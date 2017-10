Pronostici Serie A/ Le quote e le scommesse sulle partite (10^ giornata)

Pronostici Serie A: le quote e le scommesse fissate per le partite in programma il 24 e il 25 ottobre 2017 per la decima giornata del massimo campionato.

24 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Pronostici Serie A (LaPresse)

Il campionato di Serie A torna protagonista con la decima giornata, secondo turno infrasettimanale della stagione 2017-2018: si prosegue dunque a giocare a grande ritmo. Prima però di vedere le quote e le scommesse fissate per le partite in programma, controlliamo che cosa ci offre il calendario. L’anticipo di martedì 24 ottobre alle ore 20.45 è Inter-Sampdoria. Le altre nove partite sono tutte in calendario per mercoledì 25 ottobre: Atalanta-Verona si giocherà alle ore 18.30, mentre per tutte le altre sfide il fischio d’inizio avrà luogo alle ore 20.45. Detto delle sfide andiamo quindi ora ad analizzare del dettaglio, partita per partita, i pronostici stilati dalla nostra redazione alla vigilia della 10^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018.

PRONOSTICO INTER SAMPDORIA

Sfida decisamente interessante a San Siro, perché l’Inter sta volando ma anche la Sampdoria sta impressionando tutti e venderà cara la pelle anche al Meazza, alla ricerca di un risultato che aprirebbe ai blucerchiati scenari forse imprevedibili. Partita dunque non facile per i nerazzurri, che restano comunque favoriti perché dopo avere vinto il derby e pareggiato a Napoli sarebbe sin delitto sprecare l’occasione di passare almeno una notte da capolista solitaria.

PRONOSTICO ATALANTA VERONA

A Bergamo il pronostico appare chiaro: l’Atalanta sta vivendo un’altra ottima stagione, anche se in campionato si nota un po’ meno a causa delle energie utilizzate in Europa League, il Verona invece naviga in pessime acque ed è certamente inferiore ai nerazzurri. Vero che l’Atalanta sta giocando ogni tre giorni, ma Gasperini sta dosando bene il turnover e oggi ha un’occasione d’oro per candidarsi di nuovo a protagonista in Serie A ottenendo i tre punti.

PRONOSTICO BOLOGNA LAZIO

Il Bologna sta facendo un buonissimo campionato, ma fermare la slanciatissima Lazio e uno scatenato Ciro Immobile è difficile per chiunque in queste settimane. Anche il fattore campo è relativo, perché i biancocelesti tra campionato ed Europa League in trasferta hanno vinto sei partite su sei: guai a sottovalutare l’ostica trasferta al Dall’Ara, ma di certo la bilancia pende dalla parte di Simone Inzaghi.

PRONOSTICO CAGLIARI BENEVENTO

Due squadre in evidente crisi, il Cagliari che si è bloccato dopo un buon inizio e il Benevento che non ha ancora raccolto nemmeno un punto. Potrebbe già respirarsi aria da scontro diretto e chi saprà affrontarlo nel migliore dei modi sarà favorito. Sulla carta il Cagliari, dall’alto di 6 punti comunque già messi in cascina e grazie anche il fattore campo, è il favorito e potrebbe tornare a respirare. Il Benevento si affida alla legge dei grandi numeri per agguantare un risultato che sarebbe storico.

PRONOSTICO CHIEVO MILAN

Se due mesi fa avessimo scritto che il Chievo ci sarebbe arrivato con 3 punti di vantaggio, saremmo stati presi per pazzi (e forse bisognava davvero esserlo per pensarlo). Invece è tutto vero: i gialloblù di Rolando Maran scendono in campo con la serenità di chi vuole fare un altro passo verso una salvezza ultra-anticipata e di chi è reduce da un derby vinto, il Milan deve invece puntare su un tasso tecnico che resta di molto superiore per tornare a vincere e riportare il sereno attorno a Vincenzo Montella. Partita da tripla.

PRONOSTICO FIORENTINA TORINO

Una Fiorentina non esaltante ma certamente in crescita contro un Torino che non sa più vincere e paga anche più del dovuto l’assenza di Belotti ed errori difensivi: la bilancia pende dunque dalla parte dei viola di Stefano Pioli, anche se la differenza di valore tecnico fra le due squadre è minima (e non è detto che sia pro-Fiorentina), di conseguenza non ci sorprenderebbe un risultato positivo per i granata di Sinisa Mihajlovic.

PRONOSTICO GENOA NAPOLI

Il Genoa di recente ha mostrato apprezzabili segnali di miglioramento, ma il Napoli resta largamente favorito, dall’alto di una differenza in classifica che è di ben 19 punti. Inoltre Maurizio Sarri non ha assolutamente intenzione di vivere la terza partita senza vittorie: il Napoli è pronto a tornare a volare, anche se per il Genoa un risultato utile potrebbe dare la svolta a un campionato finora difficile.

PRONOSTICO JUVENTUS SPAL

Ci dispiace per la Spal, ma ogni risultato diverso da una vittoria della Juventus appare fantascientifico: a Udine in campioni d’Italia hanno segnato sei gol pur se rimasti in inferiorità numerica dopo soli 25 minuti, bloccarsi con una neopromossa sarebbe gravissimo in questo momento in cui ci sono Napoli e Inter da inseguire. All’Allianz Stadium inoltre arriva una squadra che ha fatto un solo punto nelle ultime sette giornate: per Leonardo Semplici servirebbe un miracolo.

PRONOSTICO ROMA CROTONE

Il discorso è semplice: può una squadra che sabato ha perso 5-0 a Marassi pensare di salvarsi all’Olimpico contro la Roma? Il tema di fondo è una disparità sempre più netta fra le grandi e le piccole del campionato. La Roma viaggia a fari spenti rispetto ad altre big, ma finora non ha mai perso un colpo nelle partite che doveva vincere per superiorità tecnica. Dopo avere pareggiato a Stamford Bridge e vinto a Torino, non ci si può fermare adesso…

PRONOSTICO SASSUOLO UDINESE

Partita fra due squadre che stanno lottando per la salvezza, ma il Sassuolo ci arriva meglio grazie alla vittoria di domenica sul campo della Spal, mentre l’Udinese ha subito 6 gol da una Juventus in inferiorità numerica fin dal 25’ minuto del primo tempo. Inoltre si gioca al Mapei Stadium, dunque tutto questo considerato il nostro pronostico pende dalla parte dei neroverdi di Cristian Bucchi.

© Riproduzione Riservata.