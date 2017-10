Italia Romania (donne)/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Italia Romania (donne): info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2019 di calcio femminile

24 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Italia Romania, calcio femminile (Foto LaPresse)

Italia Romania sarà diretta dall’arbitro polacco Karolina Radzik-Johan; alle ore 15 di martedì 24 ottobre lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro ospita una partita che è valida per la terza giornata nel gruppo 6 delle qualificazioni al Mondiale di calcio femminile 2019. Finora percorso netto per l’Italia, che ha vinto i due precedenti impegni; tuttavia la strada resta comunque tortuosa e anche oggi bisogna prendersi i tre punti senza se e senza ma, magari sperando in buone notizie da Penafiel dove si gioca Portogallo-Belgio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv per Italia Romania, che non verrà trasmessa nemmeno in diretta streaming video nel nostro Paese; per tutte le informazioni utili su questa sfida e sul cammino della nostra nazionale nelle qualificazioni potete consultare il sito della Uefa (www.uefa.com) oppure i profili ufficiali che la federazione azzurra mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

LA SITUAZIONE

L’Italia ha 6 punti, come il Belgio; tuttavia il Portogallo, che entra in gioco solo adesso in queste qualificazioni, oggi ospita proprio la nazionale belga. Il che significa che in caso di nostra vittoria e frenata delle rivali dirette l’Italia si porterebbe in testa da sola. Particolare da non sottovalutare: la differenza reti del Belgio è +13 contro il +6 delle azzurre e, poichè è soltanto la prima di ogni girone ad andare direttamente alla fase finale dei Mondiali (le migliori quattro seconde giocano i playoff) è importante provare a scavare un solco con gli avversari. Per quanto riguarda la sfida di Castel di Sangro, arriva a soli 35 giorni da quella di andata ma la nostra Nazionale deve ancora sfidare il Portogallo per chiudere l’andata.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA

Milena Bertolini non dovrebbe cambiare più di tanto la formazione vista in campo a metà settembre: sarà allora un 4-4-2 con Giuliani in porta, Guagni e Tucceri Cimini che agiranno come terzini e la coppia centrale formata dall’esperta Gama, che il CT ha allenato a Brescia, e Linari. A centrocampo la regia della giovane Galli con Rosucci a fare da supporto mediano, provando anche a spezzare il gioco avversario; sulle corsie laterali Iannella e Bonansea proveranno ad aumentare la pericolosità offensiva di una nazionale che in ogni caso chiederà i gol a Sabatino e Girelli, che sono veterane e ben si conoscono.

Nella Romania è squalificata Corduneanu, che per di più ha timbrato l’autorete decisiva all’andata; a sostituirla potrebbe essere Gorea che sarebbe laterale di centrocampo in uno schieramento che prevede Voicu schierata a sinistra, con coppia che agisce nel settore nevralgico formata da Ciolacu e Dusa. Davanti c’è la sola Rus, perchè Mirel Albon solitamente gioca con un 4-1-4-1: la giocatrice che si piazza davanti alla difesa è capitan Bortan, mentre Olivia Oprea e Giurgiu giocano come terzini avendo come riferimento centrale Meluta e Ficzay. In porta ci sarà invece Paraluta.

