Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi A, B, C: i posticipi (10^ giornata)

Risultati Serie C: classifica aggiornata, diretta gol live score delle tre partite (una per gruppo) che si giocano lunedì 23 ottobre e chiudono la decima giornata per i gironi A, B e C.

23 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Risultati Serie C, posticipi 10^ giornata (Foto LaPresse)

La Serie C 2017-2018 chiude oggi la sua decima giornata: sono ben tre i posticipi previsti per questo turno che è iniziato venerdì. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta: alle ore 20:30 si parte con Vicenza-Triestina (girone B), alle ore 20:45 avremo invece due partite in Pontedera-Pistoiese per il girone A e Trapani-Catanzaro per il girone C. RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C

IL GIRONE A

In questo girone il Siena si è confermato al comando grazie alla bella vittoria di Viterbo; per quanto riguarda questo derby di Toscana parliamo invece delle posizioni nella metà bassa della classifica. Ovviamente il gruppo è ancora compatto, perciò la Pistoiese (dodicesima con 10 punti) mantiene uno sguardo aperto sui playoff e in caso di vittoria questa sera si prenderebbe l’ottava piazza in compagnia di Piacenza, Arzachena e Arezzo. Il Pontedera invece sta faticando: ha soltanto 5 punti ed è penultimo, però arriva da una vittoria con la quale ha frenato la serie di sconfitte e dunque se non altro il morale è alto. Servirà far fruttare il fattore campo per prendersi una vittoria che sarebbe di prestigio.

IL GIRONE B

Ha perso un po’ di smalto il Vicenza: i biancorossi corrono per la promozione diretta ma hanno fatto soltanto 6 punti nelle ultime cinque partite, staccandosi leggermente dalle prime posizioni. Pure, in caso di vittoria si porterebbero al quarto posto, a -2 dal Pordenone rispetto al quale avrebbero anche una partita in meno avendo già riposato. Situazione insomma in controllo per il Vicenza, meno per la Triestina che ha vinto solo una volta nelle ultime cinque. In caso di vittoria comunque i giuliani si prenderebbero il decimo posto agganciando la Fermana, e dunque tornerebbero ad avere uno sguardo sui playoff che sembrano essere il vero obiettivo della stagione.

IL GIRONE C

Trapani e Catanzaro affrontano una classifica diversa, ma entrambe arrivano da una sconfitta; i calabresi hanno perso due partite consecutive e tre nelle ultime quattro, e si sono pericolosamente avvicinati alla zona playout (dista solo due punti), pur essendo anche a due lunghezze dai playoff. Dove in questo momento si trova il Trapani, che è settimo con 14 punti insieme al Rende (che ha giocato una partita in più); i siciliani in caso di vittoria riuscirebbero ad arrivare in quarta posizione, confermandosi al fianco del Siracusa e arrivando a soli due punti dalla coppia formata da Catania e Monopoli (i pugliesi hanno giocato una partita in più, due in questo momento) che inseguono il Lecce capolista.

GIRONE A

ore 20:45 Pontedera-Pistoiese

CLASSIFICA GIRONE A

Siena 24

Livorno 23

Olbia 20

Pisa 19

Viterbese 18

Carrarese 16

Monza 15

Piacenza, Arzachena, Arezzo 13

Lucchese 12

Pistoiese 10

Cuneo, Giana Erminio 9

Alessandria 8

Pro Piacenza 7

Prato 6

Pontedera 5

Gavorrano 4

GIRONE B

ore 20:30 Vicenza-Triestina

CLASSIFICA GIRONE B

Pordenone 20

Padova, Sambenedettese 19

Renate, Bassano 18

AlbinoLeffe 17

Mestre, Feralpisalò 16

Vicenza 15

Fermana 13

Sudtirol 12

Teramo 11

Triestina 10

Reggiana, Ravenna 9

Gubbio 8

Santarcangelo 5

Fano 4

Modena (-1) -1

GIRONE C

ore 20:45 Trapani-Catanzaro

CLASSIFICA GIRONE C

Lecce 23

Catania, Monopoli 19

Siracusa 17

Matera (-1) 16

Virtus Francavilla 15

Trapani, Rende 14

Reggina 13

Bisceglie, Juve Stabia 12

Catanzaro 10

Sicula Leonzio, Akragas 9

Fondi, Cosenza 8

Paganese, Casertana 7

Fidelis Andria 6

