Avellino-Pro Vercelli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

24 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Avellino-Pro Vercelli, LaPresse

Avellino-Pro Vercelli, diretta dall'arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, martedì 24 ottobre 2017 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del ricco programma del turno infrasettimanale dell'undicesima giornata d'andata nel campionato di Serie B. Sfida importantissima per le due formazioni, vero e proprio crocevia rispetto a quanto le squadre di Grassadonia e Novellino hanno fatto vedere finora in campionato. I biancoverdi hanno subito tre sconfitte consecutive in rimonta contro Bari, Salernitana e Pescara. Passando in vantaggio sul campo dei pugliesi, si erano ritrovati improvvisamente primi in classifica: poi il crollo al San Nicola, quello nel derby contro la Salernitana che è suonato come una beffa per i tifosi, e infine anche a Pescara, dove dopo il vantaggio di Bidaoui la squadra di Zeman ha rimontato con i gol di Mancuso e Pettinari. A tredici punti la classifica non è ancora preoccupante, ma gli irpini sicuramente hanno di che rammaricarsi per quello che poteva essere e non è stato. Serve una scossa anche per rinsaldare la panchina di Novellino, che forse non riuscirebbe a uscire indenne da un altro passo falso contro la Pro Vercelli.

Dopo un difficilissimo inizio, la squadra di Grassadonia ha preso un sentiero positivo che, dopo averla portata a battere Cesena e Perugia ed averle fatto strappare un pareggio in extremis in casa contro il Bari, le ha consentito di pareggiare in casa, senza gol, anche contro l'ostico Carpi. Le motivazioni non mancheranno dunque a nessuna delle contendenti, ma è chiaro che una sconfitta potrebbe creare non pochi problemi a chi dovesse incassarla. Con l'Avellino in piena crisi, non bisogna comunque dimenticare che la Pro Vercelli, pur in risalita, resta lontana solo due punti dall'ultimo posto occupato dal Cesena. La classifica della Serie B è cortissima ed ogni sconfitta può cambiare radicalmente la prospettiva delle squadre in lizza: vedremo se in Avellino-Pro Vercelli i vari trend saranno confermati o smentiti.

STREAMING VIDEO E DIRETTAN TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Una sfida che si potrà seguire in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Calcio 9 (numero 259 del satellite), con la diretta streaming video via internet che sarà disponibile, sempre per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI AVELLINO-PRO VERCELLI

Allo stadio Partenio di Napoli si confronteranno queste probabili formazioni: Avellino in campo con il portiere romeno Radu dietro una difesa a quattro con il belga Ngawa terzino destro, Rizzato terzino sinistro e Suagher e il croato Kresic impiegati come centrali. I centrali di centrocampo saranno invece D'Angelo e Di Tacchio, mentre sull'out di destra giocherà Molina e l'esterno laterale mancino sulla mediana sarà il marocchino Bidaoui. In attacco, al fianco dello spagnolo Raul Asencio giocherà Ardemagni. La Pro Vercelli risponderà con Marcone estremo difensore dietro i due centrali della retroguardia, l'ivoriano Konaté e Legati, mentre Ghiglione presidierà l'out difensivo di destra e Mammarella l'out difensivo di sinistra. A centrocampo al fianco di Vives giocheranno Germano e Castiglia nel terzetto titolare, mentre nel tridente offensivo toccherà al montenegrino Raicevic, a Firenze e a Bifulco.

LA CHIAVE TATTICA

Tatticamente, si scontreranno il 4-4-2 di Walter Novellino ed il 4-3-3 di Grassadonia nella Pro Vercelli. L'Avellino ha sempre vinto contro la Pro Vercelli nei precedenti di campionato tra Serie C e Serie B, tra il 2012 ed il 2016. Due a uno il 7 marzo 2012 con gol irpini di Thiam e Pezzella, uno a zero il 30 agosto 2014 con rete di Castaldo, uno a zero l'8 dicembre del 2015 con rete decisiva di D'Angelo e, nella scorsa stagione, tre a due con i gol di Verde (doppietta) e Ardemagni che regalarono i tre punti ai biancoverdi. In casa della Pro Vercelli tre pareggi nei tre precedenti in Serie B, l'unica vittoria piemontese risale al 9 ottobre 2011, con il punteggio di quattro a uno.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il momento-no degli irpini e quello positivo dei piemontesi, i bookmaker danno fiducia all'Avellino con quota 2.05 proposta da Bwin per il successo interno. Il pareggio viene quotato 3.25 da William Hill, mentre la vittoria esterna viene proposta ad una quota di 4.33 da Bet365. L'over 2.5 viene quotato 2.10 da Paddy Power, mentre Bet365 propone a 1.72 la quota relativa all'affermazione esterna della Pro Vercelli.

