Probabili formazioni/ Genoa Napoli: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 10^ giornata)

24 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Genoa Napoli, Serie A (Foto LaPresse)

Genoa Napoli va in scena per la decima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 25 ottobre, e per i partenopei questo turno infrasettimanale rappresenta l’ennesimo impegno ravvicinato di un tour de force che in ogni caso vede la squadra al primo posto in classifica, pur se sabato si è spezzata la striscia di vittorie e di partite con almeno un gol (erano 28). Un Napoli che vuole confermarsi al primo posto e magari allungare sulla concorrenza; Genoa in difficoltà, anche se nelle ultime due giornate sono arrivati 4 punti con prima vittoria stagionale e prestigioso pareggio a San Siro contro il Milan. Vediamo in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco al Ferraris mercoledì sera, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Genoa Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Genoa Napoli, decima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, sarà trasmessa in diretta tv sia dalla televisione satellitare (i canale del bouquet sono Sky Sport 1 e Sky Calcio 2, in questo secondo caso codice d’acquisto 408525 per i non abbonati al pacchetto Calcio) che dal digitale terrestre a pagamento, nello specifico sul canale Premium Sport 2 che è disponibile anche in alta definizione.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI

I DUBBI DI JURIC

Ivan Juric non dovrebbe modificare più di tanto la sua formazione: si prevede però qualche cambio perchè due partite in pochi giorni contro due big del campionato richiedono forze fresche e condizione. Ecco allora che Biraschi potrebbe far tirare il fiato a Izzo - per lui partita speciale, essendo originario di Napoli - con la conferma invece di Rossettini e Zukanovic nella linea difensiva a protezione di Perin; a centrocampo Miguel Veloso sarà sempre il giocatore incaricato della cabina di regia, insieme a lui potrebbe giocare Bertolacci con Rosi che può dare la maglia da titolare a Lazovic, mentre a sinistra resta comunque imprescindibile Diego Laxalt che dunque sarà regolarmente in campo. Luca Rigoni nella partita contro il Milan ha giocato a centrocampo; qui può fare un passo avanti e riprendersi il ruolo di trequartista, al fianco di Taarabt che rimane favorito per iniziare dal primo minuto; ballottaggio tra Lapadula e Galabinov per il ruolo di prima punta con l’ex Milan favorito, destinati alla panchina il giovane Pellegri e l’ex Pandev.

LE SCELTE DI SARRI

Sarà turnover per Maurizio Sarri, che pensa alle prossime partite e manderà in panchina almeno quattro titolari: in difesa probabile l’esclusione di Hysaj e Raul Albiol, dovrebbero allora trovare campo Maggio e Chiriches, che è favorito su Maksimovic per prendere il posto dello spagnolo al fianco di Koulibaly, confermato in mezzo al reparto difensivo. A sinistra giocherà Ghoulam, anche se Mario Rui potrebbe comunque avere qualche minuto; a centrocampo Sarri non dovrebbe comunque rinunciare ad Hamsik, dunque i due cambi previsti sono quelli che coinvolgono Allan e Jorginho: panchina per i brasiliani e maglia dal primo minuto per Zielinski, che era stato titolare a Manchester in Champions League, e Amadou Diawara che avrà compiti di playmaking. Dovrebbe rimanere invariato il tridente offensivo, ma attenzione alla possibilità di vedere in campo Rog al posto di uno dei due esterni, più probabilmente Callejon (ma rischia anche Lorenzo Insigne, non al meglio dopo il problema all’adduttore della scorsa settimana). Mertens al momento non ha alternative e il suo allenatore è stato chiaro in merito: sarà ancora lui a giocare.

GENOA (3-4-2-1): 1 Perin; 14 Biraschi, 13 Rossettini, 87 Zukanovic; 22 Lazovic, 8 Bertolacci, 44 Miguel Veloso, 93 Diego Laxalt; 30 L. Rigoni, 11 Taarabt; 10 Lapadula

A disposizione: 23 Lamanna, 5 Izzo, 3 Gentiletti, 20 Rosi, 21 Brlek, 18 Migliore, 40 Omeonga, 17 Palladino, 27 F. Ricci, 63 Pellegri, 27 Pandev, 16 Galabinov

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: -

Indisponibili: Spolli, Cofie

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 21 Chiriches, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 19 Ni. Maksimovic, 6 Mario Rui, 5 Allan, 8 Jorginho, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Milik

