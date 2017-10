Probabili formazioni Serie A/ I moduli e le scelte: come scenderanno in campo le squadre (10^ giornata)

Probabili formazioni Serie A: le scelte, i ballottaggi e i moduli degli allenatori in vista della decima giornata di campionato che si svolge in via eccezionale come turno infrasettimanale.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A, DECIMO TURNO

Neanche 48 ore dal fischio finale di Lazio Cagliari e si torna in campo per la Serie A con l'anticipo di giornata. Si gioca infatti stasera alle ore 20.45 la gara Inter-Sampdoria. L'altro anticipo sarà domani alle ore 18.30 quando all'Atleti Azzurri di Bergamo invece si giocherà Atalanta-Verona. Sono diversi i match interessanti poi che si disputano in serata in contemporanea. La Juventus ospita la Spal, la Roma il Crotone, mentre il Napoli va in casa della sua ''bestia nera'' Genoa. La Lazio rivelazione di Inzaghi va al Dall'Ara dal Bologna, il Cagliari di Diego Lopez cerca i primi punti di questa gestione in casa contro il Benevento. Completano il turno Chievo-Milan, Sassuolo-Udinese e Fiorentina-Torino.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-UDINESE

Christian Bucchi dovrebbe confermare in gran parte la squadra che ha vinto al Paolo Mazza di Ferrara sabato. Sono solamente due i ballottaggi. Il primo è sulla corsia destra con fuori sia Adajpong e Letsecher si giocano una maglia Gazzola, che era titolare contro la Spal, e Pol Lirola. In mezzo al campo poi dubbio tra la fisicità di Alfred Duncan e le geometrie di Stefano Sensi. Dall'altra parte invece Luigi Delneri recupera dal primo minuto Stryger Larsen che si era visto solo nella ripresa contro la Juventus, lasciando il posto a un Ali Adnan fuori posizione. In mezzo al campo invece Valon Behrami riprende il posto, togliendolo ad Emil Hallfredsson un po' in difficoltà nella sfida contro i campioni d'Italia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CROTONE

Eusebio Di Francesco dovrà fare ancora a meno di Kostas Manolas, ma potrebbe recuperare almeno per la panchina Federico Fazio. Contro il Torino hanno ben impressionato Juan Jesus e Hector Moreno che saranno sicuramente titolari. In mezzo al campo sarà concesso un turno di riposo a Kevin Strootman e al suo posto giocherà Lorenzo Pellegrini. Ballottaggio invece al centro tra Daniele De Rossi e Maxime Gonalons. Davanti confermato, anche per mancanza di alternative, il tridente formato da Diego Perotti, Edin Dzeko e Stephan El Shaarawy. Gregoire Defrel e Patrik Schick non ancora al cento per cento si accomoderanno in panchina. Dall'altra parte Davide Nicola ha un solo dubbio e cioè quello tra Ante Budimir e Simy per un posto in attacco al fianco di Nalini. Dovrebbe spuntarla il calciatore croato.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SPAL

Turnover anche se non massiccio per Massimiliano Allegri che deve rinunciare a Mario Mandzukic squalificato dopo il rosso preso a Udine tra mille proteste per un rigore non assegnato dal Var. In difesa ballottaggio sulla corsia sinistra tra Alex Sandro e Kwadwo Asamoah, dovrebbe essere confermato Daniele Rugani al centro al fianco di Giorgio Chiellini. In mezzo al campo possibilità per Blaise Matuidi e Rodrigo Bentancur con Allegri che potrebbe far riposare sia Sami Khedira che Miralem Pjanic. Davanti i migliori col ballottaggio tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi per sostituire il croato. Dall'altra parte Semplici conferma il suo solito 3-5-2 con l'unica novità di Federico Mattiello sulla sinistra proprio contro la squadra dove è cresciuto. Davanti la coppia d'attacco sarà formata da Mirko Antenucci e Marco Borriello.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-NAPOLI

A sorpresa Ivan Juric potrebbe puntare su Gianluca Lapadula, lasciando in panchina Galabinov che pure aveva fatto bene in queste giornate di campionato. Al suo fianco ci sarà Taarabt, che ovviamente partirà qualche metro più indietro. Tutto confermato per il resto con la difesa a tre e in mezzo al campo Miguel Veloso, Rigoni e Bertolacci. Non cambia molto Maurizio Sarri che vuole tornare in fretta alla vittoria dopo il pareggio interno contro l'Inter. In difesa si rivede Vlad Chiriches che ha superato i problemi alla spalla e giocherà al posto di Raul Albiol. Ballottaggio in mezzo tra Amadou Diawara e Jorginho con il primo che è favorito sul secondo. Davanti intoccabili Dres Mertens, Lorenzo Insigne e José Maria Callejon.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-TORINO

Stefano Pioli deve prendere alcune decisioni importanti con ballottaggi tra Gaspar e Laurini in difesa e tra Benassi ed Eysseric in mezzo al campo. Davanti potrebbe essere concesso un turno di riposo a Giovanni Simeone Jr con Kouma Babacar che scalpita per partire dal primo minuto. Tra i granata invece sono diversi i dubbi. Sinisa Mihajlovic potrebbe stravolgere un po' la squadra dopo alcuni risultati piuttosto negativi. Barreca dovrebbe prendere il posto di Cristian Molinaro, mentre c'è il dubbio tra Daniele Baselli e Afriye Acquah. Sta deludendo Mbaye Niang a cui potrebbe essere concesso un turno di riposo con Boye e Berenguer che scalpitano per partire dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-MILAN

Il Milan deve vincere assolutamente e andrà al Bentegodi per sfidare il Chievo di Rolando Maran ovviamente senza il suo capitano Leonardo Bonucci, fermato dal giudice sportivo dopo il rosso ricevuto contro il Genoa per una gomitata di cui si è parlato davvero molto. Dubbi anche sul modulo con Montella che potrebbe decidere ancora una volta di cambiare tutto la difesa a tre però dovrebbe essere confermata con Alessio Romagnoli al centro e Cristian Zapata e Mateo Musacchio sui suoi lati. Confermatissimo il centrocampo a quattro con Calhanoglu e Suso che dovrebbero giocare dietro un'unica punta. Possibile che i fischi di San Siro a Nikola Kalinic portino il tecnico a schierare uno tra André Silva e Patrick Cutrone. Tutti a disposizione per Rolando Maran che dovrebbe confermare il solito 4-3-1-2 con l'ex rossonero Valter Birsa che partirà dietro le punte Roberto Inglese e Manuel Pucciarelli.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-BENEVENTO

Diego Lopez potrebbe continuare gli esperimenti dopo il debutto molto difficile contro la Lazio. In porta potrebbe essere riproposto Rafael in ruolo del giovane Crosta titolare nell'ultimo turno. Capuano invece dovrebbe giocare al posto di Romagna. In mezzo al campo invece dubbio tra Cigarini e Barella con Leonardo Pavoletti che dovrebbe partire titolare per prendere il posto di un Marco Sau piuttosto appannato. Cambia molto anche nel Benevento con diversi nomi nuovi negli undici titolari. Le novità sono da sottolineare soprattutto in attacco dove Ciciretti sarà arretrato nel ruolo di trequartista al posto di viola e vicino a Iemmello dovrebbe giocare il giovane Lombardi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-LAZIO

Non rischia il turnover Simone Inzaghi che vuole continuare ad accumulare punti con la Lazio vera sorpresa di questo campionato. Confermatissimo il 3-4-2-1 che ha mandato in tilt persino la Juventus di Massimiliano Allegri. Davanti a Strakosha dovrebbero esserci Bastos, De Vrij e Radu. Nessun dubbio davanti dove Ciro Immobile sarà ancora una volta appoggiato da Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Roberto Donadoni sarà costretto a rinunciare a Gonzalez espulso nella precedente gara contro l'Atalanta, al suo posto giocherà Sebastian De Maio. A destra invece al posto dell'infortunato Torosidis vedremo Krafth. Davanti il dubbio è sempre il solito tra la rapidità di Rodrigo Palacio e la fisicità di Mattia Destro.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VERONA

Continua il turnover sistematico di Gian Piero Gasperini che potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla vittoria di tre giorni fa contro il Bologna. Dietro si rivede Toloi al posto di Palomino, mentre a destra Hateboer sarà di nuovo titolare in luogo di Castagne. Confermato de Roone con Bryan Cristante in panchina e non più impiegato da trequartista. Dietro ad Andrea Petagna ci saranno Josip Ilicic e Alejandro ''Papu'' Gomez. Fabio Pecchia deve porre rimedio al rosso preso nel derby da Bruno Zuculini, al suo posto ci dovrebbe essere Fossati. In difesa si rivede Heurtaux al posto di Souprayen. Davanti invece confermato il tridente con Giampaolo Pazzini punta centrale e Alessio Cerci con Daniele Verde liberi di svariare sulle corsie esterne.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SAMPDORIA

Luciano Spalletti pare convinto a confermare in blocco la squadra che ha ben figurato allo Stadio San Napoli di Napoli contro la capolista allenata da Maurizio Sarri. Confermato Borja Valero nel ruolo dove in più hanno ruotato, al centro dei trequartisti tra Ivan Perisic e Antonio Candreva. Nessuna novità sulle corsie difensive dove stanno facendo bene Danilo D'Ambrosio e Yuto Nagatomo, partiranno dalla panchina ancora i nuovi acquisti Dalbert e Joao Cancelo. Marco Giampaolo deve fare ancora a meno di Emiliano Viviani, ma Cristian Puggioni si sta ben disimpegnando tra i pali. Sulla corsia destra della difesa Bereszynski viene preferito a Jacopo Sala, mentre in mezzo al campo si rivede dal primo minuto Karol Linetty. Dietro le punte gioca Gaston Ramirez con Praet che partirà nei tre di centrocampo. Davanti confermata la coppia d'attacco Quagliarella-Zapata con Caprari che partirà dalla panchina.

