco sarà il trequartista alle spalle dei due attaccanti, cioè Han e Di Carmine. Passando al Cesena, ecco il 3-5-2 che dovrebbe essere scelto da Fabrizio Castori: in porta Fulignati; retroguardia a tre composta da Rigione, Cascione e Perticone; nel folto centrocampo romagnolo dovrebbero trovare spazio Dalmonte, Fazzi, Koné, Laribi e Schiavone; infine il tandem d’attacco, che dovrebbe essere composto da Cacia e Jallow.

