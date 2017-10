PAGELLE/ Inter-Sampdoria: i voti della partita (Serie A 10^ giornata - primo tempo)

Pagelle Inter Sampdoria: i voti della partita, i giudizi ai calciatori che sono scesi in campo a San Siro nella partita che è stata valida per la decima giornata del campionato di Serie A

24 ottobre 2017 Stefano Belli

Pagelle Inter Sampdoria, Serie A 10^ giornata (Foto LaPresse)

Al Meazza è in corso l'anticipo della decima giornata di Serie A 2017-18 tra Inter e Sampdoria, mentre le squadre sono negli spogliatoi per l'intervallo ne approfittiamo per dare i voti ai protagonisti della prima frazione di gioco che si è chiusa sul punteggio di 2 a 0 in favore dei nerazzurri. Buon inizio gara per gli ospiti che vanno al tiro con Quagliarella (6) e Zapata (6), entrambi non riescono però a impensierire Handanovic (6,5), e quando i nerazzurri prendono le misure agli avversari per gli uomini di Giampaolo son dolori veri. Candreva (7) spaventa Puggioni (4,5) dalla lunga distanza, Perisic (7) e D'Ambrosio (6,5) ci provano da dentro l'area di rigore senza risultati. A sbloccare la contesa ci pensa Skriniar (7) che sugli sviluppi di un corner sblocca la contesa segnando il gol dell'ex, è l'episodio che cambia radicalmente la partita: gli uomini di Spalletti diventano padroni di casa e creano palle gol a raffica, Perisic con un pallonetto colpisce il palo e non approfitta del rinvio disastroso di Puggioni che qualche minuto più tardi non può opporsi alla conclusione vincente di Icardi (7,5) che prima del riposo colpirà il palo (due i legni colpiti dall'Inter nei primi quarantacinque minuti), Sampdoria non pervenuta dopo lo 0-1 fatta eccezione per un timido tentativo di Zapata sotto porta.

VOTO INTER 7,5 - A inizio gara impiegano qualche minuto a carburare e a prendere le misure ma poi non ce n'è per nessuno, il 2 a 0 sta strettissimo agli uomini di Spalletti.

MIGLIORE INTER: ICARDI 7,5 - Un gol e un palo per l'argentino che appena riceve palla la trasforma in oro colato.

PEGGIORE INTER: GAGLIARDINI 6 - In confronto agli altri che fanno i fenomeni si limita al compitino.

VOTO SAMPDORIA 5 - Blucerchiati troppo brutti per essere veri, dopo lo 0-1 si sono letteralmente sciolti. Irriconoscibili.

MIGLIORE SAMPDORIA: TORREIRA 6,5 - Se non altro è l'unico dei suoi che prova a inventare qualcosa in mezzo al campo.

PEGGIORE SAMPDORIA: PUGGIONI 4,5 - Non azzecca un rinvio e i due gol subiti non sono una grande iniezione di fiducia. (Stefano Belli)

