Wta Finals 2017/ Diretta Halep Garcia, Svitolina Wozniacki: streaming video SuperTennis, orario

Diretta Wta Finals 2017: Halep Garcia, Svitolina Wozniacki streaming video e tv. Seconda giornata a Singapore, dove si gioca il Master di tennis femminile con le prime 8 del ranking

23 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Wta Finals 2017: prima partecipazione per Elina Svitolina (Foto LaPresse)

Halep Garcia e Svitolina Wozniacki giocano la prima giornata del girone bianco alle Wta Finals 2017: si parte alle 13:30 italiane, il secondo match sarà invece a seguire e dunque non abbiamo ancora un orario definito. Scatta dunque anche il secondo dei due gruppi al Master di tennis femminile, che si sta giocando a Singapore; come sappiamo le prime due classificate di ciascun girone accedono alle semifinali, che saranno formate secondo l’incrocio A1-B2 e B1-A2.

WTA FINALS 2017, DIRETTA STREAMING SU SUPERTENNIS

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Le Wta Finals 2017 sono trasmesse in diretta tv su SuperTennis: è un appuntamento in chiaro per tutti, la televisione federale è al canale 64 del telecomando mentre, per gli abbonati al satellite, si trova al numero 224 del bouquet Sky. Non dimenticate che in assenza di un televisore sarà possibile assistere ai match del Master di tennis femminile anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.supertennis.tv. Sul portale www.wtafinals.com, quello ufficiale del torneo, trovate invece tutte le informazioni utili sulle giocatrici impegnate.

HALEP GARCIA

Se questa fosse la classifica di un campionato, questa sfida ne rappresenterebbe il testa-coda: Simona Halep arriva a Singapore con il numero 1 del ranking Wta, conquistato finalmente pochi giorni fa dopo una serie di tentativi falliti nel corso dell’anno. Forse è la vera favorita per il titolo, ma deve scrollarsi di dosso un fama di “perdente”: ha vinto tantissimo in carriera in rapporto all’età (è una classe ’91), ma le mancano gli Slam e, appunto, il Master, tornei che le sono sfuggiti di mano per questione di dettagli. Dall’altra parte ecco Caroline Garcia, ultima qualificata e presente a Singapore solo l’infortunio di Johanna Konta: certo però la francese ci ha messo del suo, perchè solo poche settimane fa nessuno avrebbe puntato un euro sulla sua partecipazione e invece la doppietta Pechino-Wuhan le ha spalancato le porte del torneo, di cui è una delle tre esordienti.

SVITOLINA WOZNIACKI

La seconda delle tre esordienti è Elina Svitolina: l’ucraina è la giocatrice che arriva meglio all’appuntamento, con il maggior numero di vittorie nell’anno solare e un fantastico record del 100% nelle finali giocate, che sono ben cinque. Anche lei, come la Halep, non è ancora riuscita a mettere le mani su un grande titolo; le mancano anche i Premier Mandatory, però ha vinto a Roma e Toronto dimostrando anche una certa “malleabilità” su diverse superfici. Lei come altre è attesa al grande salto; non sarà facile oggi contro una Caroline Wozniacki che è stata numero 1 della classifica mondiale a lungo, pur senza vincere un singolo Slam. La danese, tornata sugli abituali livelli dopo un periodo negativo, ha giocato per quattro volte le Finals (ultima tre anni fa) e nel 2010 ha raggiunto la finale, perdendola contro quella Kim Clijsters che poco più di un anno prima l’aveva battuta anche nella finale degli Us Open.

