Foggia Parma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Foggia Parma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per l'undicesima giornata del campionato di Serie B

24 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Foggia Parma, Serie B (Foto LaPresse)

Foggia Parma sarà diretta dall'arbitro Piccinini; alle ore 20:30 di martedì 24 ottobre va in scena la partita valida per l'iundicesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Il Foggia arriva dalla beffa di Cesena in cui stava vincendo ma alla fine ha portato a casa un solo punto. La formazione emiliana invece ha trovato il successo a domicilio contro l'Entella per cui vorrà confermare quanto di buono fatto contro i liguri anche se in terra pugliese non è facile per nessuna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Foggia Parma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 4, codice d'acquisto 409058: appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - oppure seguire su Sky Sport 1 Diretta Gol Serie B, che trasmette highlights e gol da tutti i campi in tempo reale.

IL CONTESTO

Ci sarà tanto da vedere anche perché le due difese concedono spazi per cui non è da escludere che possano esserci tanti gol. Una sfida importante e che permetterà di misurare le reali ambizioni delle due squadre che puntano a fare bene: Foggia verso la salvezza mentre il Parma punta al ritorno in serie A.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PARMA

Stroppa schiererà il suo Foggia con la formazione migliore provando a dare una sterzata al suo andamento particolarmente discontinuo. Il tecnico ex Sudtirol schiererà i rossoneri con un 4-3-3 molto offensivo che vedrà in porta uno esperto come Guarna, per anni in serie B col Bari. In difesa agiranno Gerbo, Coletti, Camporese e Loiacono mentre in mezzo al campo spazio sicuro per Fedele, Vacca e Deli. Bene l'attacco fin qui con Chirico e Floriano sugli esterni chiamati a servire palloni utili per bomber Mazzeo.

La squadra emiliana scenderà in campo con il 4-3-3 che però punterà per lo più sugli esterni. In porta sempre Frattali con la difesa composta da Scozzarella, Lucarelli, Gagliolo e Iacoponi. A centrocampo invece avranno spazio dall'inizio Barillà, Dezi e Di Gaudio che dovranno creare gioco e soprattutto scompiglio in quel di Foggia. In avanti invece dall'inizio Mazzocchi e Siligardi con l'esperienza di Calaiò utile per tentare l'assalto a quella serie A che manca da qualche anno ormai in casa Parma.

LA CONDIZIONE

Per quanto concerne il Foggia, molto bene sicuramente il centravanti Mazzeo, vero e proprio riferimento dei rossoneri. Il bomber ha un'esperienza da vendere e che potrà essere l'arma in più in questo step della stagione. Bene anche Deli che sta giocando al meglio in una squadra che sembra poter dire la sua in un campionato molto ostico. In difesa balbettante il rendimento di Coletti che pur essendo un tiratore esperto col suo tiro da fuori, non sembra essere in un momento di forma straordinario. Invece passando alla formazione parmense, la squadra emiliana vuole vincere e per farlo non può fare a meno di uno come Emanuele Calaiò. L'arciere, così come lo chiamavano a Napoli, è pronto a scoccare una nuova freccia dall'arco per regalare un successo alla formazione gialloblu. Guardando invece a quella che è la difesa, da registrare ancora la coppia Lucarelli-Gagliolo che sembra essere una di quelle migliori della serie B.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote della sfida di Foggia tra i rossoneri e il Parma prevedono la vittoria del Foggia, secondo Bwin, a 2.30 mentre a 2.95 il pareggio tra le due formazioni. Il colpo esterno del Parma in casa del Foggia viene invece quotato a 3.25, dimostrazione che si tratta di una sfida molto intrigante.

