Ac Milan/ Ufficiale, addio ad Adidas: dal 2018 Puma sarà sponsor tecnico

Ac Milan e Adidas si separano dopo 20 anni: è ufficiale il comunicato con il quale la società rossonera ha annunciato l'interruzione del rapporto. Dal 2018 Puma sarà lo sponsor tecnico

24 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Il Milan passa da Adidas a Puma (Foto LaPresse)

Adesso è ufficiale: il Milan saluta Adidas e si accorda con Puma. La voce era nell’aria da tempo, già da qualche giorno quando era diventato chiaro che il rapporto con la casa tedesca si sarebbe concluso: l’interruzione consensuale del rapporto, come riporta un comunicato ufficiale, è arrivata: naturalmente sarà effettiva al termine della stagione in corso e, quando si interromperà, sarà la fine di una collaborazione durata 20 anni. Il Milan ha tenuto a sottolineare i successi che sono arrivati nel periodo: soprattutto due Coppe dei Campioni, ma anche tre scudetti e altri sette trofei internazionali. Va ricordato inoltre come la prima partecipazione di Adidas quale sponsor tecnico del Milan risalga al 1978-1979: lo ha fatto la stessa società perchè quella fu la stagione del decimo scudetto (quindi quello della stella), di Nils Liedholm come allenatore e del primo anno da titolare di un certo Franco Baresi, che sarebbe arrivato a giocare 719 partite con la maglia rossonera. Nel comunicato il nome Puma non compare direttamente: si parla semplicemente di un “nuovo accordo globale” che prenderà il via dal luglio 2018.

IL MILAN SI LEGA A PUMA

Tuttavia, come riporta Sportmediaset, permangono pochi dubbi circa l fato che sia il colosso tedesco a prendere in mano la sponsorizzazione tecnica del Milan: l’accordo dovrebbe prevedere una cifra che oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro a stagione. Il marchio, famosissimo in tutto il mondo, ha avuto testimonial di grande eccezione: basti ricordare Diego Armando Maradona, Pelé e Johann Cruijff mentre attualmente troviamo Cesc Fabregas e Radamel Falcao, Marco Reus e, per rimanere in Italia, Gigi Buffon e Giorgio Chiellini come Marco Verratti e Mario Balotelli. Già sponsor tecnico della nazionale italiana, la Puma ha fatto il “botto” - se così si può dire - nel corso del Mondiale 2006, quello vinto dagli Azzurri in Germania: il dato riporta che in più della metà delle partite giocate (36 su 64) c’era almeno una squadra in campo con il logo Puma sulla maglia. Il Milan dunque è pronto a tuffarsi in questa nuova avventura: chissà che non possa essere una sorta di nuovo inizio anche dal punto di vista dei risultati sportivi, che i tifosi chiedono a gran voce.

