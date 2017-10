Video/ Milan Genoa (0-0): highlights della partita (Serie A 9^ giornata)

Video Milan Genoa (risultato finale 0-0): gli highlights della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza ed è stata valida per la nona giornata del campionato di Serie A

23 ottobre 2017 Stefano Belli

Video Milan Genoa 0-0, Serie A (Foto LaPresse)

Rispetto alla scorsa stagione, dopo le prime nove giornate di campionato, il Milan ha 6 punti in meno: basta questo dato a testimoniare il flop dei rossoneri partiti con le luci dei riflettori addosso e che con una campagna acquisti faraonica si erano candidati ad anti-Juve con l'ingaggio di Leonardo Bonucci. Dopo 4 vittorie nelle prime 5 gare, con in mezzo la pesante battuta d'arresto contro la Lazio, negli ultimi 4 turni la squadra di Montella ha raccolto solamente un punto in casa contro il Genoa, squadra che lotta per non retrocedere. Il mezzo passo falso in Europa League contro l'AEK ha acuito ulteriormente il malumore dei tifosi che si aspettavano un ruolino di marcia di ben altro spessore. Il problema principale non è rappresentato dai 12 punti di gap nei confronti del Napoli capolista ma la distanza rispetto al quarto posto (che per la prima volta vale l'accesso diretto ai gironi di Champions League, mentre fino al 2011 regalava al massimo un posto agli spareggi) che comincia ad assumere proporzioni piuttosto importanti. Dalle statistiche emerge come si tratti di un blocco psicologico per quanto riguarda i giocatori di Montella che hanno inquadrato la porta per 9 volte creando 5 concrete occasioni da gol, eppure non riescono più a trovare la via del gol con facilità come invece accadeva fino a settembre. Da segnalare anche le 8 parate di Perin che per novanta minuti non ha mai abbassato la guardia in mezzo ai pali e ha contribuito a salvare il risultato per il Genoa. Troppi i palloni persi dall'undici di Juric, ben 44, il che ha favorito le ripartenze degli avversari. Pesantissima l'espulsione di Bonucci che oltre ad aver condizionato il prosieguo della gara gli costerà almeno due o tre giornate di squalifica per condotta violenta, e sicuramente il numero 19 rossonero salterà l'attesissimo big match contro la Juventus in programma nel prossimo fine settimana, dopo il turno infrasettimanale.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Vincenzo Montella ai microfoni di Sky Sport: "Se devo analizzare la partita sono estremamente soddisfatto della prestazione, peccato non sia arrivato il risultato. In parità numerica a inizio gara abbiamo creato occasioni a profusione, e pur con l'uomo in meno abbiamo disputato una gara esemplare, i ragazzi volevano vincere a tutti i costi e francamente meritavamo qualcosa in più del pareggio. Visto lo sforzo notevole abbiamo anche rischiato di perderla ma va bene così, gli episodi non ci girano a favore ma sono sicuro che la sfortuna finirà se continueremo a mantenere questo atteggiamento positivo. Accetto l'espulsione di Bonucci ma in mezzo a una mischia è normale farsi largo usando i gomiti, questo è un rosso 'televisivo', se ci fate caso Leo non va mai a cercare l'avversario, allora bisognava dare rigore anche sull'intervento di Rigoni su Bonaventura. Il VAR mi sta dando una grossa mano a perdere la pazienza perché io per colpa di questi episodi mi sto giocando una carriera da allenatore". Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Genoa, Ivan Juric, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Non sono arrabbiato con i miei ragazzi ma non ho potuto fare a meno di notare che nei novanta minuti abbiamo commesso troppi errori tecnici, sicuramente potevamo fare meglio nella gestione del pallone. Non abbiamo preso gol e la difesa ha retto bene, questo è sicuramente l'aspetto positivo della giornata. In questa prima parte di stagione abbiamo disputato ottime gare raccogliendo meno di quanto meritassimo, e questo mi dispiace. La squadra sta crescendo, anche a livello individuale, e dovrebbe occupare una posizione in classifica decisamente più nobile".

