Novara Salernitana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Novara Salernitana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per l'undicesima giornata del campionato di Serie B

24 ottobre 2017 Redazione

Novara Salernitana sarà diretta dall'arbitro Ghersini; alle ore 20:30 di martedì 24 ottobre si gioca per l'undicesima giornata nel campionato di Serie A 2017-2018. Euforia pura in casa dei piemontesi vista l'entusiasmante vittoria ottenuta contro il Palermo in trasferta nell'ultimo turno. Corini ha così messo da parte quella che sembrava una crisi di risultati evidenti e ha così iniziato a macinare punti importanti proprio al Barbera di Palermo.

Gara attesa anche in casa granata dopo il pareggio col Frosinone che non ha placato certo le critiche della tifoseria nei confronti di mister Bollini, accusato di essere troppo rinunciatario proprio quando potrebbe sferrare il colpo del k.o. In casa granata comunque la vittoria di Avellino ha ridato quell'entusiasmo che da tempo non si vedeva e i granata vogliono tentare l'affondo per provare a centrare quei playoff che sarebbero un traguardo da sogno per la realtà Salernitana. Una partita tutta da gustare e che promette tanti colpi di scena.

LE PROBABILI FORMAZIONI NOVARA SALERNITANA

Eugenio Corini schiererà la sua formazione con il 3-5-2 che molto bene ha fatto in terra siciliana nell'ultimo turno in serie B. Il portiere del Novara sarà Montipò con Golubovic, Mantovani e Chiosa a completare il terzetto difensivo. In mezzo al campo agiranno invece Moscati, Orlandi e Casarini che avranno il compito di creare ordine al centrocampo. Sugli esterni invece giocheranno Dickmann e Calderoni che dovranno andare al cross per favorire gli inserimenti di Da Cruz e Di Mariano.

Per quanto concerne invece la Salernitana di Bollini, l'ex tecnico della Primavera della Lazio giocherà con il 3-4-3. In porta andrà l'ex Avellino, Boris Radunovic, con Schiavi, Bernardini e Mantovani a comporre il terzetto difensivo. In mezzo al campo i granata punteranno tutto su Signorelli e Ricci come interni mentre sugli esterni agiranno Sprocati e Vitale. In avanti invece largo al tridente che vedrà Bocalon e Rosina sugli esterni con Alejandro Rodriguez riferimento offensivo. Dalla panchina pronti a subentrare invece Gatto e Zito che vogliono scardinare la difesa del Novara.

Novara che gioca bene e che a Palermo ha dimostrato di poter dire la sua in questa stagione molto complessa ma nel contempo equilibrata. Moscati sembra aver già preso in mano il centrocampo con la doppietta siglata in terra siciliana. Occorre vincere contro la Salernitana così da riaprire le speranze playoff. Fondamentale in avanti Di Mariano che in poche settimane ha scalzato uno come Macheda nel posto titolare in attacco. Passando invece alla formazione granata, la squadra di Bollini ha a disposizione un elemento di fondamentale importanza come Rosina che sta facendo la differenza al momento. La squadra campana non può commettere errori anche perché ci si gioca una bella fetta di futuro in questa sfida. Bene anche Rodriguez che sta giocando molto e soprattutto sta trovando la rete con continuità. Indubbiamente Sprocati è l'elemento chiave della Salernitana viste anche le attenzioni della Lazio che segue l'ex esterno d'attacco del Perugia. Guardando alla gara di Novara la Salernitana non vuole commettere errori e perciò si affiderà ai suoi migliori elementi per fare la differenza.

QUOTE E PRONOSTICO

Riguardo invece le quote Bwin, la formazione di casa viene data a 2.00 dimostrazione di quanto sia ostica la sfida contro la Salernitana. Il pareggio invece viene quotato a 3.10 per quella che sarà una gara molto equilibrata. Invece passando alla vittoria granata, viene data a 3.90. La sfida del Piola sarà visibile in diretta e in esclusiva sui canali Sky Calcio che permettono di seguire tutte le sfide della serie B in questa stagione. Ci sarà molto da vedere e soprattutto tante emozioni da godersi tra Novara e Salernitana anche su Sky Go, piattaforma per smartphone e tablet.

