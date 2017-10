Probabili formazioni/ Roma Crotone: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 10^ giornata)

Probabili formazioni Roma Crotone: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella decima giornata di Serie A, turno infrasettimanale

24 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Roma Crotone, Serie A (Foto LaPresse)

Roma Crotone, decima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, si gioca alle ore 20.45 di mercoledì 25 ottobre: turno infrasettimanale nel torneo, con una Roma che continua a fare benissimo in trasferta e, reduce dalla vittoria di Torino, vuole recuperare qualche posizione in classifica e inserirsi definitivamente in una corsa scudetto che in ogni caso la vede già grande protagonista. Il Crotone arriva dal pesante 0-5 incassato in casa della Sampdoria, ma la sua situazione tutto sommato è migliore rispetto a quella di un anno fa e allora non si fanno troppi drammi. Analizziamo insieme le possibili scelte dei due allenatori per la partita dello stadio Olimpico, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Crotone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Roma Crotone, decima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, sarà trasmessa in diretta tv sia dalla televisione satellitare (il canale del bouquet è Sky Calcio 4, in questo secondo caso codice d’acquisto 408558 per i non abbonati al pacchetto Calcio) che dal digitale terrestre a pagamento, nello specifico sul canale Premium Calcio 2.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CROTONE

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Da valutare Fazio, che non sta benissimo ma può farcela: l’argentino si prepara a prendere il posto di Hector Moreno che ha giocato la prima da titolare domenica ma può tornare in panchina. Juan Jesus dovrebbe infatti essere il secondo centrale a protezione di Alisson, con Kolarov confermato sulla sinistra e un ballottaggio a destra, dove Bruno Peres potrebbe iniziare la partita mandando così Florenzi a giocare da esterno destro del tridente offensivo, nel quale allora resterebbe fuori El Shaarawy. Scelte che comunque Eusebio Di Francesco si riserva per gli ultimi istanti disponibili prima della partita; a centrocampo Nainggolan dovrebbe tornare nella zona mediana prendendo il posto di Strootman, possibile conferma per Lorenzo Pellegrini dall’altra parte con De Rossi che si gioca una maglia con Gonalons ma dovrebbe ancora essere preferito al francese. Dzeko comanda la linea d’attacco, Perotti si sposta a sinistra nella sua posizione naturale; dita incrociate per Schick, che eventualmente potrebbe essere messo in campo dal primo minuto ma più probabilmente avrà uno spazio a partita in corso non essendo ancora al meglio dopo i problemi fisici.

I DUBBI DI NICOLA

Il problema di Davide Nicola nell’affrontare questa partita è che alcuni dei suoi giocatori non sono al meglio; per esempio Rohden, che potrebbe nuovamente lasciare il posto a Izco sull’esterno destro nella linea di centrocampo, mentre Martella dovrebbe dare forfait in difesa concedendo ancora una volta la maglia a Pavlovic. Nella coppia centrale Stefan Simic potrebbe essere titolare al posto di Ajeti, facendo coppia con Sampirisi a protezione del portiere Cordaz; in mediana Mandragora e Barberis saranno ancora una volta la coppia centrale mentre a sinistra Stoian si preoccuperà di aumentare la pericolosità dell’attacco, potendo avanzare di qualche passo a formare un ideale tridente. Budimir, ancora a caccia del primo gol da quando è tornato a Crotone, sarà la punta di riferimento mentre al suo fianco il ballottaggio tra Trotta e Nalini dovrebbe questa volta premiare l’ex dell’Avellino, entrato dalla panchina lo scorso sabato nella disfatta di Marassi contro la Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CROTONE

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 25 Bruno Peres, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 7 Lo. Pellegrini; 24 Florenzi, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 26 Kardsorp, 55 Castan, 15 Hector Moreno, 30 Gerson, 21 Gonalons, 6 Strootman, 17 Cengiz Under, 14 Schick, 23 Defrel, 29 El Shaarawy

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Manolas, Emerson P.

CROTONE (4-4-2): 1 Cordaz; 31 Sampirisi, 34 S. Simic, 7 Ceccherini, 20 Pavlovic; 13 Izco, 38 Mandragora, 10 Barberis, 5 Stoian; 29 Trotta, 17 Budimir

A disposizione: 3 M. Festa, 78 Viscovo, 37 Faraoni, 93 Ajeti, 44 Cabrera, 87 Martella, 6 Rohden, 8 A. Romero, 89 Crociata, 24 Tonev, 9 Nalini, 99 Simy

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: -

Indisponibili: Kragl, Tumminello

