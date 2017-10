Video/ Feralpisalò Gubbio (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 10^ giornata)

Video Feralpisalò Gubbio (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 10^ giornata del girone B del campionato di Serie c 2017-2018.

23 ottobre 2017 Francesco Zaza

Video Feralspisalà Gubbio (LaPresse)

La Feralpi Salò vince 2-1 in casa contro il Gubbio. Padroni di casa in vantaggio dopo pochi secondi grazie a Ferretti. Nella ripresa pareggia Kalombo ma nei minuti di recupero un rigore condanna gli umbri. Guerra dal dischetto non sbaglia regalando tre punti preziosi ai lombardi. Nel prossimo turno di campionato la Feralpi riposerà mentre il Gubbio ospiterà la Reggiana.

SINTESI PRIMO TEMPO

Michele Serena schiera la Feralpi Salò con il 3-5-2. Tra i pali Caglioni, in difesa Ranellucci, Emerson e Parodi. A centrocampo da destra verso sinistra Vitofrancesco, Staiti, Capodaglio, Boldini e Martin. In attacco Ferretti e Guerra. Il Gubbio risponde con il 4-4-1-1. Volpe in porta, linea difensiva composta da Kalombo, Dierna, Piccinni e Lo Porto. Sulla fascia destra Cazzola, in mezzo al campo Ricci e Giacomarro, a sinistra De Silvestro. In zona offensiva Casiraghi e Marchi. Terna arbitrale tutta toscana: direttore di gara Marco Ricci di Firenze, assistenti Dario Garzelli di Livorno e Davide Meocci di Siena. I padroni di casa partono forte e dopo pochi secondi trovano il gol del vantaggio. Traversone dalla sinistra di Boldini sul secondo palo, Vitofrancesco la tocca di prima intenzione per l'accorrente Ferretti che a porta sguarnita non deve far altro che appoggiare in rete. Si sblocca subito il risultato. Gubbio sorpreso dall'atteggiamento avversario. Gli umbri dopo esser andati in svantaggio provano a ricompattarsi. Ottimo avvio di gara da parte della Feralpisalò, il Gubbio invece appare frastornato. Vitofrancesco insidioso con un destro da calcio piazzato, Volpe non si fida della presa e mette in calcio d'angolo. Rete annullata ai lombardi al 13esimo. Guerra insacca su un traversone dalla sinistra ma il direttore di gara annulla per offside dell'attaccante gardesano. Ancora Feralpi. Colpo di testa di Ferretti su suggerimento dello scatenato Vitofrancesco, conclusione potente ma centrale con Volpe che se la ritrova letteralmente tra le mani. Al 19esimo Martin ottiene il fondo e crossa lungo trovando Vitofrancesco che arriva stanco al tiro trovando solo l'esterno della rete. Poco dopo si fa vedere il Gubbio in azione di contropiede. Casiraghi cerca Marchi in area avversaria ma Emerson legge bene e ferma l'azione avversaria. Ancora pericolosa la squadra di Pagliari. Sinistro dal limite di Casiraghi, conclusione non potente ma angolata, Caglioni deve allungarsi e respingere la sfera. Al 32esimo Casiraghi si divora un gol incredibile, calciando sopra la traversa ad un metro dalla porta. Per sua fortuna il guardalinee sbandiera e nel caso la rete sarebbe stata annullata per fuorigioco. Nei minuti seguenti i padroni di casa accusano un calo fisico e il Gubbio prova ad approfittarne. Sinistro di Ricci da appena dentro l'area, Caglioni respinge in calcio d'angolo. La squadra di Pagliari deve comunque prestare molta attenzione in fase di non possesso. Scivolata provvidenziale di Dierna che anticipa Ferretti, pronto a calciare su assist di Vitofrancesco. Risponde il Gubbio. Tentativo di testa di Casiraghi su cross di Cazzola, la palla però non inquadra lo specchio della porta.

SINTESI SECONDO TEMPO

Non ci sono state sostituzioni all'intervallo per le due squadre. Lombardi subito a caccia del raddoppio. Gran sinistro di Emerson su calcio piazzato, Volpe vola ed evita il raddoppio della Feralpi, concedendo solo il corner. A 54esimo timide proteste da parte della Feralpi per un fuorigioco dubbio fischiato a Martin che era entrato tutto solo in area di rigore e stava per servire un facile tap-in a Ferretti. Il Gubbio resta però in partita e poco dopo sfiora il pareggio. Caglioni è infatti per due volte decisivo, prima su una conclusione di Casiraghi, poi smanacciando sul conseguente calcio d'angolo e togliendo la possibilità ad un avversario di colpire di testa. Sostituzione effettuata da Pagliari: esce Ricci, entra Bergamini. Risponde subito Michele Serena: esce Boldini, entra Jawo. Ammonito Capodaglio della Feralpi per gioco falloso al 66esimo. Sostituzione Gubbio: esce De Silvestro, entra Ciccione. Poco dopo viene ammonito anche Emerson. Cambio tra le fila dei locali: esce Staiti, entra Raffaello. Al 76esimo il Gubbio pareggia. Schema su calcio piazzato, Lo Porto serve in area Casiraghi, che crossa di prima intenzione e sul secondo palo puntuale trova l'inserimento di Kalombo che mette a segno il suo terzo gol stagionale. Tripla sostituzione per gli ospiti che provano a vincerla. Escono Marchi, Cazzola e Casiraghi. Entrano Manari, Paramatti e Jallow. Al 90esimo i padroni di casa trovano un calcio di rigore. Guerra va al tiro nel cuore dell'area ma il suo tentativo viene respinto con un braccio da Piccinni. Guerra dal dischetto non sbaglia e realizza il gol del 2-1. Dopo la rete Guerra lascia il posto ad Alcibiade. Vittoria per la Feralpi.

