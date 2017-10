Video/ Marsiglia Psg (2-2): highlights e gol della partita (Ligue 1 10^ giornata)

Video Marsiglia Psg (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita giocata al Velodrome e valida nella decima giornata del campionato di Ligue 1 2017-2018.

Video Marsiglia Psg (LaPresse)

Il PSG riagguanta la partita contro il Marsiglia al novantatreesimo minuto. I ragazzi di Garcia si erano illusi di sconfiggere la capolista a sei anni dall'ultimo successo contro i parigini. Thauvin ha mandato in delirio il Velodrome con una giocata nel finale, ma Cavani ha spento l'entusiasmo con una magia su calcio di punizione. Termina due a due dopo novanta minuti di battaglia, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Le altre due reti della partita hanno la firma di Luiz Gustavo e Neymar nel primo tempo. Il giocatore brasiliano è stato espulso nel finale del match, dopo aver rimediato ben due ammonizioni per protesta e per un fallo di reazione sull'ex Genoa, Ocampos. Con questo pareggio il PSG raggiunge quota ventisei punti in classifica, mentre il Marsiglia sale a diciotto. Di seguito il tabellino ufficiale della partita.

IL TABELLINO

Marsiglia: Mandanda, Arnavi, Rami, Rolando, Sakai, Luiz Gustavo, Zambo Anguissa, Thauvin (83’ Sarr), Ocampos, Payet (76’ Sanson), Mitroglou (66’ Njie) All. Rudi Garcia

Psg: Areola, Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa, Thiago Motta (69’ Draxler), Rabiot, Verratti, Mbappé (80’ Di Maria), Cavani, Neymar All. Unai Emery

Reti: 16’ Luiz Gustavo (M), 33’ Neymar (P), 78’ Thauvin (M), 93' Cavani (P)

Ammoniti: Mitroglou (M), Sakai (M), Mbappé (P), Neymar (P), Ocampos (M), Sanson (M)

Espulsi: Neymar (P)

© Riproduzione Riservata.