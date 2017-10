Video/ Alessandria Pisa (0-2): highlights e gol della partita (Serie C 10^ giornata)

Video Alessandria Pisa (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della patita valida per il 10^ turno del girone A del Campionato di Serie c 2017-2018.

Il Pisa espugna il Moccagatta e porta a casa tre punti pesanti per la propria classifica. I nerazzurri partono bene, l'Alessandria soffre ma risponde con Bellomo. I grigi crescono con il passare dei minuti, ma i toscani danno la sensazione di poter far male quando ripartono. E al diciassettesimo si rendono pericolosi in una mischia che vede protagonista Mannini, la cui giocata chiama alla parata Agazzi. L'Alessandria non rinuncia ad attaccare e prova a pungere, ma Filippini nega la gioia del gol ai piemontesi salvando sulla linea di porta. Il Pisa insiste e si fa sotto alla mezz'ora, ma non riesce a trovare la porta. I nerazzurri passano al trentottesimo con De Vitis, bravo a concretizzare con una giocata ben calibrata. I nerazzurri ci riprovano con un Euspei, ma il suo tentativo non va a buon fine. Nella ripresa il Pisa sfiora subito il raddoppio, l'Alessandria però resta a galla. La pressione pisana dà i suoi frutti al cinquantatreesimo con Eusepi, che fissa il bis dopo aver seminato il panico nella difesa alessandrina. I piemontesi non riescono più a scuotersi, il Pisa gestisce fino alla fine, vince e convince.

IL TABELLINO

Alessandria - Pisa 0-2

Alessandria (3-5-2): Agazzi; Gozzi, Piccolo, Celjak; Casasola, Branca (54' Gonzalez), Gazzi, Cazzola, Sestu; Bellomo (67' Rossini), Bunino (67' Marconi). All. Stellini

Pisa (4-4-2): Petkovic; Filippini, Carillo, Lisuzzo, Birindelli (62' Sabotic); Di Quinzio (70' Maltese), Gucher, De Vitis (74' Izzillo), Mannini; Eusepi (70' Negro), Masucci (62' Giannone). All. Pazienza

Reti: 39' De Vitis (P), 53' Eusepi (P)

Ammoniti: Cazzola (A), Mannini (P), Bellomo (A), Gazzi (A), Rossini (A)

Note: arbitro Luca Massini; angoli 7-2 (4-1); recupero 0' e 4'

