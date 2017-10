ADESIVO DI ANNA FRANK CON LA MAGLIA DELLA ROMA/ La Lazio rischia una nuova squalifica?

Adesivo di Anna Frank con la maglia della Roma: la Lazio rischia una nuova squalifica? Gli ultras in curva sud (sempre per una sanzione) hanno apposto adesivi con scritte antisemite

24 ottobre 2017 Fabio Belli

Anna Frank al centro di polemiche ultras

Gli ultras della Lazio nell’occhio del ciclone: in curva sud per la squalifica del settore tradizionalmente occupato, la curva nord, a causa di cori considerati razzisti dal giudice sportivo, dopo il match della squadra di Simone Inzaghi contro il Cagliari sono stati trovati adesivi raffiguranti Anna Frank, la tredicenne autrice dell’omonimo diario, vittima dell’Olocausto, con indosso una maglia della Roma. Un gesto che ha causato l’indignazione della Comunità Ebraica di Roma, a partire da Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, che in un tweet ha dichiarato: “Questa non è una curva, questo non è calcio, questo non è sport. Fuori gli antisemiti dagli stadi.” mostrando gli adesivi che esibivano, oltre alla foto incriminata di Anna Frank, anche frasi come “Romanista ebreo” e “Romanista Aronne Piperno”, in riferimento al personaggio del film “Il marchese del Grillo”, l’ebanista ebreo al servizio del personaggio interpretato da Alberto Sordi.

LA FIGC APRE UN'INCHIESTA

La FIGC ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, sottolineando tramite il presidente Carlo Tavecchio: “I volantini antisemiti offendono una comunità e tutto il nostro Paese. E' un atteggiamento inqualificabile.” Sulla vicenda si è espresso anche il Ministro dello Sport, Luca Lotti: “Quello che è accaduto ieri sera è gravissimo, non ci sono giustificazioni: sono episodi da condannare, senza se e senza ma. Sono certo che le autorità competenti faranno luce su quanto avvenuto e che i colpevoli saranno presto individuati e condannati.” Ora la Lazio rischia una sanzione più pesante, per il comportamento della propria tifoseria, rispetto a quella già subita della chiusura per due turni della Curva Nord: si potrebbe arrivare anche ad un turno giocato completamente a porte chiuse, così come il club capitolino ha dovuto già fare in Europa League contro lo Zulte Waregem, per fatti relativi a due anni fa in una trasferta disputata a Praga.

LA RISPOSTA DEGLI IRRIDUCIBILI

La risposta degli Irriducibili, gli ultras della Lazio, non è tardata ad arrivare con un comunicato: “Rimaniamo stupiti da questo clamore mediatico. Esistono altri "casi" che meriterebbero le aperture dei telegiornali e ampie pagine di giornale. Non ci dissociamo da ciò che non abbiamo fatto. Ci meravigliamo che queste, che vengono considerate offese, insulti o chissà che altro, quando però arrivano nei nostri confronti non scandalizzino nessuno. Gli stessi adesivi ce li ritroviamo anche nella nostra curva, ma non stiamo di certo a piagnucolare perché nessuno s'indigna per questo. Noi siamo della Lazio e non si piange! Tutto deve rimanere nell'ambito del "nulla": si tratta di scherno e sfottò da parte di qualche ragazzo forse, perché in questo ambito dovrebbe essere collocata questa cosa, anche in virtù del fatto che, come da sentenza di tribunale, non è reato apostrofare un tifoso avversario accusandolo di appartenere ad altra religione. Ma evidentemente nemmeno la Figc se ne ricorda, se è vero che hanno aperto un'inchiesta. Sono manovre per colpire la Lazio, che si sta affermando come una tra le migliori realtà di questo campionato, e i suoi tifosi che invece tanto stanno provando a fare, con molteplici iniziative di cui nessuno ne parla".

© Riproduzione Riservata.