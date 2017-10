Entella Cremonese/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Entella Cremonese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma oggi per la 11^ giornata di Serie B.

24 ottobre 2017 Michela Colombo

Diretta Entella Cremonese (LaPresse)

Entella Cremonese, diretta dall’arbitro Baroni, è la partita in programma oggi martedì 24 ottobre 2017 alle ore 20.30 presso lo Stadio Comunale di Chiavari, valida nella 11^ giornata del Campionato di Serie B 2017-2018. I liguri si approcciano a questo turno infrasettimanale della cadetteria in lotta per non retrocedere, una novità rispetto agli ultimi anni sempre nelle parti nobili della graduatoria. Nelle ultime uscite i bianco-azzurri hanno patito due sconfitte consecutive contro Empoli e Parma, e adesso si trovano ad un solo punto dalla temuta zona play-out. Discorso decisamente diverso per l'ostica Cremonese, che si trova al terzo posto in coabitazione con altre compagini. I grigiorossi hanno battuto di seguito il Cittadella e il Brescia nel derby lombardo, portandosi a quota 16 punti in graduatoria. Per entrambe un successo nel secondo turno infrasettimanale della stagione potrebbe dare una svolta decisiva al prosieguo del campionato, e dare uno slancio notevole prima del rush finale del girone d'andata.

STREAMIG VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La partita tra Entella e Cremonese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 10, codice d'acquisto 409092: appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - oppure seguire su Sky Sport 1 Diretta Gol Serie B, che trasmette highlights e gol da tutti i campi in tempo reale.

LE PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CREMONESE

È decisamente importante cercare di capire quale sarà la disposizione che adotteranno le due squadre attese in campo a Comunale di Chiavari. La Virtus Entella di mister Gianpaolo Castorina dovrebbe optare per il 3-4-3 come modulo standard. In porta si metterà Iacobucci, e difenderà i pali con l'aiuto dei tre centrali Belli, Benedetti e Pellizzer.: a centrocampo invece giocheranno Baraye, Crimi, Di Paola e Palermo, che metteranno i ritmi di gioco al tridente d'attacco. In avanti invece ci saranno Luppi, La Mangia e Djily Diaw. La Cremonese invece dovrebbe rispondere con un classico 4-4-3, modulo ritenuto un po' arcaico ma che non ha smesso di essere efficace. A guidare la formazione lombarda ci sarà l'estremo difensore Ujkani; il portiere kosovaro verrà aiutato nel suo difficili compito dalla difesa, composta dai due terzini Procopio e Almici e dai due difensori centrali Marconi e Claiton Dos Santos. A centrocampo i due uomini di fascia saranno Cinelli e Piccolo, mentre al centro agiranno Cavion e Pesce. Per completare l'undici titolare verranno chiamate in causa le due punte centrali Brighenti e Mokulu Tembe.

IL CONTESTO

A dispetto di quanto dice la classifica non sarà una partita facile per la Cremonese, che non sta assolutamente pagando il passaggio dalla Lega Pro alla Serie B. La Virtus Entella, nonostante i pochi punti racimolati, ha sempre cercato di proporre gioco, perdendosi a volte nei momenti topici. Comportamento diametralmente opposto per la Cremonese, che ha mostrato una lodevole solidità, riuscendo a vincere a Cittadella in inferiorità numerica di due uomini per esempio. È indubbio che i tre punti regalerebbero ai tifosi lombardi un sogno, che nessuno vuole pronunciare ma che potrebbe starci venissimo in un campionato molto equilibrato e a tratti imprevedibile.

QUOTE E PRONOSTICO

Per ultimo bisogna dare uno sguardo alle quote della partita tra Entella e Cremonese. Per l'agenzia di scommesse Paddy Power la squadra favorita per la vittoria è proprio la compagine di padrona di casa, alla quale è stata assegnata una quota pari a 2.40 volte la posta. Il risultato di pareggio invece pagherebbe 2.95 volte la puntata, così come un successo esterno della Cremonese, che ha già mostrato di poter dire la propria anche nei campi più caldi e complicati.

© Riproduzione Riservata.