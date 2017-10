Carpi-Palermo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carpi-Palermo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per l'11^ giornata di Serie B

24 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Carpi-Palermo, LaPresse

Carpi-Palermo, diretta dall'arbitro Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, martedì 24 ottobre 2017 alle ore 20.30, sarà probabilmente il big match dell'undicesima giornata d'andata del campionato di Serie B, che si disputerà in turno infrasettimanale. Appaiate a quota quindici punti tra l'ottavo e il nono posto in classifica, lo scontro tra Carpi e Palermo sarà fondamentale per capire cosa queste due squadre, entrambe con recentissimi trascorsi in Serie A, vorranno fare da grandi in questa stagione. Gli emiliani dopo la vittoria interna contro il Cesena e il pari senza reti di Vercelli di sabato scorso si sono un po' rilanciati in classifica, riuscendo a raggiungere proprio i rosanero che dopo il pareggio di Frosinone hanno perso a sorpresa in casa contro il Novara. Prima sconfitta in assoluto per i rosanero che erano rimasti l'unica formazione imbattuta del campionato, pur rallentati nel loro cammino da sei pareggi. Un segnale ulteriore dell'assoluta imprevedibilità di questo campionato di Serie B, basti pensare che al momento una tra Carpi e Palermo sarebbe fuori anche dai play off, ma che allo stesso tempo la coppia di testa composta da Empoli e Venezia è lontana solamente due lunghezze.

Vincere rilancerebbe le ambizioni di promozione di entrambe le squadre, così come un'eventuale sconfitta potrebbe aprire uno scenario di crisi, soprattutto per il Palermo che dopo nove giornate di imbattibilità incapperebbe nella seconda sconfitta consecutiva. Altro dato da sottolineare, con otto gol subiti ciascuno Carpi e Palermo hanno entrambe al momento la seconda miglior difesa della serie B, dietro quella del Venezia che ne ha incassati sette. Il Palermo però non è riuscito a trarre grande giovamento da questo equilibrio, non riuscendo a vincere nessuna delle ultime quattro partite disputate in campionato. Il Carpi invece sta portando avanti una politica dei piccoli passi su cui pesa il dato dell'attacco, che con sette gol realizzati è il peggiore della cadetteria assieme a quello del Brescia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Si potrà seguire l'incontro Carpi-Palermo in diretta tv sul canale 252 di Sky (Sky Calcio 2 HD), con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno assistere alla diretta streaming video via internet dell'incontro collegandosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CARPI-PALERMO

Allo stadio Cabassi scenderanno in campo queste probabili formazioni: il Carpi affronterà il match con Colombi in porta dietro il trio difensivo composto da Brosco, Poli e Ligi. L'esterno laterale di destra sarà Vitturini e l'esterno laterale di sinistra sarà il tedesco Pachonick, mentre la zona centrale di centrocampo sarà presidiata da Hraiech, dallo sloveno Jelenic e da Sabbione. In attacco, col nigeriano Mbakogu ci sarà Manconi a formare il tandem offensivo. Risponderà il Palermo con Pomini tra i pali dietro una difesa a tre composta dal polacco Cionek, dallo sloveno Struna e dal bosniaco Jajalo. A centrocampo i centrali saranno il bulgaro Chochev, il brasiliano Coronado ed il francese Gnahoré, mentre Rispoli sarà schierato come esterno sulla fascia destra e lo svizzero Morganella sarà chiamato a presidiare il lato mancino del campo. In attacco, spazio alla coppia tutta macedone con Trajkovski schierato arretrato alle spalle del centravanti Nestorovski.

LA CHIAVE TATTICA

Pochi i precedenti tra le due formazioni. Il 21 dicembre del 2013 in Serie B il Carpi ha battuto il Palermo in casa di misura con una rete su rigore di Memushaj. Le due squadre si sono riaffrontate nella massima serie (col Carpi che giocava a Modena le sue partite interne) il 30 gennaio 2016, pareggio uno a uno con vantaggio rosanero di Gilardino e pari di Mancosu dal dischetto. Il Palermo non ha mai battuto il Carpi avendo anche perso il precedente interno del 17 maggio 2014 in Serie B con il punteggio di uno a due, mentre in Serie A il match al Barbera è terminato due a due, gol di Hiljemark e Djurdjevic per i siciliani e autogol di Vitiello e gol di Borriello per il Carpi.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote molto equilibrate ma Carpi comunque favorito per i bookmaker per la vittoria interna, con quota per il successo emiliano fissata a 2.50 da Betclic, mentre William Hill fissa a 3.10 la quota dell'eventuale pareggio e Bwin propone a 3.10 la quota per il successo esterno. Parlando di gol, over 25 quotato 2.35 da Bet365, mentre l'under 2.5 viene proposto ad una quota di 1.60 da Paddy Power.

© Riproduzione Riservata.