Vicenza Triestina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

23 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Vicenza Triestina (Foto LaPresse - repertorio)

Vicenza Triestina, partita diretta dall’arbitro Davide Miele e posticipo per la decima giornata del girone B di Serie C, si gioca oggi lunedì 23 ottobre alle ore 20:30. La formazione di casa, dopo aver guidato per un paio di turni la classifica del girone, ha perso la vetta a causa di alcuni risultati non particolarmente vantaggiosi. I veneti, infatti, sono stati prima battuti in esterna dalla Reggiana, poi bloccati sul pareggio sul campo della Fermana in due gare giocate consecutivamente fuori casa. Per la squadra di Colombo questo ha portato ad essere immediatamente superati nella graduatoria dal Pordenone, che è ancora imbattuto in campionato, e poi dalla Sambenedettese, che con un filotto di 3 vittorie consecutive è diventata la formazione con più successi ottenuti e si è portata al secondo posto. Adesso, con il difficile impegno casalingo contro la Triestina e poi quello non più agevole a Bolzano contro la Sudtirol, il Vicenza deve cercare di chiudere in maniera positiva un mese di ottobre che, fino ad ora, non ha portato buoni risultati ai biancorossi.

Il primo avversario da battere si chiama Triestina ed è una squadra ostica a dispetto di quanto la classifica possa lasciar immaginare. Gli alabardati, passati sotto la guida dell'esperto Sannino dalla scorsa estate, si ritrovano al centro della classifica in virtù di 2 vittorie, altrettante sconfitte e 4 pareggi. I triestini pagano le due sconfitte di misura contro Mestre e Renate, due formazioni del resto di vertice in questo girone B. Contro le avversarie di caratura inferiore, hanno invece dimostrato di poter far valere gli importanti valori tecnici dell'organico, oltre che l'esperienza e la capacità di gestione di mister Sannino. Anche per i giuliani, la partita di Vicenza sarà una prova difficile da superare, ma dopo il buon pareggio di Bassano c'è ben da sperare in casa Triestina, se non altro per vedere una squadra che venderà cara la pelle e proverà a giocare a viso aperto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Vicenza Triestina non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA TRIESTINA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Colombo schiera un 4-3-3 con Valentini in porta, Giraudo e Bianchi terzini con Crescenzi e Milesi al centro della difesa. A centrocampo dovrebbe rivedersi Romizi davanti alla difesa, con Alimi e Tassi ad agire da mezzale. In attacco pronti De Giorgio e Giacomelli alle spalle dell'unica punta Comi, favorito dal primo minuto su Ferrari. Dall'altro lato Sannino si affida al consueto 4-4-2 con Boccanera in porta, Pizzul, Aquaro, Codromaz e Libutti in difesa. A centrocampo Porcari e Meduri dovrebbero occuparsi della zona centrale, lasciando a Bracaletti e Bariti il compito di schierarsi sulle corsie esterne. In attacco Arma e Petrella partono in vantaggio su Pozzebon e Mensah, pronti comunque all'ingresso dalla panchina.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante la classifica attuale possa dire tutt'altro, quello fra Vicenza e Triestina è uno dei big match di giornata, ed un appuntamento che le due squadre proveranno a non fallire. Per questo motivo i due allenatori cercheranno di inserire gli uomini con più esperienza e capacità di giocare nelle partite importanti. SNAI quota l'1 a 1,75, mentre il segno 2 è quotato 4,50. L'X del pareggio è data a 3,35.

