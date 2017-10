Consigli Fantacalcio Serie A/ Le nostre dritte: Dzeko, Immobile e Dybala. La Top 11 (10a giornata)

Consigli Fantacalcio Serie A le nostre dritte: Dzeko, Immobile e Dybala (10a giornata). Andiamo a vedere insieme quali sono i giocatori su cui puntare per questo nuovo turno di campionato

24 ottobre 2017 - agg. 24 ottobre 2017, 11.01 Davide Giancristofaro

Ciro Immobile, attaccante Lazio - LaPresse

Come da copione, nell’ambito dei consigli per il fantacalcio, andiamo a vedere insieme la formazione ideale per la giornata in programma, precisamente la decima della stagione 2017-2018. Cominciamo partendo dal tridente d’attacco, e la prima scelta ricade ovviamente sul capocannoniere del torneo, quel Ciro Immobile che è letteralmente scatenato e che domani sera se la vedrà col Bologna al Dall’Ara. Benissimo anche Edin Dzeko, che affronterà il Crotone a Roma, e completiamo il reparto con Icardi, che affronterà questa sera la sua ex squadra, la Sampdoria. A centrocampo, spazio al talentuoso Cristante dell’Atalanta, impegnato a Bergamo contro l’Hellas di Verona. Ovviamente non possono mancare Milinkovic-Savic e Perisic, i due migliori in questo ruolo dopo nove giornate. Attenzione anche a Suso, per Chievo-Milan, unico giocatore di spicco della compagine rossonera. Infine il reparto più arretrato, i tre di difesa più il portiere. Kolarov e Ghoulam sono le prime due scelte, praticamente obbligate. Confidiamo in una buona prova di Lichtsteiner, e in porta scegliamo Alisson della Roma.

E’ già tempo di un nuovo turno del campionato di calcio di Serie A. Chiusasi la nona giornata soltanto poche ore fa, a partire da oggi torneranno in campo le squadre più forti del Bel Paese, e ovviamente, la nostra redazione, non poteva che regalarvi i suoi preziosi consigli per il fantacalcio. Andiamo quindi a vedere insieme, squadra per squadra, quali sono i giocatori su cui puntare per questa tornata.

Si comincia con il botto visto che il decimo turno inizierà questa sera, con l’anticipo show fra l’Inter e la Sampdoria a San Siro, delle ore 20:45. Diversi i giocatori da fantacalcio nelle due formazioni, a cominciare dal capitano nerazzurro Icardi, sempre pericolosissimo in zona offensiva. Molto bene anche il compagno di reparto Perisic, e confidiamo nell’ennesima grande prova stagionale del centrale di difesa Skriniar, un vero e proprio muro. Fra le fila blucerchiate, invece, Quagliarella e Zapata sono ormai una coppia rodata, e molto bene anche i due centrocampisti Torreira e Ramirez. In difesa, occhio a Strinic.

Domani si inizierà alle ore 18:30, con l’anticipo dello stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo fra l’Atalanta e l’Hellas Verona. Vista la difesa non proprio bunker degli scaligeri, vi consigliamo i due attaccanti di Gasperini, leggasi Petagna e Gomez. Aggiungiamoci anche due giovani talenti come Cristante e Caldara, che tanto stanno facendo bene in questo inizio di stagione. Fra le fila venete, invece, Pazzini è sempre bene schierarlo, soprattutto se viene assegnato un calcio di rigore. A centrocampo, Romulo e Bessa sono interessanti.

Proseguiamo con Bologna-Lazio delle ore 20:45, partendo dai padroni di casa scaligeri. Verdi e Di Francesco sono sempre ottimi giocatori che potrebbero regalare dei bei bonus. Stessa cosa per il centrocampista di talento Donsah, e per il terzino sinistro Masina. Fra le fila laziali, come al solito, c’è l’imbarazzo della scelta, a cominciare da Ciro Immobile, passando per Milinkovic Savic e arrivando fino a Luis Alberto. Per la difesa, molto bene Bastos e il portiere Strakosha, ormai una saracinesca.

Il Cagliari ospiterà in Sardegna il Benevento dalle ore 20:45. Una sfida che profuma di salvezza viste le posizioni in classifica occupate dalle due compagini. Per i rossoblu potrebbe essere la serata di Pavoletti, e attenzione anche al numero 10 Joao Pedro. Sempre bene, inoltre, puntare sul giovane talento di centrocampo, Barella. Il Benevento replicherà con Ciciretti, Iemmello e Cataldi, tre giocatori che probabilmente impensieriranno la retroguardia della squadra allenata da pochi giorni da Lopez. Ricordiamo che i giallorossi hanno affidato la panchina a De Zerbi: che sia la svolta?

Il Milan volerà a Verona per sfidare il Chievo al Bentegodi. Rossoneri di solito vincenti in Veneto, ma quest’anno nessun risultato sembrerebbe scontato per la compagine di Montella. Partiamo proprio dai meneghini, e puntiamo su Suso, il migliori giocatore indubbiamente del Milan. Allo spagnolo ci aggiungiamo il terzino Ricardo Rodriguez e l’attaccante André Silva, ancora alla ricerca del primo gol in campionato. Fra le fila gialloblu, invece, molto bene l’ex Birsa, il faro della squadra di Maran, nonché il bomber Inglese. Fate un pensiero infine anche per Castro, interno di centrocampo di qualità.

Bella sfida al Franchi di Firenze fra la Fiorentina e il Torino. La prima scelta per la viola ricade sul capocannoniere dei gigliati, leggasi Thereau, già a quota sei gol in nove giornate. Bene anche i due figli d’arte Simeone e Chiesa, nonché il centrocampista Veretout. In casa Toro, invece, ancora out Belotti: puntiamo su Ljajic, Igao Falque e Baselli. In difesa N’Koulou è sempre una vera e propria sicurezza.

Trasferta insidiosa del Napoli, che volerà al Marassi alle 20:45 di domani, per sfidare il Genoa. Moltissimi i calciatori da fantacalcio fra le fila azzurre, a cominciare dal trio Callejon, Insigne, Mertens, a secco nella recente sfida con l’Inter, e vogliosi di rifarsi. Bene ovviamente anche capitan Hamsik e Allan, nonché il terzino destro Ghoulam, il migliore in questa stagione nel suo ruolo. Fra le fila rossoblu, attenzione ai due talenti Omeonga e Laxalt. Davanti, concediamo una chance a Taarabt: tanto fumo e poco arrosto, ma se dovesse essere in serata…

La Juventus giocherà in casa con la Spal domani sera. Turno favorevole quindi per i bianconeri, nonché per tutti i fantallenatori che hanno giocatori juventini fra le proprie fila. Puntiamo quindi su Dybala, in leggera “crisetta” dopo le ultime prestazioni, e pronto a rifarsi. Bene anche Higuain e Bernardeschi, e attenzione a Khedira, straordinario domenica sera contro l’Udinese. Per la Spal, invece, attenzione all’ex Borriello, nonché al solito “motorino” Lazzari. Fate infine un pensierino su Antenucci.

Altra squadra che potrebbe divertirsi è la Roma, che domani ospiterà all’Olimpico il Crotone. Scontato scegliere Edin Dzeko per la partita in questione, e ci aspettiamo molto anche dal solito Kolarov, ormai una certezza dello scacchiere giallorosso. Attenzione anche a Perotti e al talento Pellegrini. Fra le fila calabresi, invece, Mandragora è il primo giocatore che vi consigliamo. Bene anche Budimir per l’attacco.

Infine la partita del Mapei Stadium di Reggio Emilia fra il Sassuolo e l’Udinese. Emiliani in difficoltà in questa stagione, e praticamente irriconoscibili da quando Di Francesco ha lasciato la panchina neroverde. Consigliamo i due centrocampisti Sensi e Missiroli, nonché la prima punta Alessandro Matri. Nell’Udinese, invece, bene i soliti Jankto e De Paul, fra i migliori in questa stagione bianconera, nonché l’attaccante Lasagna.

