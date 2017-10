INFORTUNIO NAGATOMO/ Brutto colpo contro la Sampdoria: gomitata per il terzino

Nagatomo, infortunio senza conseguenze per l'interista. Duro colpo subito dal giapponese, ma resiste ed è uno dei migliori in campo contro la Sampdoria

24 ottobre 2017 Fabio Belli

Nagatomo (foto LaPresse)

L’Inter domina il primo tempo contro la Sampdoria, ma va registrato un problema fisico per l’esterno Yuto Nagatomo, che dopo aver subito una gomitata di un avversario ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Dopo le valutazioni del caso, il terzino nipponico è stato in grado di rientrare in campo, senza dover essere sostituito. In una prova molto brillante dei nerazzurri, contro una Sampdoria comunque capace di assestarsi al sesto posto a quota diciassette punti (e con una partita in meno disputata visto il rinvio del match contro la Roma), Nagatomo ha brillato come uno dei migliori in campo, andando anche alla conclusione in maniera spettacolare dai trenta metri. Per questo in molti si sono preoccupati al momento in cui il calciatore giapponese sembrava non farcela: ormai nello scacchiere di Luciano Spalletti, tutti hanno un’importanza di primo piano.

UN GIOCATORE TRASFORMATO

Per quanto riguarda il rendimento individuale del calciatore giapponese le reazioni dei tifosi interisti sui social rendono bene l’idea di quanto Nagatomo sembri letteralmente trasformato rispetto alla passata stagione. “Ma vogliamo parlare di Nagatomo?” e ancora “Un primo tempo dove Nagatomo sembrava Marcelo...” queste sono solo alcune delle reazioni dei tifosi sui social, a dimostrazione di quanto Nagatomo sembri davvero decisivo con il suo gioco fluidificante. L’esterno asiatico ha ritrovato il passo dei tempi migliori ed è probabilmente uno degli elementi che Luciano Spalletti ha saputo rigenerare nella maniera più convincente, assieme a Perisic e ad altri. Questo espone il calciatore anche a colpi che spesso è difficile evitare, soprattutto a causa dei suoi tanti scatti sulla fascia. Nagatomo sarà regolarmente in campo nella ripresa, vedremo se col passare dei minuti, anche in virtù del colpo incassato, Spalletti deciderà di preservarlo per il match del prossimo weekend già all’orizzonte.

