Video/ Gavorrano Lucchese (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 10^ giornata)

Video Gavorrano Lucchese (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 10^ giornata del girone a del campionato di Serie C 2017-2018.

Il Gavorrano conquista i primi tre punti della stagione contro la Lucchese. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Pisa, la compagine rossoblu trova la prima vittoria interna contro un avversario fuori forma e decisamente in giornata nera. La cronaca della partita racconta un Gavorrano intraprendente e determinato sul fronte offensivo. I padroni di casa approfittano dei ritmi bassi impostati dalla Lucchese, che subisce per tutti i novanta minuti. Decisivo un colpo di testa messo a segno da Salvadori durante la ripresa. Rossoneri macchinosi in manovra e eccessivamente attendisti. La reazione non c'è mai stata, escludendo l'unico squillo arrivato al trentunesimo minuto del secondo tempo. Nel finale De Vena ha sfiorato anche il pareggio, ma per il Gavorrano i tre punti sono più che meritati visto e considerato quanto prodotto nell'arco del match.

IL TABELLINO

GAVORRANO (3-4-1-2): Salvalaggio; Cretella, Salvadori, Ropolo; Papini, Conti, Finazzi (34'st Borghini), Gemignani; Lombardi (40'st Mosti); Malotti (9'st Moscati), Brega. A disposizione: Mazzini, Matteo, Zaccaria, Ferrante, Tissone, Mugelli. All. Favarin.

LUCCHESE (3-4-1-2): Albertoni; Espeche, Maini, Baroni (39' Magli); Tavanti (20'st Russo), Arrigoni, Damiani, Cecchini (32'st Merlonghi); Fannucchi; Bortolussi, De Vena. A disposizione: Di Masi, Mingazzini, Razzanelli, Nolè, Bragadini, Cardore, Pagnini. All. Lopez.

Arbitro: Luciani di Roma.

Marcatore: 9'st Salvadori.

Note: ammoniti Lombardi. Merlonghi.

