Video/ Atalanta Bologna (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata)

23 ottobre 2017 Fabio Belli

Video Atalanta Bologna 1-0, Serie A (Foto LaPresse)

Si interrompe la serie di vittorie consecutive del Bologna: dopo tre successi di fila i felsinei cadono sul campo di un’Atalanta che riesce anche in campionato a dare continuità ai successi europei, portandosi a quota 12 punti in classifica e al dodicesimo posto, forse non in linea con quanto fatto lo scorso anno ma sicuramente con una graduatoria che non preoccupa, visto anche che al momento il gruppo si mantiene compatto. Partita molto bella dal punto di vista agonistico, con le due squadre che si sono date battaglia a centrocampo, senza trovare però sbocchi offensivi particolari. Le migliori occasioni nel primo tempo sono un filtrante di Pulgar per Verdi nel Bologna, con l’attaccante della Nazionale che spreca cercando l’assist invece di calciare a rete, e un tentativo di Petagna in girata che non trova fortuna.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa ancor più equilibrio, ma la giocata che sblocca il match la trova l’Atalanta grazie a Cornelius, bravo a sfruttare un assist di Freuler e a battere imparabilmente Mirante. Il Bologna ha poi chiuso in dieci il match per l’espulsione di Giancarlo Gonzalez, vani gli ultimi tentativi rossoblu di Verdi e Destro nel recupero, la vittoria è dell’Atalanta che torna al successo in campionato dopo un mese esatto. Bologna che però non ha demeritato, avendo buone occasioni anche nel primo tempo; da segnalare nel finale un'ottima parata di Mirante su Caldara, che ha tenuto in vita i felsinei alla ricerca di un pareggio che sarebbe stato prezioso e che però non è arrivato.

