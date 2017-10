Video/ Spal Sassuolo (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata)

Video Spal Sassuolo (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita che si è giocata allo stadio Mazza per la nona giornata del campionato di Serie A. Decide il gol di Politano

23 ottobre 2017 Federico Giuliani

Video Spal Sassuolo 0-1, Serie A (Foto LaPresse)

Spal-Sassuolo termina 1-0 in favore dei neroverdi che tornano a casa con tre punti pesantissimi. Una vera e propria boccata d’ossigeno per Bucchi, bravo a schierare una formazione compatta e cinica. La Spal è stata brava a rimanere in partita fino al triplice fischio di Fabbri ma gli uomini di Semplici si sono affidati a fiammate sporadiche. Nel primo tempo il Sassuolo sblocca il match al 1’: Vicari sbaglia tutto, Politano riceve il regalo inaspettato, evita Gomis in uscita e deposita in rete. Al 15’ Berardi cestina il raddoppio calciando fuori un bel suggerimento di Duncan. Per vedere il primo tentativo degno di nota della Spal bisogna attendere il 33’: Schiattarella calcia sul primo palo ma Consigli non si lascia sorprendere.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa Duncan lascia il campo al 47’ per infortunio; al suo posto entra Sensi. Al 54’ la Spal colpisce il palo con Antenucci, che poco dopo va ancora vicino al pareggio con un tiro al volo su sponda di Borriello. Nel finale le occasioni fioccano da entrambe le parti. Ci prova senza fortuna per due volte Politano quindi è Vaisanen a staccare di testa dagli sviluppi di un corner. All’82’ Berardi potrebbe chiudere il match ma l’attaccante si fa parare da Gomis un calcio di rigore procurato da Ragusa (fallo di Vaisanen). Al 90’ il Sassuolo resta in dieci per l’espulsione del neo entrato Cassata. La Spal prova a sfruttare la superiorità numerica per acciuffare l’1-1 ma non riuscirà a creare altre palle gol. Il derby emiliano va al Sassuolo.

