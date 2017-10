Video/ Carrarese Arzachena (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 10^ giornata)

Video Carrarese Arzachena (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 10^ giornata del girone a del campionato di serie C 2017-2018.

23 ottobre 2017 Federico Giuliani

Video Carrarese Arzachena (LaPresse)

Carrarese-Arzachena termina con il risultato di 2-1 in favore dei locali per effetto dei gol messi a segno da Sanna e Biasci, quest’ultimo autore di una doppietta. Andiamo con ordine e diamo un rapido sguardo alle due formazioni ufficiali; la Carrarese si presenta con il 4-2-4 mentre l’Arzachena conferma il 4-3-1-2 con Sanna che parte titolare dal 1’. Pronti, via. Nemmeno il tempo di scendere in campo e la Carrarese crea subito il primo pericolo del match. Dopo appena 20” Tavano incrocia sul primo palo ma Cancelli è attento e respinge in corner. L’Arzachena risponde con gli interessi e nel giro di una manciata di minuti sfiora per due volte il vantaggio. Al 2’ Casini mette Sanna a tu per tu con il portiere avversario ma Lagomarsini si salva; sulla ribattuta Curcio spara alto. All’8 è ancora Sanna il protagonista, con l’attaccante smeraldino che sfiora soltanto il bel cross dalla destra di Lisai. Ma la Carrarese è viva e si fa vedere prima con Bentivegna, bravo Cancelli a respingere di piede, poi con Coralli, impreciso nella deviazione di tacco. I toscani colpiscono anche una traversa con Possenti in modo fortunoso, con un tiro-cross che per poco non beffa l’estremo difensore ospite. Nel finale Bentivegna fallisce ancora una volta una nitida chance ma al 35’ l’Arzachena trova il guizzo che vale il momentaneo 1-0: Sanna riceve da Curcio al termine di una bella combinazione e batte Cancelli con un tocco delizioso da distanza ravvicinata.

IL SECONDO TEMPO

A inizio ripresa lo scatenato Sanna fallisce la doppietta personale a tu per tu con Lagomarsini. Scampato il pericolo la Carrarese ribalta la partita nel giro di 2’ con due neo entrati: al 64’ Biasci riceve da Marchionni e batte Cancelli sul primo palo mentre al 65’ ancora Biasci addomestica un geniale passaggio dell’ispirato Marchionni e scarica di potenza. Adesso il dominio dei padroni di casa è netto: al Tavano colpisce il palo al termine di un rapido contropiede mentre al 73’ Biasci va vicino alla tripletta personale. Saltano tutti gli schemi e le occasioni fioccano. Nell’ordine sfiorano il gol Tavano, Vano e Possenti ma il risultato resta immutato. Al triplice fischio del signor De Remigis di Treviso la Carrarese può esultare.

