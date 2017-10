FIFA FOOTBALL AWARDS 2017/ Ronald the Best, Buffon miglior portiere

FIFA Football Awards, Ronald the Best, Buffon miglior portiere. Assegnati i riconoscimenti del massimo organismo calcistico internazionale, uno juventino (e due ex) nella top 11

24 ottobre 2017 Fabio Belli

Buffon, miglior portiere per la FIFA (foto LaPresse)

E’ Cristiano Ronaldo il vincitore del premio come miglior calciatore maschile ai FIFA Football Awards, i premi organizzati come ogni anno dal massimo organismo calcistico mondiale. Nella categoria ha battuto Neymar e Leo Messi, gli altri due fuoriclasse che erano candidati al riconoscimento. La migliore calciatrice femminile, categoria particolarmente seguita oltreoceano ma anche nei paesi del Nord Europa, è l’olandese Lieke Martens, in forza al Barcellona e protagonista della vittoria delle ragazze orange nell’Europeo di categoria disputato in casa. Vincitore di tre edizioni di Champions League negli ultimi quattro anni, Zinedine Zidane alla guida del Real Madrid è stato nominato miglior allenatore, mentre la miglior allenatrice è stata Sarina Wiegman, protagonista sulla panchina dell’Olanda nella sopra citata impresa dell’Europeo femminile. Il miglior portiere è lo juventino Gianluigi Buffon, a Olivier Giroud dell’Arsenal è stato consegnato lo speciale “Puskas Award”, mentre i migliori tifosi sono quelli del Celtic.

ANCHE BONUCCI NEI BEST 11

Dunque, c’è un po’ d’Italia considerando Gigi Buffon, alla soglia dei 40 anni, considerato miglior portiere dai FIFA Football Awards. Gigi è ancora il migliore e oltre che con la maglia della Juventus, spera di poterlo dimostrare anche nei prossimi Mondiali in Russia, anche se la qualificazione con la maglia dell’Italia andrà ancora conquistata. Infine è stata comunicata la formazione dell’anno, la FIFPro World XI, e ci sono due italiani tra i best 11, oltre a Buffon è stato infatti inserito come centrale della difesa Leo Bonucci, proprio nel momento difficile vissuto dal difensore dopo l’addio alla Juventus ed il discusso approdo al Milan. La formazione dei migliori per la FIFA è la seguente: Buffon; Dani Alves, Sergio Ramos, Leonardo Bonucci, Marcelo; Luka Modric, Toni Kroos, Andrés Iniesta; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Un undici che farebbe sicuramente sognare tutti i tifosi del mondo.

