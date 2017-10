Video/ Pro Piacenza Prato (2-2): highlights e gol della partita (Serie C 10^ giornata)

Video Pro Piacenza Prato (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita valida per la 10^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.

La Pro Piacenza si ferma in casa pareggiando 2-2 con il Prato. Belfasti sblocca il risultato a vantaggio dei rossoneri dopo pochi minuti ma a fine primo tempo lo stesso ex Juve regala agli ospiti un rigore, trasformato da Ceccarelli. A inizio ripresa altro penalty, questa volta a favore della Pro, realizzato da Alessandro. Nel finale il Prato trova il pari grazie all’autogol di Messina. Nel prossimo turno di Serie C girone B la Pro Piacenza giocherà a Livorno mentre il Prato sarà in scena a Pistoia.

SINTESI PRIMO TEMPO

Fulvio Pea schiera la Pro Piacenza con il 4-3-2-1. Gori in porta, Messina, Beduschi, Belotti e Belfasti in difesa. A centrocampo spazio ad Aspas, La Vigna e Barba mentre il reparto offensivo è composto da Bazzoffia, Alessandro e Mastroianni, punta centrale. Il Prato replica con il 4-3-3. Tra i pali Alastra, in difesa Ghidotti, l'ex Empoli Marzorati, Martinelli e Badan. In mediana Marini, Cavagna M. e Guglielmelli. In attacco Ceccarelli, Orlando e l'ex Genoa Piscitella. Viene dalla sezione AIA di Pinerolo il direttore di gara chiamato questo pomeriggio al “Garilli”: il Sig. Matteo Gariglio è coadiuvato da una coppia di collaboratori calabresi, rispettivamente Fernando Cantafio di Lamezia Terme e Gaetano Massara di Reggio Calabria. Nei primi minuti di gioco i padroni di casa trattengono il pallone cercando un varco. Atteggiamento molto prudente invece degli ospiti, molto attenti a mantenere le distanze. Al quarto minuto La Vigna verticalizza trovano Alessandro in area. Provvidenziale chiusura di Martinelli. Al settimo minuto i padroni di casa passano in vantaggio. La Vigna scarica sulla destra per Bazzoffia, che prova la conclusione. Intervento spettacolare di Alastra, ma il pallone torna in area dove Belfasti, terzino scuola Juve, è bravo ad appoggiare in rete con la porta praticamente sguarnita. Nei primi venti minuti di gioco sono i rossoneri a fare la partita. Per i lanieri ci prova il solo Piscitella. Tiro da fuori area impreciso. La palla esce ampiamente sul fondo. Gli emiliani continuano a macinare gioco e a presentarsi, con una certa frequenza, dalle parti di Alastra. Al 22esimo Messina ottiene il fondo e crossa bene in area. Pallone indirizzato a Mastroianni, anticipato da Marzorati. Arriva intanto il primo cartellino giallo del match, proprio a metà di frazione: il toscano Ceccarelli finisce sul taccuino dei cattivi per un fallo a centrocampo. Primo ammonito anche per i padroni di casa: Mastroianni trova un cartellino giallo. Il Prato resta vigile fino alla fine e prima dell'intervallo trova un calcio di rigore. L'autore del gol Belfasti stende Orlando in area di rigore regalando un penalty. Ammonizione per lui. Dal dischetto si presenta Ceccarelli che non sbaglia. Tiro alla sinistra di Gori, spiazzato.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione effettuata da Pea e Catalano, i due tecnici di Pro Piacenza e Prato. Ceccarelli decisivo per il Prato. Il numero 7 svaria su tutta la trequarti, soprattutto in questo inizio di secondo tempo che vede gli ospiti leggermente più intraprendenti. Il Prato fa la partita in questa prima fase della ripresa ma non riesce a rendersi pericoloso. Il Pro Piacenza riparte invece in contropiede e al 59esimo raccoglie un calcio di rigore. Martinelli frana su Bazzoffia in area: rigore limpido. Dal dischetto si presenta Alessandro che spiazza Alastra con un tiro centrale. Nuovo vantaggio rossonero. Per Danilo Alessandro si tratta della terza marcatura stagionale. Praticamente ha già eguagliato il bottino dello scorso campionato, nella non felicissima esperienza con la maglia della Virtus Francavilla. Girandola di cambi a metà del secondo tempo. Nell'attacco emiliano Mastroianni viene rilevato dall'esperto ariete Musetti. Contemporaneamente arriva il consueto cambio della guardia nelle corsie laterali rossonere: fuori Belfasti, dentro Calandra. Altre due sostituzioni per Catalano, che prova ad alzare il baricentro della propria squadra: fuori Marini e Piscitella, dentro Liurni e Viangi. All'80esimo il Prato trova il gol del pari. Punizione dell'inesauribile Ceccarelli, batti e ribatti in area piccola e Messina con molta sfortuna indirizza clamorosamente il pallone nella propria porta. Sostituzione per Pea: esce La Vigna, entra Janis Cavagna, centrocampista al quarto gettone in questa stagione. Lo stesso Messina viene anche ammonito. Terzo cartellino per i rossoneri in questo complicato pomeriggio. Altro avvicendamento per Catalano, con il giovane difensore francese Demoleon a rilevare il centrocampista Guglielmelli. Più tardi c'è anche l'esordio per l'esperto Abate: il calabrese classe '81 rileva un buon Bazzoffia. Altra punta per Pea, cui il pareggio sta ovviamente molto stretto. Al 95esimo gli emiliani sfiorano il raddoppio sugli sviluppi di un corner. Belotti manda alto.

