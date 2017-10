Trapani-Catanzaro/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Trapani-Catanzaro: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 10^ giornata di Serie C

23 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Trapani-Catanzaro, LaPresse

Trapani-Catanzaro, diretta dal signor Annaloro di Collegno, lunedì 23 ottobre 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida valida per la decima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Posticipo molto interessante in questa decima giornata del girone C, tra due squadre reduci da due sconfitte che hanno ancora una volta frenato la corsa verso i rispettivi obiettivi dei due club. Il Trapani fatica ancora a trovare quella continuità che rappresenterebbe il definitivo salto di qualità verso le zone nobili della classific,a per una squadra che dopo la retrocessione dello scorso anno vorrebbe far durare il meno possibile il purgatorio della terza serie.

Con tre vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro partite la squadra allenata da Alessandro Calori sembrava aver trovato il passo giusto, per questo la sconfitta in casa del fanalino di coda Fondi è stata una vera doccia fredda per i granata. Se Atene piange, Sparta non ride visto che il Catanzaro arriva alla trasferta siciliana reduce da una doppia sconfitta: dopo il derby calabrese perso sul campo del Rende, i giallorossi sono caduti anche in casa contro il Matera, con i lucani che hanno vinto due a zero lasciando a dieci punti un Catanzaro che fatica ad insediarsi nella metà sinistra della classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Trapani Catanzaro è un match che sarà possibile seguire in diretta tv sul canale numero 57 del digitale terrestre in chiaro (numero 557 in HD) ovvero Rai Sport, con diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile collegandosi sul sito raisport.rai.it oppure con un abbonamento sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CATANZARO

Allo stadio Provinciale si troveranno faccia a faccia queste probabili formazioni: Trapani in campo con Furlan in porta, Fazio sulla corsia laterale destra di difesa e Visconti impiegato come esterno mancino, in una linea a quattro in cui saranno schierati Pagliarulo e Silvestri come centrali. A centrocampo al fianco del regista transalpino Taugourdeau giocheranno Bastoni e Maracchi, mentre l'attacco sarà guidato dal brasiliano Reginaldo, affiancato in attacco da Marras ed Evacuo. Risponderà il Catanzaro con una difesa a tre composta da Riggio, Gambaretti e Sirri davanti all'estremo difensore Nordi. A centrocampo il romeno Onescu e Benedetti si muoveranno per vie centrali, Spighi sarà l'esterno laterale di destra e Zanini l'esterno laterale di sinistra, il tridente d'attacco sarà formato da Puntoriere, Falcone e Letizia.

LA CHIAVE TATTICA

Confronto tattico fra il 4-3-3 di Calori nel Trapani ed il 3-4-3 di Erra nel Catanzaro, due allenatori che spesso, anche rischiando qualcosa, non hanno paura di affrontare gli avversari a viso aperto. Le due squadre tornano ad incrociarsi in campionato dopo molto tempo, i precedenti più recenti riguardano la Coppa Italia: il 7 dicembre del 2011 il Catanzaro ha battuto in casa il Trapani con il punteggio di due a uno, secco successo per due a zero per i siciliani, invece, nella sfida disputata il 17 ottobre del 2012, ultimo confronto ufficiale tra i due club.

QUOTE E PRONOSTICO

La voglia di riscatto del Trapani e il fattore campo sono fondamentali per spingere le agenzie di scommesse a considerare favoriti i siciliani per la conquista dei tre punti, con vittoria interna quotata 1.72 da Betclic, mentre Paddy Power propone a 3.40 la quota relativa al pareggio e a 4.90 la quota per l'eventuale successo calabrese in trasferta. Sempre Paddy Power quota 2.10 l'over 2.5, mentre la quota per l'under 2.5 viene fissata a 1.70 da Bet365.

