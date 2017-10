Video/ Livorno Giana Erminio (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 10^ giornata)

Video Livorno Giana Erminio (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita valida nella 10^ giornata del girone A della serie C 2017-2018.

Video Livorno Giana Erminio (LaPresse)

Il Livorno soffre contro la Giana Erminio ma porta a casa tre punti d'oro per la classifica. Meglio gli ospiti in avvio, con una pressione costante nella metà campo amaranto. La formazione di Albè ha approcciat senza timori, creando non pochi problemi alla retroguardia di casa. A centrocampo si lotta molto, la Giana passa alla mezz'ora con Iovine che è stato sicuramente uno dei migliori in campo. Il Livorno si sveglia con Doumbia poco prima dell'intervallo e nelle ripresa, trova la forza per cercare la vitttoria. Si ricomincia quindi dall'uno a uno. Il Livorno è più brillante e sfrutta un calo della Giana per portare a casa il due a uno. Siamo al settantaseiesimo quando Murilo raccoglie un cross dalla bandierina e mette dentro per la vittoria del Livorno. Di seguito il tabellino completo del match.

IL TABELLINO

Livorno: Pulidori, Morelli (64' Hadziosmanovic), Pirrello, Gasbarro, Franco, Bruno (46' Giandonato), Luci (80' Gemmi), Doumbia (64' Murilo), Montini (46' Maiorino), Valiani, Vantaggiato. A disp: Romboli, Gonnelli, Marchi, Borghese, Hadziosmanovic, Gemmi, Giandonato, Maiorino, Murilo, Ponce, Perez, Baumgartner. All. Andrea Sottil

Giana Erminio: Sanchez, Perico, Bonalumi, Montesano, Foglio, Iovine, Pinardi, Marotta, Chiarello (85' Degeri), Perna, Bruno 73' Bardelloni). A disp: Taliento, Greslin, Concina, Pinto, Degeri, Gullit, Seck, Caldirola, Rocchi, Capano, Sosio, Bardelloni. All. Cesare Albè.

Arbitro: Capone di Palermo

Assistenti: Magri e Zanardi

Rete: 33' Iovine, 39' Doumbia, 76' Murilo

Note: Angoli 12-3 per la Giana. Spettatori: 5.068

© Riproduzione Riservata.