Frosinone Ternana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Frosinone Ternana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per l'undicesima giornata del campionato di Serie B

24 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Frosinone Ternana, Serie B (Foto LaPresse)

Frosinone Ternana, partita diretta dall'arbitro Giua, vale per l'undicesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:30 di martedì 24 ottobre per il turno infrasettimanale. Il Frosinone necessita dei tre punti visto che non vince da oltre un mese; i ciociari nelle ultime cinque giornate hanno raccolto solo tre punti e si sono visti scavalcare in graduatoria da diverse squadre, perdendo così la vetta della Serie B. Nell'ultimo turno però è arrivato un pareggio in rimonta contro la Salernitana, che potrebbe essere un toccasana per il morale dei gialli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Frosinone Ternana sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 3, codice d'acquisto 409058: appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - oppure seguire su Sky Sport 1 Diretta Gol Serie B, che trasmette highlights e gol da tutti i campi in tempo reale.

LA TERNANA E' IN FORMA

La Ternana dopo un avvio così e così ha preso il ritmo e le misure; difatti le Fere sono reduci da quattro risultati utili consecutivi (tre pareggi e una vittoria), che li hanno portate momentaneamente fuori dalla zona play-out, a pari punti con il Foggia. Lo stadio di casa spingerà il Frosinone verso la vittoria, ma la Ternana ha dimostrato di avere personalità da vendere, e non si lascerà intimorire, andando a giocare la propria partita senza fare barricate.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE TERNANA

Alla vigilia del match è possibile ipotizzare le probabili formazioni che scenderanno in campo al fischio iniziale. Il Frosinone di mister Moreno Longo utilizzerà con ogni probabilità il modulo di gioco 3-4-1-2, uno schieramento abbastanza complicato da leggere per gli avversari. Il portiere titolare sarà Francesco Bardi, accompagnato nella difesa dei pali dai tre centrali difensivi Emanuele Terranova, Lorenzo Ariaudo e Luka Krajnc. A centrocampo sulla fascia destra verrà schierato Mirko Ciofani, mentre sul versante opposto si collocherà Roberto Crivello; i due centrocampisti centrali invece saranno Mirko Gori e Paolo Sammarco. Come trequartista si proporrà Camillo Ciano, che dovrà essere da supporto alle due punte centrali Daniel Ciofani e Federico Dionisi.

La Ternana del tecnico Sandro Pochesci utilizzerà uno spregiudicato 4-3-1-2 con in porta l'estremo difensore Alessandro Plizzari. I difensori che lo aiuteranno saranno il terzino destro Martin Valjent, il primo difensore centrale Daniele Gasparetto, il secondo difensore centrale Daniele Marino e il terzino sinistro Johad Ferretti. A centrocampo il mediano di rottura sarà Alessandro Bordin, sulla sua destra ci sarà la mezzala Ivan Varone e sulla sinistra la mezzala e capitano Marino Defendi. Il trequartista sarà il talentuoso Luca Tremolada, che aiuterà nella manovra offensiva le due punte centrali Diego Albadoro e Luca Montalto, che stanno dimostrando di avere un ottimo feeling con il gol in queste prime giornate.

LA CHIAVE

La sfida dovrebbe vedere il Frosinone dominare nelle occasioni e nella supremazia territoriale, anche se, come già ricordato in precedenza, la Ternana non starà di certo a guardare. I rosso-verdi spesso si dimenticano di difendere e lasciano un po' troppi spazi agli attaccanti avversari. Se Pochesci riuscisse a sistemare la fase difensiva la Ternana potrebbe davvero andare a giocarsela su tutti i campi d'Italia senza timori di sorta. Il Frosinone potrà far valere il maggior tasso tecnico e perforare la porta di Plizzari per mettere la gara in discesa.

QUOTE E PRONOSTICO

Uno sguardo veloce alle quote per le scommesse su questa partita. Secondo Bet365 il Frosinone è favorito con la quota 1.57; il pareggio invece è dato a quota 3.50, praticamente la metà rispetto alla vittoria esterna della Ternana, che è data appunto a 7.

© Riproduzione Riservata.