VIDEO / Lazio Cagliari (3-0): highlights e gol. Inzaghi: è un grande momento (Serie A 9^ giornata)

Video Lazio Cagliari (risultato finale 3-0): gli highlights e gol della partita giocata all'Olimpico e valida nella 9^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018.

23 ottobre 2017 - agg. 23 ottobre 2017, 11.07 Francesco Zaza

Video Lazio Cagliari (LaPresse)

Nel posticipo serale della nona giornata del campiono di serie A la Lazio di Mister Inzaghi non delude e battendo per 3-0 il Cagliari continua la sua corsa alla vetta della graduatoria. in questo senso le parole dei tecnico dei biancocelesti in sede di conferenza stampa non possono quindi che essere di lode per i propri ragazzi: “siamo in un buon momento, dobbiamo cercare di continuare a lavorare in questo modo: sono fiducioso perchè conosco i ragazzi che alleno. Ora però dobbiamo metterci alle spalle questa settimana, le insidie sono dietro l’angolo e ora avremo solo due giorni per riprenderci prima della partita di Bologna che sarà difficilissima. Immobile? partecipa molto al gioco: è il centravanti della nazionale e penso che sia l’attaccante con la media più forte in Europa ed penso che negli ultimi 15 anni sia tra i cinque attaccanti più forti che abbiamo avuto in Italia”. (agg Michela Colombo)

SUCCESSO NETTO DEI BIANCOCELESTI

La Lazio vince e convince. All’Olimpico di Roma finisce 3-0 per i biancocelesti in virtù dei gol di Immobile (doppietta di cui uno su rigore) e Bastos. Nel prossimo turno di campionato i biancocelesti faranno visita al mai domo Bologna di Donadoni. Diego Lopez invece avrà uno scontro diretto per la corsa alla salvezza. Alla Sardegna Arena arriverà il Benevento.

SINTESI PRIMO TEMPO

Lazio in campo con il 3-5-2. Tra i pali Strakosha, difesa composta da Bastos, De Vrij e Radu. Sulla fascia destra Marusic, in mezzo al campo Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic Savic mentre a sinistra c’è Lulic. In avanti Luis Alberto e Ciro Immobile. Il Cagliari dell’esordiente Diego Lopez replica con un modulo a specchio. In porta Crosta, in difesa Andreolli, Romagna e Pisacane. A centrocampo da destra verso sinistra Dessena, Ionita, Barella, Joao Pedro e Padoin. In avanti spazio a Farias e Sau. Arbitra Luca Pairetto. Il primo tiro verso la porta è effettuato dal Cagliari. Sau riceve in azione di contropiede e calcia dal limite. Nessun problema per Strakosha. Risponde subito la Lazio. Marusic dalla destra crossa preciso per Luis Alberto che svetta ma impatta male. Colpo di testa alto. Al sesto minuto i biancocelesti trovano un penalty. Immobile viene servito in area, Crosta esce male e lo abbatte. Rigore sacrosanto. Dal dischetto lo stesso Immobile non sbaglia regalando il vantaggio alla Lazio. I capitolini continuano a macinare gioco. Parolo scarica per Marusic, palla in area per Luis Alberto chiuso da Andreolli. La palla finisce sui piedi di Immobile che da posizione defilata calcia alto. Capitolini ancora vicini al gol. Luis Alberto scodella in area da calcio piazzato. Crosta ci va con i pugni ma centra Romagna che rischia un clamoroso autogol. Palla alta di pochissimo. Prova a reagire la squadra di Lopez. Padoin allunga il passo sulla sinistra, si accentra e prova il tiro ma finisce altissimo sopra la traversa. Poco dopo Lulic prova a servire Immobile con un lancio a scavalcare la linea difensiva, ma il numero 17 biancoceleste è in fuorigioco. Al 20esimo il Cagliari trova il gol del pari con Farias ma l'arbitro annulla per segnalazione di fuorigioco: il VAR conferma la decisione, sottolineando l'eccezionale vista dell'assistente De Meo. Qualche istante dopo Ionita cerca la conclusione personale dai 30 metri, ma il tiro è debole e centrale. Facile la parata di Strakosha. Lulic trova un cross interessante dalla sinistra sul secondo palo per lo stacco di Milinkovic, ma il tiro del serbo finisce di poco a lato del palo coperto dal portiere. Arrivano nel frattempo le prime ammonizioni. Se le prendono Andreolli e Lucas Leiva. Il Cagliari ci prova in contropiede. Joao Pedro serve lo scatto di Padoin a sinistra. Cross basso e teso per Sau ma c'è Bastos e non si passa. Ottima chiusura dell'angolano. Al 36esimo la Lazio va vicina al raddoppio. Complice ancora una volta l'esordiente Crosta. Il portiere buca l'uscita su cross dalla bandierina e la sfera finisce sui piedi di Immobile che calcia sicuro. Padoin. L'ex Juve salva tutto. Al 42esimo la Lazio raddoppia. Trama avvolgente sulla sinistra con il cross sul secondo palo di Lulic per la sponda di Marusic e il tap-in vincente di Immobile in tuffo di testa. 2-0 per la Lazio e tredicesimo gol in campionato per il centravanti biancoceleste.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione effettuata dai due tecnici a inizio ripresa. Tornano in campo gli stessi ventidue del primo tempo. La Lazio parte bene imponendo subito il proprio gioco. Al 49esimo i biancocelesti trovano il 3-0. Luis Alberto crossa dalla sinistra da calcio piazzato. Parabola a scendere sul capo di Bastos che anticipa tutti e insacca. Secondo gol in carriera con la maglia della Lazio. Cagliari in difficoltà: Dessena ammonito per un fallo a centrocampo. In questo inizio di ripresa i ritmi sono molto alti ma anche gli errori non mancano. Al 52esimo Farias si mette in proprio, si accentra e calcia. Rasoterra basso, facilmente bloccato a terra da Strakosha. Primo cambio per la Lazio: esce Leiva che era già ammonito ed entra Murgia. Lopez inserisce invece Pavoletti al posto di Sau. Ionita avanza e prova la verticalizzazione per Pavoletti, appena entrato, ma de Vrij fa buona guardia e manda il pallone in fallo laterale. Poco dopo ci riprova Bastos. Stavolta l'angolano svetta da corner ma senza precisione. Alto. Nuova sostituzione per i sardi: esce Dessena, entra Faragò. Il Cagliari trova il gol della bandiera al 68esimo ma l'arbitro annulla. Altra splendida giocata di Farias che spacca la traversa con un missile. La palla danza in area piccola e Pavoletti la mette in porta ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Nel frattempo esce tra gli applausi Radu. Al suo posto entra Luiz Felipe. Al 74esimo ci riprovano i rossoblù. Pavoletti gira intorno a de Vrij e prova in torsione di testa a mandare il pallone verso la porta, tiro fuori di molto. Lopez esaurisce i cambi a disposizione: entra Miangue al posto di Padoin. Sostituzione anche per la Lazio: esce Marusic, entra Caicedo. Ammonito nel frattempo Leonardo Pavoletti per aver colpito con un braccio il pallone su cross di Farias. Ci riprova intanto la squadra di Lopez. Ionita entra in area e stacca di testa, ma il suo tiro è impreciso e alto, sopra la traversa. Poco dopo Strakosha decide di complicarsi la vita con un passaggio rischioso. Per sua fortuna il reparto offensivo del Cagliari è poco reattivo. Il portiere albanese deve impegnarsi però qualche minuto dopo su un tiro insidioso di Ionita. Ottima risposta. Lazio vicina al poker al minuto 86. Immobile si allarga sulla sinistra e scarica al limite dell'area per l'arrivo del serbo che prova il tiro, che termina di poco alto sopra la traversa. Nei minuti di recupero il Cagliari ci prova invano. Finisce 3-0 per la Lazio.

