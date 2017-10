Video/ Tottenham Liverpool (4-1): highlights e gol della partita (Premium League 9^ giornata)

Video Tottenham Liverpool (risultato finale 4-1): gli highlights e i gol della partita giocata a Wembley e valida nella 9^ giornata del Campionato di Premier League 2017-2018.

23 ottobre 2017 Francesco Zaza

Video Tottenham Liverpool (LaPresse)

Il Tottenham sfonda il Liverpool a Wembley vincendo con un sonoro 4-1. Lezione di calcio di Pochettino a Klopp. Gli Spurs trovano il doppio vantaggio dopo pochi minuti grazie a Kane e Son. Salah accorcia le distanze ma prima dell’intervallo Alli ristabilisce le distanze. A inizio ripresa Kane ne sforna un altro chiudendo la pratica. Secondo posto in classifica per il Tottenham, anche se in coabitazione con il Manchester United mentre il Liverpool scivola addirittura al nono posto. Nel prossimo turno ci sarà proprio Manchester United-Tottenham mentre il Liverpool ospiterà l’Huddersfield Town.

SINTESI PRIMO TEMPO

Pochettino schiera il Tottenham con il 3-4-2-1. In porta Lloris, difesa composta da Alderweireld, D. Sanchez e Vertonghen. A centrocampo da destra verso sinistra Trippier, Alli, Winks e Aurier. In avanti Eriksen, Son e Kane, punta centrale. Klopp sceglie invece il consueto 4-3-3. Tra i pali Mignolet, in difesa Gomez, Matip, Lovren e Moreno. A centrocampo Milner, Henderson e Can. In avanti Philippe Coutinho, Roberto Firmino e Momo Salah. La direzione arbitrale dell'incontro è affidata al signor Andre Marriner, che verrà coadiuvato dagli assistenti Simon Beck e Scott Ledger. Mike Jones è il quarto uomo. Ritmi molto alti a Wembley. Salah prova a rendersi pericoloso sulla fascia ma Aurier non lo perde mai di vista. Al quinto minuto il Tottenham si distende e trova il gol del vantaggio. Trippier manda una palla in verticale senza troppe pretese, ma Lovren perde l'orientamento e si fa trovare impreparato sul taglio di Kane, poi bravo a saltare lateralmente Mignolet e depositare nella porta sguarnita. Al 12esimo il Tottenham raddoppia. Rinvio lunghissimo di Lloris, Lovren va clamorosamente a vuoto aprendo l'autostrada a Kane, poi abile a trovare sul secondo palo Son che con precisione fa secco Mignolet. Uno-due choc per il Liverpool ma non è finita. Al 16esimo Son colpisce una traversa. Palla avvolgente di Eriksen a tagliar fuori Lovren per la terza volta, irrompe Son che da posizione defilata all'interno dell'area scocca il destro e scheggia il montante alto. I Reds provano a rifarsi sotto. Tiraccio da dimenticare scagliato sopra la traversa da parte di Can a concludere un'azione vagamente pericolosa del Liverpool. Al 24esimo gli ospiti accorciano. Palla persa da Kane in un eccesso di generosità, ne entra in possesso Henderson, che lancia di prima per Salah, il cui destro è dolcissimo e va a baciare il palo prima di finire in porta. Ancora Liverpool. Azione classica: Coutinho apre il compasso e trova con l'apertura sul secondo palo l'inserimento di Salah, il cui colpo di testa è troppo morbido per beffare Lloris. Alla mezzora Klopp cambia: fuori Lovren, dentro Oxlade-Chamberlain. L'ex Arsenal e nazionale inglese si mette subito in mostra. Lloris risolve tutto con l'uscita bassa a intercettare il cross al veleno di Oxlade-Chamberlain. Problemi intanto per Trippier. Dopo qualche minuto a bordocampo il tornante rientra in campo. Alli intanto perde un pallone banale in mezzo, Sanchez deve ricorrere al tackle per fermare la fuga potenziale sulla destra di Firmino. Riecco Kane. Il numero 10 vince il duello corpo a corpo con Gomez, si approssima fino al bordo dell'area di rigore e poi libera il destro scarico di potenza dopo una deliziosa veronica. Trippier invec si rivela decisivo. Ottima diagonale difensiva stretta ad anticipare di testa Firmino che era appostato minacciosamente sul secondo palo. Il Liverpool insiste. Palla dentro, allontana Dele Alli. Arriva la botta potente di Henderson, respinta dal colpo di testa di Alderweireld. Prima dell'intervallo Lloris esce fino alla sua trequarti per impedire a Salah di diventare pericoloso. Grande lettura del francese, che ha questa caratteristiche nelle sue corde. Sciocchezza di Emre Can in sede di impostazione: palla persa e fallo tattico speso per rimediare all'errore. Ammonizione. Prima dell'intervallo arriva il 3-1. Respinta errata di Matip che invita Alli al tiro di contro balzo. L'inglese calcia bene battendo Mignolet.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio all'intervallo, in campo gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione. Tra i quali anche Oxlade-Chamberlain, inserito da Klopp al posto di Lovren al minuto 31. Rischia subito il Liverpool con Gomez, un po' pigro nel retropassaggio verso Mignolet sul quale si stava intromettendo Son. Immediata la risposta del Tottenham. Trippier scodella in area per Kane, che spizzica appena di testa il pallone e lo manda a lato. Poco dopo Son prova nuovamente a servire Kane in mezzo, questa volta Matip se la cava e respinge in fallo laterale. Gli Spurs offrono spettacolo. Altra gran giocata di Kane, oggi letteralmente infermabile, che costringe all'intervento rude l'avversario. Punizione decentrata sulla trequarti per gli Spurs. Sugli sviluppi Mignolet esce a farfalle, Vertonghen va a colpo sicuro ma Firmino salva prima della linea. L'azione non finisce e in tap-in, Kane non può sbagliare a due metri dal traguardo. Doppietta per l'uragano. Trippier non si fa superare in velocità da Oxlade-Chamberlain. Palla recuperata dal Tottenham. Al 63esimo si rende pericoloso Eriksen. Il danese, dopo aver catturato la palla fuori area, non riesce a tenere bassa la conclusione. Palla alta sopra la traversa. Riecco Kane. Il 10 Ingrana la quinta partendo praticamente in surplace, che lascia sulle gambe Matip e poi esplode il sinistro contro Gomez. Lloris intanto si esalta. Coutinho si coordina in un fazzoletto e da fuori area scarica un sinistro terribile al sette. Vola Lloris che salva anche grazie alla traversa. Primo cambio per Pochettino: finisce la partita di Son, inizia quella di Sissoko. Ancora Lloris. Il francese questa volta mette il piede per dire di no al diagonale di Milner, ben imbeccato in area da una giocata da circo di Salah. I reds vanno a caccia del gol. Coutinho semina il panico in area avversaria ma Lloris esce e gli soffia la sfera. Secondo cambio per Klopp: Sturridge prende il posto di Firmino. Oxlade-Chamberlain spara a salve centrando Vertonghen con un tiro da fuori area. Salah ci riprova ma Lloris si conferma insuperabile respingendo ancora una volta di piede. Secondo cambio per Pochettino: esce Erisken tra gli applausi, in campo Dier. Salah intanto ubriaca di finte Aurier, ma poi finisce per dribblarsi da solo portandosi palla in fallo di fondo. Ultimo cambio per Klopp: Gruijc al posto di Emre Can. All'87esimo Kane, stremato, si accascia a terra accusando i crampi. Il numero 10 si rialza, prende gi applausi di Wembley e va a bordo campo salutando l'ingresso dell'ex Juve Nando Llorente. Nei minuti di recupero domina la stanchezza. Notte fonda in casa Liverpool: Klopp è il primo a prendere posto al banco degli imputati.

