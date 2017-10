Video/ Udinese Juventus (2-6): highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata)

Video Udinese Juventus (risultato finale 2-6): highlights e gol della partita che si è giocata alla Dacia Arena per la nona giornata del campionato di Serie A. Tripletta per Sami Khedira

23 ottobre 2017 Umberto Tessier

Video Udinese Juventus 2-6, Serie A (Foto LaPresse)

La Juventus passeggia sull'Udinese nonostante l'inferiorità numerica e si porta a meno tre dalla capolista Napoli. Andiamo a vedere ora le statistiche della partita. L'Udinese vince sul possesso palla, 58% contro il 42%, situazione favorita anche dall'uomo in più. I tiri totali sono 10 contro 9 tra cui 5 in porta per l'Udinese e 7 per la Juventus. L'Udinese ha perso 27 palloni contro i 33 degli ospiti. Vediamo ora le statistiche individuali. Khedira ha trovato 3 reti con tre tiri in porta seguito da Jankto con due tiri che invece hanno trovato Buffon. Nuytinck ha recuperato ben 5 palloni contro i 4 di Chiellini. Halfredsson è il re delle palle perse con 6 seguito da Higuain con 5. Fofana è stato invece il più falloso con 4 interventi. Numeri che premiano la Juventus in una partita dai mille volti.

LE DICHIARAZIONI

La Juventus distrugge l'Udinese a domicilio dopo essere stata in svantaggio e aver subito l'espulsione di Mandzukic. Vittoria che porta la compagine di Allegri a meno tre dalla caplista Napoli. Luigi Delneri, tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, queste le dichiarazioni riprese da tuttomercatoweb: "Abbiamo preso gol su due palle inattive, è questo il problema di fondo: la superiorità numerica, in questo caso, c'entra poco. Incassare due reti così deve farci capire che è solo colpa nostra. Abbiamo pagato a caro prezzo un nostro disimpegno e nel primo tempo Buffon ha fatto due grandi parate. Meritavamo il vantaggio già dopo i primi 45'. Nella ripresa abbiamo dato soluzioni importanti alla Juventus e questo non possiamo permettercelo. I giocatori sanno di aver fatto una buona ora di gioco, ma hanno anche delle certezze su cosa bisogna migliorare". Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha analizzato la vittoria attraverso i microfoni di Sky Sport: "Stasera è arrivata una bella risposta dei ragazzi. Sapevano che era una partita cruciale per il campionato, che ci consentiva di riavvicinarci alle due in testa e di riprendere i punti persi contro Atalanta e Lazio. Delle precedenti tre partite, abbiamo vinto quella in cui meritavamo di meno, ma la più importante. Nelle altre, invece, la squadra ha fatto molto bene. "Cercheremo di invertire la tendenza finendo primi con il miglior attacco e non con la miglior difesa. Negli ultimi dieci anni è successo il contrario, ma ci proveremo. Quando la Juve difende bene, non subisce un tiro in porta. Cambio rispetto al passato? Anche lo scorso anno abbiamo fatto gare di qualità. Mercoledì abbiamo sbagliato tanto, oggi c'è stata maggior precisione. Nel calcio è importante fare i passaggi nel modo giusto".

