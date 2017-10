Video/ Monza Arezzo (0-3): highlights e gol della partita (Serie C 10^ giornata)

Video Monza Arezzo (risultato finale 0-3): highlights e i gol della partita valida nella 10^ giornata del girone A del campionato di Serie C 2017-2018.

Video Monza Arezzo (LaPresse)

Monza e Arezzo partono subito a razzo e ci fanno capire che quella del Brianteo sarà una partita divertente. Varga è pericoloso dopo un minuto per gli aretini, i brianzoli rispondono col solito D'Errico. I toscani fanno sul serio e ci provano con Moscardelli, prima del brivido su un pasticcio difensivo. I ritmi calano, il finale di frazione regala ancora qualche squillo ma le vere emozioni arrivano nelle ripresa. Secondo tempo che in realtà parte a rilento, prima della giocata di Luciani che la sblocca per l'Arezzo. Il Monza, poco dopo, sciupa un penalty con Palazzo, con Borra che si oppone e diventa protagonista. L'Arezzo si scatena e travolge la difesa lombarda in pochi minuti. Cutolo segna il raddoppio a pochi minuti dalla fine e firma la doppietta personale prima del triplice fischio. Tre a zero Arezzo e Monza al tappeto. Di seguito il tabellino completo della partita.

IL TABELLINO

MONZA (4-4-2): 1 Liverani; 2 Carissoni, 13 Negro, 5 Riva, 24 Tentardini; 10 D’Errico (30' st 17 Cogliati), 8 Guidetti, 4 Galli (30' st 6 Palesi), 27 Giudici (47' st 7 Gasparri); 30 Barzotti (20' st 11 Palazzo), 20 Ponsat.

A disposizione: 22 Del Frate,3 Origlio, 11 Palazzo, 16 Trainotti, 19 Caverzasi, 23 Romanò.

Allenatore: Marco Zaffaroni.

AREZZO (3-5-2): 22 Borra; 5 Varga, 3 Rinaldi (24' st 13 Muscat), 4 Sabatino; 16 Luciani, 8 Foglia (32' st 6 Yebli), 18 de Feudis, 20 Cenetti, 7 Corradi; 19 Di Nardo (24' st 10 Cutolo), 9 Moscardelli.

A disposizione: 1 Ferrari, 2 Talarico, 11 Cellini, 14 Ferrario, 17 D’Ursi, 26 Franchetti, 27 Disanto.

Allenatore: Massimo Pavanel.

ARBITRO: Daniele De Santis di Lecce (Gianluca D’Elia di Ozieri – Luca Testi di Livorno).

RETI: st 26' Luciani, 43' Cutolo, 46' Cutolo.

Note: 700 spettatori. Recupero: 0’+ 5'. Angoli: 5-2. Ammoniti: st 3' Rinaldi, 38' Sabatino. Al 34' st Borra para un rigore a Palazzo.

