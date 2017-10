Ascoli-Spezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ascoli-Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per l'11^ giornata di Serie B

24 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Ascoli-Spezia, LaPresse

Ascoli-Spezia, diretta dall'arbitro Antonello Balice della sezione di Termoli, martedì 24 ottobre 2017 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del turno infrasettimanale del campionato di Serie B, giunto alla sua undicesima giornata d'andata. La schiacciatissima classifica della Serie B rende praticamente tutte le squadre vicine sia alla zona promozione (o quanto meno ai play off) sia alla zona retrocessione, ma al di là del piazzamento attuale, Ascoli e Spezia vengono senza dubbio da un sabato di campionato interessante. I marchigiani hanno giocato una buona partita in trasferta sul campo della Ternana, passando in vantaggio ma non riuscendo a mantenersi avanti fino a fine partita, ottenendo di fatto il quarto pareggio consecutivo che è però anche il quinto risultato utile di fila, considerando la vittoria di Cesena dello scorso 24 settembre. I bianconeri non perdono da un mese anche se non riescono a trovare il guizzo decisivo per fare bottino pieno anche in partite potenzialmente invitanti, così come è successo anche in casa contro il Venezia, prima della trasferta di Terni.

Si conferma invece implacabile in casa lo Spezia che in trasferta ha invece perso le ultime tre partite di fila a Salerno, Cesena e Terni. Tra le mura amiche dello stadio Picco la squadra allenata da Fabio Gallo si trasforma, e con lo spettacolare quattro a due rifilato al Perugia ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva in casa. I gol di Masi, Mastinu, Maggiore e Granoche hanno confermato come quello ligure sia un collettivo capace di grandi prestazioni, ma il rendimento andrà per forza di cose migliorato in trasferta, per evitare di ritrovarsi lontani dalla zona che conta della classifica. Nelle ultime tre stagioni lo Spezia è sempre stato ai nastri di partenza dei play off, sarà fondamentale cambiare registro ma non sarà facile contro un Ascoli che, nei suoi continui pareggi, è forse al momento una delle realtà più solide della Serie B, visto che anche altre grandi stanno andando avanti tra alti e bassi, con squadre come Empoli, Palermo e Frosinone che a buone prestazioni hanno fatto seguire sorprendenti sconfitte, col campionato che non ha ancora un vero padrone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE ASCOLI-SPEZIA

La diretta tv dell'incontro Ascoli-Spezia andrà in onda in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 261 del satellite (Sky Calcio 11), senza dimenticare la possibilità di seguire il match in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI-SPEZIA

Allo stadio Cino e Lillo Del Duca scenderanno in campo queste probabili formazioni: Ascoli in campo con Lanni in porta, il romeno Mogos sull'out difensivo di destra e Cinaglia sull'out difensivo di sinistra, mentre Padella e Gigliotti giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo spazio per Carpani, Buzzegoli e Tommaso Bianchi nel terzetto titolare, in attacco nel tridente dal primo minuto al fianco dell'uruguaiano Lores ci sarà spazio per Favilli e Clemenza. La risposta dello Spezia sarà affidata a Saloni tra i pali, mentre Augello, De Col e Giani saranno i titolari nella difesa a tre. A Pessina e Bolzoni il compito di presidiare la zona centrale di centrocampo, mentre Vignali sarà l'esterno laterale di destra e Masi l'esterno laterale di sinistra. In attacco, al fianco di Mastinu e Marilungo ci sarà l'uruguaiano Granoche nel tridente offensivo.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 per il duo Fiorin-Maresca alla guida dell'Ascoli, il tecnico dello Spezia, Fabio Gallo, risponderà tatticamente con un 3-4-3. Nello scorso campionato, nell'ultimo precedente disputato ad Ascoli il 2 ottobre 2016, lo Spezia ha ottenuto una brillante vittoria per due a zero, con una doppietta del brasiliano Nené. I marchigiani hanno battuto per l'ultima volta i liguri in casa in occasione del tre a zero del 27 dicembre 2015, con reti di Petagna, Addae e Cacia, tutte realizzate nel corso del secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICI

Quote equilibratissime per un match potenzialmente capace di produrre ogni esito, i bookmaker concedono un favore del pronostico in virtù del fattore campo davvero leggerissimo all'Ascoli, 2.62 la quota di Bet365 per la vittoria interna, pareggio proposto ad una quota di 3.10 da William Hill e vittoria esterna quotata 2.90 da Bwin. Over 2.5 quotato 2.35 da Bet365, under 2.5 quotato invece 1.60 da Paddy Power.

