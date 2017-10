Empoli-Pescara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Empoli-Pescara: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per l'11^ giornata di Serie B

24 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Empoli-Pescara, LaPresse

Empoli-Pescara, diretta dall'arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1, martedì 24 ottobre 2017 alle ore 20.30, sarà una delle sfide di cartello dell'undicesima giornata d'andata del campionato di Serie B. Due squadre potenzialmente in grado di puntare alla Serie A, che non sono però ancora riuscite a trovare quella continuità indispensabile per poter davvero sognare il grande salto. Questo può essere un efficace riassunto dei contenuti che animeranno Empoli-Pescara, con gli azzurri toscani padroni di casa al momento primi in classifica a quota diciassette punti a braccetto con il Venezia, mentre gli abruzzesi di Zeman inseguono ad una sola lunghezza di distanza, a quota sedici in un gruppone molto nutrito di squadre che comprende anche Cremonese, Bari, Frosinone e Novara. Il campionato di Serie B in questa stagione è iniziato nell'incertezza più assoluta, e nessuna squadra finora è riuscita a trovare lo strappo decisivo per proporre già un primo accenno di fuga in testa alla classifica. Proprio l'Empoli ci aveva provato dopo le due vittorie contro il Foggia in casa e contro la Virtus Entella in trasferta, ma gli azzurri si sono poi trovati a perdere il delicato match sul campo del Venezia che ha permesso proprio ai lagunari di agganciarli in testa alla classifica.

Sconfitta amara visto che a risultato ribaltato i toscani si sarebbero portati da soli in testa a +4 sulle seconde, ora come detto invece lontane solo un punto. Tra di esse c'è anche il Pescara che dopo un inizio di stagione folle ha radicalmente cambiato il proprio rendimento. Abruzzesi capaci di incassare solo tre gol nelle ultime cinque partite che hanno regalato dieci preziosi punti per rilanciarsi in classifica. Se si pensa alle prime giornate con le rimonte subite contro Frosinone, Salernitana e Virtus Entella, quando i biancazzurri sprecarono rispettivamente tre e (per due volte) due gol di vantaggio, il calcio zemaniano sembra essersi convertito ad una maggiormente pragmatica gestione del punteggio. E chi la spunterà in questo scontro potrebbe finalmente spiccare davvero il volo verso il paradiso dell'alta classifica, quello che porta direttamente in Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Empoli-Pescara si potrà seguire in diretta tv in esclusiva per tutti gli abbonati Sky sul canale 255 del satellite (Sky Calcio 5 HD) e in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI-PESCARA

Le probabili formazioni che si scontreranno presso lo stadio Castellani: l'Empoli scenderà in campo con Provedel tra i pali e una difesa a tre composta dal croato Simic, dall'albanese Veseli e da Romagnoli. Castagnetti e l'algerino Bennacer giocheranno al centro della linea mediana, con Di Lorenzo e Pasqual che copriranno rispettivamente la corsia laterale di destra e la corsia laterale di sinistra. In attacco, il serbo Ninkovic sarà affiancato nel tridente da Caputo e Donnarumma. Risponderà il Pescara con Fiorillo a difesa della porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Zampano, Bovo, Perrotta e Mazzotta A centrocampo il senegalese Kanouté sarà il perno assieme a Brugman e Palazzi, nel tridente offensivo ci sarà invece spazio per il libico Benali, per Pettinari e per Mancuso.

LA CHIAVE TATTICA

3-4-3 per l'Empoli di Vivarini, 4-3-3 per il Pescara di Zeman in una sfida che sembra ricca di spunti tattici tra due allenatori. Ad Empoli le due squadre si sono affrontare l'anno scorso nel campionato di Serie A, l'8 aprile 2017: uno a uno il risultato con il gol di El Kaddouri per i toscani che venne pareggiato da Caprari. Al 30 maggio 2014, nel campionato di Serie B, risale l'ultimo successo interno dei toscani contro gli abruzzesi, due a zero con autogol di Di Francesco e raddoppio di Tavano. Il Pescara è passato per l'ultima volta allo stadio Castellani, sempre in Serie B, il 21 gennaio del 2012, due a zero con reti di Maniero e Lorenzo Insigne.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker sulla partita, la formazione toscana risulta nettamente favorita con quota fissata a 1.80 sul successo interno degli azzurri, mentre Bet365 moltiplica per 4.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio e Betclic quota invece 4.25 l'eventuale blitz esterno degli abruzzesi. Paddy Power propone a 1.48 la quota per l'over 2.5, mentre l'under 2.5 quota 2.60 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.