Probabili formazioni/ Inter Sampdoria: quote, le ultime novità live (Serie A 10^ giornata)

Probabili formazioni Inter Sampdoria: quote, le ultime novità live su moduli e titolari scelti da Spalletti e Giampaolo per la partita di Serie A, 10^ giornata

24 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Inter Sampdoria: Eder (Foto LaPresse)

Inter Sampdoria si gioca per la decima giornata di Serie A 2017-2018 alle ore 20.45 di questa sera, martedì 24 ottobre; a San Siro va in scena la partita che apre il turno infrasettimanale di campionato. Una sfida decisamente intrigante, perché i nerazzurri stanno facendo benissimo e hanno superato difficili esami nelle scorse partite, ma anche i blucerchiati stanno andando più forte del previsto e iniziano a sognare in grande. La partita del Meazza darà dunque risposte molto importanti sia per Luciano Spalletti sia per Marco Giampaolo, due tecnici che stanno ricevendo grandi apprezzamenti per il lavoro svolto finora. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare in campo le loro squadre, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Inter Sampdoria.

QUOTE E SCOMMESSE

Inter Sampdoria è stata quotata dalla Snai: per la sfida della decima giornata del campionato di Serie A l’agenzia di scommesse ci dice che il segno 1 (vittoria Inter) vale 1,45; il pareggio (segno X) è quotato 4,50 mentre il segno 2 per la vittoria esterna della Sampdoria vi permetterebbe di guadagnare 7,00 volte la somma che avrete messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

I DUBBI DI SPALLETTI

Dopo la dispendiosa partita di Napoli, Luciano Spalletti medita qualche cambio di formazione: nulla di clamoroso, ma qualcosa potrebbe cambiare. Dalbert ad esempio potrebbe avere una nuova chance da terzino sinistro, anche se resta validissima la candidatura di Nagatomo, che ha giocato sempre in questo ultimo periodo; dall’altra parte ancora favorito D’Ambrosio, anche se stanno salendo sempre più le quotazioni di Joao Cancelo. Di certo intoccabile la coppia centrale con Miranda e Skriniar, naturalmente oltre ad Handanovic. A centrocampo invece dovrebbe esserci spazio per Gagliardini e Matias Vecino, perché Spalletti sembra orientato a dare un turno di riposo a Borja Valero, finora praticamente intoccabile. Lo stesso discorso potrebbe valere per Candreva, dunque potrebbe giocare dal primo minuto un altro degli ex della partita, cioè Eder. Come trequartista potrebbe toccare a Joao Mario, ormai pienamente ristabilito, mentre a Perisic e Icardi il mister certamente non rinuncia, dunque per il croato e per il capitano ci sarà una maglia anche stasera a San Siro.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Anche per la Sampdoria si prepara qualche cambio, due rispetto alla formazione-tipo che Marco Giampaolo ha mandato in campo nel 5-0 al Crotone di sabato. In difesa andrà in panchina Gianmarco Ferrari: Regini dovrebbe dunque tornare a fare coppia in mezzo con Silvestre, mentre sulle corsie laterali sono aperti i ballottaggi tra Sala e Bereszynski e tra Strinic e Murru, con Sala e Strinic che appaiono però favoriti. A centrocampo l’assetto dovrebbe rimanere lo stesso: Lucas Torreira playmaker, ai suoi lati le mezzali Praet e Linetty, anche se resta valida l’opzione legata ad Edgar Barreto, che potrebbe trovare all’ultimo una maglia da titolare. Dovrebbe riposarsi anche Caprari, che presumibilmente lascerà il posto a Gaston Ramirez, che contro il Crotone è entrato a partita ormai chiusa. Davanti invece dovrebbe essere confermata la coppia Quagliarella-Duvan Zapata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA: TABELLINI

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 55 Nagatomo; 11 Vecino, 5 Gagliardini; 23 Eder, 10 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Joao Cancelo, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 21 Santon, 20 Borja Valero, 17 Karamoh, 87 Candreva, 99 Pinamonti.

Squalificati: -

Indisponibili: Vanheusden, Brozovic.

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Puggioni; 7 Sala, 26 Silvestre, 19 Regini, 17 Strinic; 16 Linetty, 34 Torreira, 18 Praet; 90 G. Ramirez; 27 Quagliarella, 91 D. Zapata. All. Giampaolo.

A disposizione: 92 Tozzo, 22 Hutvagner, 24 Bereszynski, 13 G. Ferrari, 29 Murru, 21 Verre, 8 E. Barreto, 28 Capezzi, 11 R. Alvarez, 9 Caprari, 99 Kownacki.

Squalificati: -

Indisponibili: Viviano, Capezzi.

