Cittadella-Venezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cittadella-Venezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per l'11^ giornata di Serie B

24 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Cittadella-Venezia, LaPresse

Cittadella-Venezia, diretta dall'arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, martedì 24 ottobre 2017 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del programma dell'undicesima giornata d'andata del campionato di Serie B. Fate largo alla capolista: a Venezia probabilmente non avrebbero immaginato di poter ascoltare queste parole, e invece la formazione di Pippo Inzaghi sta stupendo tutti, ed è riuscita, grazie al successo nello scontro diretto contro l'Empoli, ad affiancare i toscani a quota diciassette punti proprio in vetta alla classifica del torneo cadetto. Una bella soddisfazione per una squadre che due anni fa, di questi tempi, giocava in Serie D, e dopo due promozioni consecutive ora sogna di tornare addirittura sul massimo palcoscenico del calcio italiano, salutato per l'ultima volta nel 2002. Certo, per previsioni di questo tipo è ancora presto senza dimenticare che l'andamento del campionato di Serie B in questa fase iniziale si sta rivelando del tutto imprevedibile, ma a favore dei lagunari c'è un rendimento che li vede essere probabilmente la più continua formazione del campionato, con quattro vittorie, cinque pareggi ed una sola sconfitta nelle partite fin qui disputate, il ko casalingo contro il Parma dello scorso 23 settembre.

Il Cittadella invece non si è risparmiato diversi alti e bassi, con i granata che hanno tenuto un rendimento esterno praticamente superiore a quello interno, per poi però cadere nelle ultime giornate sia in casa contro la Cremonese, sia in trasferta sul campo del Bari. Una doppia caduta che ha sicuramente complicato i piani del tecnico Venturato, ma va sottolineato come in questo avvio di torneo il rendimento del Cittadella sia molto simile a quello visto nella passata stagione, fatta eccezione per la serie di vittorie consecutive che aveva proiettato i padovani in vetta alla classifica, per poi essere progressivamente risucchiati dal gruppo. Lo scorso anno il Cittadella è riuscito a partecipare per la seconda volta nella sua storia ai play off per la Serie A, eliminato al primo turno dal Carpi che andò a vincere al Tombolato. Al momento sembra presto per capire le ambizioni di una squadra che vede comunque proprio i veneziani primi in classifina lontani solo quattro lunghezze.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Cittadella Venezia si potrà vedere in diretta tv in esclusiva per tutti gli abbonati Sky sul canale 257 del satellite (Sky Calcio 7 HD) e in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CITTADELLA-VENEZIA

Queste le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Tombolato di Cittadella. Padroni di casa in campo con Alfonso tra i pali, Salvi in posizione di terzino destro e Pezzi in posizione di terzino sinistro, mentre Pelagatti e Varnier saranno i due difensori centrali. A centrocampo ci sarà spazio per Siega, Pasa e Settembrini, mentre il brasiliano Chiaretti avrà compiti da trequartista, affiancato dall'ivoriano Kouame e da Arrighini. Risponderà il Venezia con Audero in porta alle spalle di una difesa a tre formata dallo sloveno Andelkovic, da Modolo e da Domizzi. A centrocampo Suciu, Bentivoglio e Falzerano occuperanno la zona centrale della linea mediana, in avanti l'esterno laterale di destra sarà Zampano, l'esterno laterale di sinistra sarà invece Garofalo. In attacco spazio al tandem composto da Marsura e Zigoni.

LA CHIAVE TATTICA

Per l'allenatore del Cittadella, Venturato, confermato il 4-3-1-2, mentre, per Pippo Inzaghi, Venezia sempre schierato con il 3-5-2. Le due squadre non si affrontano in campionato da quasi dieci anni, quando nell'allora Lega Pro Prima Divisione il Cittadella si impose in casa con il punteggio di tre a uno sui lagunali, il 13 gennaio del 2008. Sempre il Lega Pro, il 29 ottobre del 2006, l'ultimo risultato utile del Venezia a Cittadella, un pareggio a reti bianche. In Serie B le due squadre non si affrontano dal campionato 2000/01, a Cittadella furono i granata ad imporsi con il punteggio di due a uno. Il Venezia ha battuto per l'ultima volta il Cittadella in casa, il 18 marzo del 2007, due a zero il risultato finale.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker vedono il Cittadella favorito, con successo interno quotato 2.10 da Bwin, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 3.25 da William Hill e il successo esterno nel derby veneto viene quotato 3.75 da Bet365. L'over 2.5 viene quotato 2.05 da Paddy Power, mentre Bet365 quota 1.75 l'under 2.5

