Video/ Benevento Fiorentina (0-3): highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata)

Video Benevento Fiorentina (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita che si è giocata al Vigorito per la nona giornata del campionato di Serie A. Vittoria netta dei viola

23 ottobre 2017 Fabio Belli

Video Benevento Fiorentina 0-3 (Foto LaPresse)

Il Benevento è nella storia ma entrando dalla porta sbagliata: i sanniti sono infatti la prima squadra nella storia della Serie A a perdere tutte le prime nove partite disputate in campionato. Anche contro la Fiorentina infatti la squadra di Baroni ha dovuto incassare una dura sconfitta, con i viola che hanno invece dato continuità al successo interno della settimana scorsa contro l’Udinese. Viola in vantaggio nel primo tempo, dopo un palo colto da Biraghi su punizione, grazie a Marco Benassi, ben servito da Giovanni Simeone che si gira in area e pesca l'inserimento puntuale del centrocampista ex Torino. Buona la reazione del Benevento che va vicinissimo al pari con un palo colpito da Cataldi.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa però Khouma El Babacar, subentrato a Giovanni Simeone, trova subito il raddoppio su sponda di Venetout. E’ il colpo del ko per i sanniti, che perdono slancio e incassano anche il tris, con un errore di Cataldi che manda in porta Chiesa, atterrato dal portiere Brignoli. E’ calcio di rigore che Cyril Thereau trasforma impeccabilmente, senza lasciarlo a Babacar rispettando le gerarchie della Fiorentina dal dischetto: il resto della partita è accademia e per il Benevento arriva un record negativo di cui Marco Baroni avrebbe fatto volentieri a meno, soprattutto perchè adesso la strada che conduce verso la salvezza è sempre più complicata.

