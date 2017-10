Pronostici Serie B/ Le quote e le scommesse sulle partite (11^ giornata)

Pronostici Serie B: le quote e le scommesse fissate per le partite in programma il 23 e il 24 ottobre 2017 per l’undicesima giornata del campionato cadetto.

23 ottobre 2017 Redazione

Pronostici Serie B (LaPresse)

Il campionato di Serie B torna protagonista con l’undicesima giornata della cadetteria, secondo turno infrasettimanale della stagione 2017-2018: prima però di vedere le quote e le scommesse fissate per le partite in programma controlliamo che cosa ci offre il calendario. L’anticipo di lunedì 23 ottobre alle ore 20.30 è Brescia-Bari. Non essendo stati previsti posticipi, saranno ben dieci gli incontri messi in calendario per martedì 24 ottobre e per tutti il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 20.30. Detto delle sfide andiamo quindi ora ad analizzare del dettaglio, partita per partita, i pronostici stilati dalla nostra redazione alla vigilia della 11^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018.

PRONOSTICO BRESCIA BARI

Brescia reduce da una serie di tre sconfitte consecutive, Bari invece lanciato in classifica ma solo grazie all’ottimo rendimento casalingo, perché lontano dal San Nicola i galletti pugliesi hanno raccolto solamente un punto. Considerando dunque che la posta in palio si annuncia più importante per il Brescia, che non può permettersi altri passi falsi, ecco che la bilancia del pronostico potrebbe pendere dalla parte dei lombardi.

PRONOSTICO ASCOLI SPEZIA

Due squadre separate da appena tre punti in classifica, Ascoli poco convincente in casa (5 punti, esattamente come in trasferta) ma Spezia disastroso lontano dalla propria casa, perché in trasferta ha raccolto appena un punto. Una partita dunque difficile da pronosticare, con un leggero favore per l’Ascoli in virtù sia di necessità più impellenti di fare punti sia del fattore campo - o meglio, del fattore trasferta Spezia.

PRONOSTICO AVELLINO PRO VERCELLI

Tre punti in più in classifica e fattore campo favorevole: il pronostico dovrebbe dire Avellino, nonostante gli ultimi negativi risultati dei lupi irpini - o forse proprio per questo, perché altri passi falsi sarebbero gravi. La Pro Vercelli però è in serie positiva da quattro giornate e potrebbe dunque sfruttare questo momento decisamente più positivo, anche dal punto di vista psicologico: ci dobbiamo ripetere in questo campionato così equilibrato, il pronostico non è scontato.

PRONOSTICO CARPI PALERMO

Esattamente gli stessi punti in classifica: è uno scontro diretto in zona playoff fra un Carpi che era partito fortissimo ma poi ha rallentato parecchio e un Palermo che continua a non ingranare, pareggia troppo e sabato ha pure incassato la prima sconfitta. Si sfidano due difese molto solide: chi riuscirà a segnare per primo potrebbe mettere una seria ipoteca sulla vittoria.

PRONOSTICO CITTADELLA VENEZIA

Bel derby veneto tra un Cittadella sempre dignitoso e un Venezia che sta stupendo tutti soprattutto grazie a una difesa rocciosa. Il fattore campo potrebbe non essere decisivo, perché il Venezia ha fatto più punti in trasferta che in casa, dunque non patisce la lontananza dal Penzo. Altra partita che potrebbe essere degna di una tripla.

PRONOSTICO EMPOLI PESCARA

Un solo punto separa le due squadre che fanno parte del gruppo di testa: il favore del pronostico va sia pure di poco all’Empoli, che gode del fattore campo e deve riscattare subito la sconfitta di sabato. Sia chiaro: non sarebbe una sorpresa un risultato positivo da parte del Pescara, l’auspicio è che in ogni caso possa essere una partita divertente, dal momento che si affrontano i due migliori attacchi della Serie B, ma anche due delle peggiori difese.

PRONOSTICO ENTELLA CREMONESE

Cremonese in crescita grazie alle ultime due vittorie consecutive, l’Entella invece non vince da quattro partite: lo stato di forma sorride dunque ai grigiorossi lombardi, anche se comunque in classifica ci sono solamente 4 punti di differenza. Il fattore campo potrebbe non incidere: la Cremonese ha conquistato 7 punti lontano dallo Zini, esattamente come quelli conquistati dall’Entella a Chiavari.

PRONOSTICO FOGGIA PARMA

Appena tre punti di differenza in classifica, in favore però della squadra che gioca in trasferta - ammesso che il fattore campo sia così importante, dal momento che il Parma lontano dal Tardini ha fatto un punto in più di quelli ottenuti in casa dal Foggia. Altra sfida da tripla, anche perché pure l’analisi degli ultimi risultati non dà sentenze chiare in tal senso.

PRONOSTICO FROSINONE TERNANA

Il favore del pronostico in questo caso, pur con tutte le cautele sempre doverose in Serie B, deve andare al Frosinone che ha 5 punti di vantaggio in classifica e che gioca in casa. I ciociari inoltre devono assolutamente tornare alla vittoria dopo avere rallentato nelle ultime giornate, anche se proprio questa condizione non esaltante potrebbe essere sfruttata dalla Ternana per ottenere un risultato a sorpresa allo Stirpe.

PRONOSTICO NOVARA SALERNITANA

Anche in questo caso possiamo provare a sbilanciarci in favore dei padroni di casa, che oltre al fattore campo favorevole godono di tre punti di vantaggio in classifica e soprattutto di una striscia di vittorie impreziosite dal colpaccio di sabato sul campo del Palermo. Attenzione però a una Salernitana coriacea, che ha pareggiato sette volte su dieci finora e non perde dall’ormai lontano 9 settembre: un ennesimo segno X dei campani non ci sorprenderebbe.

PRONOSTICO PERUGIA CESENA

Un Perugia in crisi nera ospita il Cesena che è ultimo in classifica e che in trasferta non ha ancora fatto nemmeno un punto, ma che nelle ultime giornate ha destato un’impressione migliore rispetto agli umbri. Il pronostico pende comunque dalla parte del Perugia, ma se il Cesena sapesse approfittare del momento psicologico può puntare a un colpaccio che non sarebbe così clamoroso.

© Riproduzione Riservata.