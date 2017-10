Inter-Sampdoria/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Inter-Sampdoria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 10^ giornata di Serie A

24 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Inter-Sampdoria, LaPresse

Inter-Sampdoria, diretta dall'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, rappresenta il piatto forte della decima giornata di Serie A 2017-18, il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45 di martedì 24 ottobre 2017, teatro della sfida tra le due squadre sarà lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. A San Siro si daranno battaglia due tra le squadre più in forma del momento: sarà dunque un test molto importante per l'Inter, ma anche per capire quali potrebbero essere le ambizioni della Sampdoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro valevole per il decimo turno del campionato di Serie A 2017-18 Inter Sampdoria sarà visibile sia su Sky Sport che Mediaset Premium. La piattaforma satellitare trasmetterà il match sui canali 201, 206 e 251, pertanto la visione sarà riservata ai clienti abbonati ai pacchetti Calcio e/o Sport. Sul digitale terrestre l'appuntamento per la diretta tv è sui canali 370 (in SD) e 380 (in HD) con l'esclusiva delle immagini dentro gli spogliatoi prima del kick-off. In alternativa è possibile seguire la partita in diretta streaming video collegandosi agli indirizzi http://skygo.sky.it e http://play.mediasetpremium.it oppure scaricando le app di Sky Go e Premium Play sui rispettivi device mobili.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

Inter Sampdoria, è la sfida tra le squadre più in forma del torneo. Tra le fila dei nerazzurri, davanti ad Handanovic, spazio a D’Ambrosio sulla destra e a Dalbert sulla sinistra (preferito a Nagatomo) con Miranda e Skriniar confermati al centro. Vecino e Borja Valero copriranno le spalle a Candreva, Perisic ed il redivivo Joao Mario, che supporteranno offensivamente il centravanti Icardi. Nella Sampdoria, Puggioni in porta e difesa a quattro con Berezynski, Regini, Silvestre e Strinic. A centrocampo ci sarà Torreira con compiti da regista, affiancato da Praet e Linetty, mentre in attacco Ramirez sarà il trequartista di supporto a Fabio Quagliarella e Duvan Zapata. Dunque non molto turn over per Luciano Spalletti e Marco Giampaolo, con le due formazioni chiamate a confermare il recente trend positivo, dopo il pari dell’Inter a Napoli e la goleada casalinga inflitta dalla Sampdoria al Crotone. (agg. di Fabio Bell)

IL CONTESTO

L'Inter è riuscita nell'impresa di fermare il Napoli costringendolo a pareggiare in casa nel big match di sabato scorso, a ulteriore conferma dell'ottimo lavoro svolto finora da Luciano Spalletti che nel giro di pochi mesi ha letteralmente plasmato la squadra dandole un carattere vincente. Il fatto di non disputare le coppe europee e di preparare quindi una partita a settimana (tranne quando ci sono i turni infrasettimanali di campionato e gli impegni nella coppa nazionale) consente ai nerazzurri di gestire meglio le forze a differenza di chi invece è impegnato su più fronti, come i cugini del Milan, la Juve e lo stesso Napoli. Anche per la sfida contro la Sampdoria, Spalletti potrà contare su tutti gli effettivi a eccezione di Brozovic, ancora una volta il terminale offensivo di riferimento sarà Mauro Icardi, già autore di 9 gol in questo inizio di stagione. L'obiettivo per questa gara è conquistare un'altra vittoria per mettere ancora più pressione al Napoli capolista e alla Juventus nell'inusuale ruolo di inseguitrice.

I blucerchiati di Giampaolo continuano a mietere vittime, l'ultima è il Crotone travolto per 5 a 0 sabato scorso al Ferraris di Genova: nonostante le partenze di Schick, Muriel e Bruno Fernandes la squadra non si è indebolita, anzi, rispetto a un anno fa il ruolino di marcia è decisamente migliorato, inoltre c'è ancora da recuperare la partita con la Roma rinviata a causa del maltempo, in linea teorica la Sampdoria potrebbe addirittura rientrare in corsa per un posto nella prossima Champions League. Autentico trascinatore del gruppo Fabio Quagliarella che sta vivendo una sorta di seconda giovinezza e al momento è il secondo miglior marcatore italiano in Serie A, soltanto Ciro Immobile ha fatto meglio di lui. Dovrebbe essere confermato il 4-4-2 per la Samp, modulo che esalta le qualità di elementi come Caprari, Torreira e Linetty. A questo punto per la Doria i tre punti sono obbligatori per continuare a far sognare i tifosi reduci da due annate positive e avare di gioie.

I PRECEDENTI

Nella storia del campionato italiano Inter e Sampdoria si sono affrontate 133 volte, il bilancio dei precedenti è di 68 vittorie per i nerazzurri, 42 pareggi e 23 successi per i blucerchiati. La scorsa stagione il club ligure ha saputo imporsi sia all'andata (1 a 0 al Ferraris con il gol decisivo realizzato da Quagliarella) che al ritorno (Meazza espugnato grazie alle reti di Schick e Quagliarella che hanno reso inutile il gol di D'Ambrosio). L'ultima vittoria della Beneamata risale al 20 febbraio 2016 quando D'Ambrosio, Miranda e Icardi condannarono la Samp al KO. In casa l'Inter ha battuto la Sampdoria per 39 volte con i blucerchiati che hanno sbancato San Siro in 8 occasioni, 19 scontri diretti si sono risolti invece con un nulla di fatto

QUOTE E SCOMMESSE

I bookmaker nutrono grandi aspettativi nei confronti dell'Inter di Spalletti, come dimostrano le ultime quote aggiornate: su Bet365 l'1 dei nerazzurri viene dato ad appena 1,44 mentre Bwin propone una vincita significativamente più alta per il pareggio (4,75) con WilliamHill che strizza l'occhio agli scommettitori più coraggiosi offrendo una quota di ben 7,50 per il successo esterno della Sampdoria. Entrambe le squadre dispongono di un reparto offensivo decisamente prolifico, motivo per cui su PaddyPower l'Over (1,56) è caratterizzato da una quota più bassa rispetto all'Under 2,35. Per il risultato esatto vi segnaliamo il 2 a 1 in favore dei padroni di casa che Betclic propone con una quota di 7,75.

© Riproduzione Riservata.