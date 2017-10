Probabili formazioni/ Juventus Spal: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 10^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Spal: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella decima giornata di Serie A, turno infrasettimanale

24 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Spal, Serie A (Foto LaPresse)

Juventus Spal, alle ore 20:45 di mercoledì 25 ottobre, si gioca per la decima giornata di Serie A 2017-2018: turno infrasettimanale di campionato, al quale i campioni d’Italia arrivano bene avendo battuto l’Udinese in una partita complicata ma terminata addirittura con una goleada. La Spal invece non sa più vincere, ha fatto un punto nelle ultime sette giornate e la sua situazione in classifica si è decisamente complicata: partita dal pronostico chiuso, ma la Juventus di oggi non è ancora quella corazzata che siamo stati abituati a veder dominare e allora chissà che per gli estensi non possa esserci una piccola possibilità. Andiamo subito a vedere quali sono dubbi e certezze dei due allenatori per la partita dell’Allianz Stadium, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus Spal.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Juventus Spal, decima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, sarà trasmessa in diretta tv sia dalla televisione satellitare (il canale del bouquet è Sky Calcio 1, codice d’acquisto 408547 per i non abbonati al pacchetto Calcio) che dal digitale terrestre a pagamento, nello specifico sul canale Premium Sport che è disponibile anche in alta definizione.

I DUBBI DI ALLEGRI

Perso Mandzukic per squalifica, Massimiliano Allegri valuta l’inserimento dal primo minuto di Douglas Costa che in quella zona di campo (la sinistra) resta largamente favorito su Bernardeschi. Per il resto, il prossimo sabato c’è il Milan e poi la Champions League: ecco perchè questa sera si potrebbe vedere un turnover ampio o meno, con i giocatori chiave a riposarsi. De Sciglio si è allenato in gruppo e può andare in panchina; a centrocampo difficile che Khedira sia schierato per due volte in pochi giorni, nonostante la tripletta il tedesco può finire in panchina e favorire così la titolarità di Matuidi o Bentancur, oppure dei due insieme se anche Pjanic dovesse prendersi un turno di riposo. In difesa Lichtsteiner confermato, a sinistra invece siamo pronti a vedere Asamoah prendere il posto di Alex Sandro; in porta potrebbe giocare Szczesny dando fiato a Buffon che sarà atteso a due partite intense e difficili. In mezzo Rugani può ancora giocare al fianco di Chiellini, a meno che non sia per quest’ultimo il turno di riposo (nel caso spazio a Barzagli, Benatia ancora non è al meglio), mentre davanti Higuain giocherà ancora perchè ha bisogno di ritrovare il gol. Bernardeschi può prendere il posto di Cuadrado a destra, sarà titolare comunque Paulo Dybala cui il gol comincia a mancare da un po’ (tre giornate).

LE SCELTE DI SEMPLICI

Ancora con quattro giocatori ai box, la Spal prova il miracolo schierando il consueto 3-5-2 nel quale potrebbe trovare spazio Mattiello, per lui partita speciale visto che il cartellino è di proprietà della Juventus. Può prendere il posto di Filippo Costa, che nelle ultime uscite ha avuto spazio sulla corsia sinistra a centrocampo. Davanti ad Alfred Gomis, ancora titolare per l’indisponibilità di Meret, linea guidata da Vicari con Salamon e Felipe che sono favoriti per completare il reparto: in mezzo Viviani, già a segno contro la Juventus in passato, si occuperà della cabina di regia con capitan Mora che agirà su una delle mezzali e Schiattarella che invece si posizionerà sull’altra, nel tentativo di chiudere i varchi ma anche provare a lanciarsi negli spazi che spesso e volentieri i bianconeri concedono (soprattutto in questo scorcio di stagione). A destra va verso la conferma Manuel Lazzari, uno degli elementi più positivi in questo difficile inizio di campionato da parte della Spal; la coppia offensiva dovrebbe essere quella formata da Antenucci e Borriello (un ex), ma non è escluso che il primo possa invece avere un turno di riposo, con Paloschi che a quel punto sarebbe pronto a prenderne il posto.

JUVENTUS (4-2-3-1): 23 Szczesny; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 30 Bentancur, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 11 Douglas Costa; 9 Higuain

A disposizione: 1 Buffon, 16 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 5 Pjanic, 7 Cuadrado

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Mandzukic

Indisponibili: Howedes, Benatia, Pjaca

SPAL (3-5-2): 1 A. Gomis; 21 Salamon, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 M. Lazzari, 20 Mora, 77 Viviani, 28 Schiattarella, 14 Mattiello; 7 Antenucci, 22 Borriello

A disposizione: 92 G. Marchegiani, 17 Poluzzi, 6 Cremonesi, 2 Oikonomou, 15 Vaisanen, 12 Pa Konate, 11 L. Rizzo, 18 Schiavon, 24 M. Vitale, 33 F. Costa, 9 F. Bonazzoli, 43 Paloschi

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: -

Indisponibili: Meret, Della Giovanna, A. Grassi, Floccari

