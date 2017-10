Video/ Chievo Verona (3-2): highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata)

Video Chievo Verona (risultato finale 3-2): gli highlights e i gol della partita giocata al Bentegodi e valida nella 9^ giornata del Campionato di Serie A 2017-2018.

23 ottobre 2017 Michela Colombo

Video Chievo Verona (LaPresse)

Si è chiuso con un pirotecnico 3-2 il derby dal Bentegodi tra Chievo e Verona, in programma per la nona giornata del Campionato di Serie A 2017-2018. Per i gol segnati dai ragazzi di Maran ecco Inglese (in doppietta anche dal dischetto) e Pellissier, mentre per i neopromossi gialloblu, rimasti poi in 10 al 40’ per l’espulsione di Zuculini (fortemente contestata), sono riusciti ad andare in gol Verde a 6^ e Pazzini su rigore al 55’. Andiamo ora a vedere qualche statistica aggiornata dell’avvincente partita andata in scena nella giornata di ieri quale lunch match della Serie A. Complice l’espulsione di Zuculini, il Verona ha decisamente sofferto anche nei numeri oltre che in campo: il Chievo infatti è riuscito a registrare la più alta percentuale di possesso palla, fissata al 70% come di tiri, ben 11 di cui 3 verso lo specchio avversario. Oltre a ciò i ragazzi di Maran hanno messo a bilancio anche ben 3 fuorigioco fischiati e 4 falli commessi e appena una sola parata, contro le 2 dell’Hellas. Per il Verona infine le statistiche comprendono anche 5 tiri fermati su un totale di 8, assieme a 6 punizioni e 3 corner.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita tra Chievo e Verona, è toccato al tecnico dei clivensi Rolando Maran esprimere tutta la soddisfazione per la bella vittoria ottenuta dal club gialloblu. L’allenatore infatti ha commentato ai microfoni di Sky Sport: “E' una partita che contava molto, i miei sono stati bravi a mantenere la calma e mettere a segno la vittoria. Pellissier? Ha nel dna queste qualità e le ha tirate fuori anche oggi. Sono contento che oggi sia l'uomo decisivo per quanto sente questa partita”. Non manca un focus sulla classifica: “Abbiamo fatto una bella serie di risultati. Sappiamo di dover andare avanti partita dopo partita e cercheremo di proseguire questa serie”. Di tutt’altro tono invece le parole del tecnico del Verona Fabio Pecchia: “Partita dalle mille emozioni, secondo me c’è stato un grande approccio a questa gara: si è vista molta voglia e personalità. Come sempre poi i singoli episodi determinano le gare, ma ci tengo a sottolineare soprattutto la prestazione vista nella ripresa. Rammarico? Prendere gol in un momento in cui non stavamo soffrendo più di tanto, la gara ce l’avevamo sotto controllo. Dobbiamo continuare a crescere, rispetto al Chievo ci manca esperienza e si è visto in alcuni frangenti”.

© Riproduzione Riservata.