Video/ Torino Roma (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata)

23 ottobre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Torino Roma 0-1, Serie A (Foto LaPresse)

Allo Stadio Olimpico Grande Torino la Roma batte in trasferta il Torino con il punteggio di 1 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa pagano le difficoltà di Sadiq, impreciso tra falli e posizioni irregolari oltre che alla mira, consentendo agli ospiti di acquisire campo e confidenza con il passare dei minuti. Le occasioni migliori della prima frazioni vedono come protagonisti proprio Sadiq, conclusione larga sul filtrante di Ljajic al 39', e, sul fronte opposto, Strootman, reo di non trovare la porta da posizione più che favorevole al 44'. È nel secondo tempo che la partita si sblocca con la rete decisiva di Kolarov al 69' su punizione, concessa per fallo di De Silvestri su El Shaarawy. Inutili i tentativi finali del Torino che resta dunque fermo a quota 13 punti mentre la Roma sale in classifica a 18 punti aspettando il recupero contro la Sampdoria.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge nettamente la superiorità avuta dalla Roma sul Torino a cominciare dal possesso palla favorevole con il 62%, supportato, in fase di palleggio, da un maggior numero di palloni recuperati, 40 a 38 con 8 per il solo Molinaro, oltre ad averne persi di meno, 43 a 59 con sadiq recordman negativo a 10. In fase offensiva i capitolini hanno collezionato più tiri, 13 a 5 di cui 5 a 1 nello specchio e due per il subentrato C.Under, ed occasioni da rete, 11 a 3 di cui 2 a testa per Florenzi Nainggolan e Strootman. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Torino è stato decisamente più falloso della Roma visto il 13 a 24 nel conteggio dei falli subiti e l'arbitro Damato della sezione di Barletta ha estratto il cartellino giallo 2 volte ammonendo rispettivamente Niang da un lato, Alisson dall'altro.

LE DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro il terzino Aleksandar Kolarov, nonchè matchwinner per la Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo ai microfoni di Premium Sport spiegando: "Basta parlare di queste cose dopo 8 giornate, scudetto o non scudetto, era importante vincere dopo una faticosa partita mercoledì a Londra e niente abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ovvero i 3 punti, ed ora dobbiamo sfruttare il calendario: abbiamo partite in casa e dobbiamo vincerle tutte e 2. Fuori casa non perdiamo goal? Ma non lo so sinceramente, io sono qui da 3 mesi. Noi cerchiamo di fare il possibile anche in casa però secondo me è solo un caso e niente, dobbiamo guardare partita dopo partita e poi raccogliere i punti. Io nuovo leader? No io cerco di dare sempre il massimo, a volte riesco bene ed a volte meno bene. Però devo dire che i ragazzi mi hanno accolto molto bene, sembra che son qui da un paio d'anni. Bisogna continuare così, non è importante chi fa goal, so che sono le solite cose che si dicono ma per me è così. Ho quasi 32 anni per me è importante vincere a questo punto della mia carriera e quindi sono contento di esser qui e che stiamo vincendo, continuiamo così. Vincere qualcosa quest'anno? Ma non lo so ti ho detto prima è presto dopo 8 giornate poi vediamo, siamo solo ad ottobre e non voglio illudermi con lo scudetto e queste cose."

