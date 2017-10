Probabili formazioni/ Chievo Milan: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 10^ giornata)

Probabili formazioni Chievo Milan: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella decima giornata di Serie A, turno infrasettimanale

24 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Chievo Milan, Serie A (Foto LaPresse)

Chievo Milan si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 25 ottobre per la decima giornata di Serie A 2017-2018: incredibilmente alla partita del Bentegodi, nel turno infrasettimanale del campionato, si arriva con il Chievo avanti in classifica e reduce dall’entusiasmante vittoria nel derby contro il Verona, che ha dato una dimensione europea a una squadra capace di migliorare stagione dopo stagione. E’ crisi nera per il Milan, che non vince da quattro partite nelle quali ha fatto soltanto un punto: il pareggio interno contro il Genoa ha lasciato malumori e indebolito ancor più la posizione di Vincenzo Montella, che però al momento resta ancora in sella (ma senza la fiducia illimitata di cui godeva). Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Chievo Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Chievo Milan, decima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, sarà trasmessa in diretta tv sia dalla televisione satellitare (il canale del bouquet è Sky Calcio 3, in questo secondo caso codice d’acquisto 408503 per i non abbonati al pacchetto Calcio) che dal digitale terrestre a pagamento, nello specifico sul canale Premium Calcio 1 che è disponibile anche in alta definizione.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO MILA

LE SCELTE DI MARAN

Un po’ di turnover per Rolando Maran potrebbe esserci: in difesa innanzitutto, dove i centrali sono “datati” e dunque potrebbero darsi il cambio con Bostjan Cesar a prendere il posto di Dainelli, andando a giocare al fianco di Gamberini nella solita linea a quattro che dovrebbe essere completata dai soliti esterni Cacciatore e Gobbi. L’altro possibile cambio riguarderebbe entrambi i reparti: Pucciarelli infatti potrebbe andare in panchina a favore di Bastien, in questo caso allora il giovane belga si posizionerebbe sulla linea mediana con Lucas Castro che andrebbe a giocare sulla trequarti, e questo significherebbe anche avanzare la posizione dell’ex Valter Birsa che affiancherebbe Inglese, doppietta nel derby, nel reparto avanzato. Due dunque i possibili assetti con i quali il Chievo si potrebbe schierare, senza considerare che a sorpresa potrebbe anche esserci una maglia da titolare per Pellissier - uomo dei gol pesanti; a completare il centrocampo invece dovrebbero essere Radovanovic (in cabina di regia) e Perparim Hetemaj, questa volta senza alcun dubbio (anche se Nicola Rigoni scalpita per avere una maglia dal primo minuto in questa importante partita).

I DUBBI DI MONTELLA

Il Milan non può più sbagliare, ma va a Verona senza Bonucci (squalificato) e Bonaventura che ha un problema fisico: dunque in difesa ci saranno sia Musacchio che Cristian Zapata, con il colombiano che dovrebbe essere il centrale della linea con Alessio Romagnoli che torna ad avere una maglia da titolare e sarà confermato sul centrosinistra. Al posto di Bonaventura, sostituzione naturale: gioca Calhanoglu, che domenica a causa del ridisegnamento del reparto arretrato ha giocato appena 25 minuti senza poter lasciare il segno. Ricardo Rodriguez torna a fare il laterale sinistro, dall’altra parte si va verso la conferma di Borini che da esterno tattico sta mostrando di avere sagacia e buon rendimento. A completare il centrocampo saranno Kessie e Lucas Biglia, veri e propri stakanovisti anche perchè indispensabili nello scacchiere tattico del Milan. Davanti come sempre c’è l’imbarazzo della scelta, ma ancora una volta la coppia dovrebbe essere quella composta da Kalinic e Suso, con lo spagnolo che dunque tornerà a giocare sulla stessa linea della prima punta - domenica invece è partito sulla trequarti insieme a Calhanoglu.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO MILAN

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 5 Gamberini, 12 B. Cesar, 18 Gobbi; 77 Bastien, 8 Radovanovic, 56 P. Hetemaj; 19 Castro; 23 Birsa, 45 Inglese

A disposizione: 90 Seculin, 40 Tomovic, 14 Bani, 3 Dainelli, 2 Jaroszynski, 27 Depaoli, 4 N. Rigoni, 7 Garritano, 10 Gaudino, 20 Pucciarelli, 69 Meggiorini, 31 Pellssier

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: -

Indisponibili: -

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 13 A. Romagnoli; 11 Borini, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 10 Calhanoglu, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 7 Kalinic

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 15 G. Gomez, 29 Paletta, 20 Abate, 4 José Mauri, 18 Montolivo, 73 Locatelli, 2 Calabria, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: Bonucci

Indisponibili: A. Conti, Bonaventura, Antonelli

