Perugia Cesena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Perugia Cesena: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per l'undicesima giornata del campionato di Serie B

24 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Perugia Cesena, Serie B (Foto LaPresse)

Perugia Cesena viene diretta dall'arbitro Fourneau; alle ore 20:30 di martedì 24 ottobre si gioca per l'undicesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018, altro turno infrasettimanale nel torneo cadetto. Gli umbri sono in grande difficoltà, difatti dopo la buona partenza hanno subito quattro sconfitte consecutive contro Brescia, Pro Vercelli, Perugia e Spezia. Questa serie di debacle ha messo in serio pericolo la posizione del mister Federico Giunti, che proprio contro il Cesena dovrà dare risposte per salvare la propria panchina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Perugia Cesena sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 4, codice d'acquisto 409081: appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - oppure seguire su Sky Sport 1 Diretta Gol Serie B, che trasmette highlights e gol da tutti i campi in tempo reale.

IL CONTESTO

Il Cesena dall'avvento di Fabrizio Castori come primo tecnico sembra aver cambiato passo, ma la strada da percorrere è ancora lunga e impervia. I romagnoli però hanno ritrovato mordente e voglia di lottare, come dimostra la straordinaria rimonta contro il Foggia arrivata durante il fine settimana. I bianconeri hanno recuperato lo svantaggio di due reti e hanno ottenuto un punto fondamentale per il morale. Tuttavia la squadra è sempre all'ultimo posto e deve proseguire la scia per non dover salutare la seconda categoria calcistica italiana. Quindi entrambe le squadre hanno un disperato bisogno di punti per ritrovare le proprie certezze. Procediamo ora con l'analisi delle probabili formazioni che scenderanno sul terreno di gioco.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CESENA

Il Perugia si posizionerà con il modulo 4-3-1-2 con il rombo di centrocampo e il trequartista a galleggiare fra le linee. Il portiere titolare sarà Antonio Rosati, mentre sulla fascia destra ci sarà Damiano Zanon, sul versante opposto Nicola Belmonte e nel mezzo Salvatore Monaco e Massimo Volta. A centrocampo il mediano sarà Santiago Colombatto, la mezzala destra sarà Matteo Brighi e le mezzala sinistra sarà Filippo Bandinelli. Infine il trio offensivo sarà composto dal trequartista Filippo Falco e dalle due punte centrali Samuel Di Carmine e dal nord coreano Kwang-Song Han.

La risposta del Cesena consisterà nel modulo di gioco 4-4-1-1, che garantisce copertura ma anche spinta offensiva in fase di possesso. L'estremo difensore titolare sarà Federico Agliardi, mentre i suoi aiutanti in difesa saranno i terzini Nicolò Fazzi e Giovanni Di Noia e i due difensori centrali Andrea Esposito e Michele Rigione. A centrocampo in zona centrale si posizioneranno Moussa Koné e Andrea Schiavone, sulla fascia destra ci sarà Tomasz Kupisz e sulla fascia sinistra correrà Nicola Dalmonte. La coppia offensiva sarà formata dal trequartista Karim Laribi e dalla punta centrale Lamin Jallow, che con la loro velocità proveranno a mettere in crisi la retroguardia dei grifoni.

LA CHIAVE

Il leitmotiv della gara dovrebbe vedere il Perugia condurre i ritmi di gioco e il Cesena provare a pungere gli avversari con le ripartenze degli uomini di fascia e dei due veloci attaccanti. Si tratta di due squadre che segnano abbastanza ma subiscono altrettanto, quindi non è remota la possibilità di vedere molti gol anche in questo testa a testa. Infine un piccolo sguardo alle quote delle agenzie di scommesse sull'esito di questo incontro.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo il bookmaker bet365, così come per tutti gli altri, la squadra favorita per la vittoria finale è il Perugia, che viene quotato a 1.72. Il risultato di pareggio, invece, se si materializzasse pagherebbe 3.39, una quota davvero alta per una X. Per concludere il successo esterno del Cesena permetterebbe di vincere 5.25 volte la posta giocata.

